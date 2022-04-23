تغطية مباشرة لسباق إيمولا القصير 2022

18:07 كانت هذه تغطيتنا المباشرة لمجريات السباق القصير الأول في هذا الموسم .. وسنكون معكم غدًا بعون الله لتغطية السباق الرئيسي للجائزة الكبرى مع تواصل المعركة الحامية في هذا الموسم بين ريد بُل وفيراري