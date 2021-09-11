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فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق التصفيات القصير في إيطاليا 2021

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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
11:08 نشكركم مشجّعي رياضة السيارات على متابعتكم لنا في هذه التغطية، ولقاؤنا يتجدد بكم غدًا مع تغطية حية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى .. فتابعونا!
11:08

ولمن فاتته متابعة السباق القصير في مونزا إليكم التقرير المفصّل لمجريات الحدث

تـقـريــر سباق مونزا القصير

 
11:03 هكذا سينطلق فيرشتابن أولًا في السباق الرئيسي غدًا أمام ريكاردو ونوريس وهاميلتون خامسًا
11:01 وبوتااس يفوز بالسباق القصير
11:01 اللفة الأخيرة
11:00 بعد التحقيق .. السريع .. لا إجراء في حق هذه الواقعة
11:00 لفتان على النهاية
11:00
 
10:59 أداء رائع من بوتاس، الذي سيطر على التصفيات والسباق القصير حتى الآن .. ولكن للاسف مع العقوبة سينطلق من مؤخرة الترتيب في الغد
10:58 بيريز مباشرة خلف جيوفينازي في معركة على المركز الثامن
10:58 3 لفات على النهاية
10:57
 
10:56 1.9 ثانية لصالح بوتاس الآن أمام فيرشتابن، ونوريس ما يزال أمام هاميلتون
10:51 مرّ أكثر من نصف السباق، وبوتاس في الصدارة بفارق 1.8 ثانية أمام فيرشتابن .. الذي سينطلق أولًا غدًا لو ظل الوضع هكذا مع عقوبة الفنلندي
10:50 بيريز يتجاوز سترول الآن إلى المركز التاسع
10:48 ومعركة على المركز التاسع بين بيريز وسترول
10:48 في الخلف، لدينا عمل رائع من جيوفينازي في المركز الثامن
10:47 بوتاس يتقدم بحوالي 2 ثانية الآن أمام فيرشتابن
10:46 نوريس ينجح بإبقاء هاميلتون في الخلف في الوقت الحالي
10:45 مرّ ثُلث السباق الآن
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