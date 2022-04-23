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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق إيمولا القصير 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث السباق القصير ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لسباق إيمولا القصير 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
كانت هذه تغطيتنا المباشرة لمجريات السباق القصير الأول في هذا الموسم .. وسنكون معكم غدًا بعون الله لتغطية السباق الرئيسي للجائزة الكبرى مع تواصل المعركة الحامية في هذا الموسم بين ريد بُل وفيراري
حيث أن ترتيب سباق اليوم سيحدد شبكة انطلاق سباق الغد . ما يعني انطلاق فيرشتابن أولًا أمام لوكلير بيريز وساينز
لوكلير بذلك خسر نقطة وحيدة فقط لصالح فيرشتابن في ترتيب البطولة .. لكن المعركة الأكبر ستكون في الغد
بيريز يحرز المركز الثالث أمام ساينز، نوريس وريكاردو
الهولندي عبر خط النهاية بفارق 2.9 ثانية أمام لوكلير
وبالفعل .. فيرشتابن يفوز بالسباق القصير ويحصد في جعبته 8 نقاط
بوتاس تجاوز ماغنوسن كذلك إلى المركز السابع
لفة على النهاية .. والفوز يبدو بات من نصيب ريد بُل في السباق القصير الأول لهذا الموسم
فيرشتابن يقتنص الصدارة من لوكلير
في الأثناء ساينز ينجح بتجاوز نوريس إلى المركز الرابع
فيرشتابن يقترب أكثر من لوكلير .. لفتان على النهاية
5 لفات على النهاية وفيرشتابن ضمن نطاق دي آر اس خلف لوكلير
شوماخر يتقدم الآن ويتجاوز فيتيل إلى المركز العاشر
 
لوكلير يواصل توسيع الفارق أمام فيرشتابن ويتقدم بـ 1.4 ثانية الآن
 
ماغنوسن كذلك يتراجع خلف ريكاردو وساينز الذي يحتل المركز السادس حاليًا
بيريز يتجاوز نوريس الآن إلى المركز الثالث لتضغط ريد بُل بسلاحيها على لوكلير
 
بوتاس في الأثناء تجاوز فيتيل إلى المركز التاسع
بيريز على بعد أقل من ثانية من نوريس أمامه الذي تراجع بدوره بفارق 6 ثوان عن الصدارة
لوكلير يوسع الفارق إلى 1.2 ثانية خارج نطاق دي آر اس خلف فيرشتابن الآن
بيريز ينجح بتجاوز ماغنوسن إلى المركز الرابع
ساينز يواصل تقدمه بتجاوزه ألونسو إلى المركز السابع
في الخلف .. لدينا ثنائي مرسيدس لم يحقق تقدمًا .. راسل في المركز الـ 12 وهاميلتون في المركز الـ 15
 
استئناف مجريات السباق الآن
نذكر بأن ساينز تمكن من التقدم على الانطلاقة كذلك .. من المركز العاشر إى الثامن
سيارة الأمان ستخرج في هذه اللفة وسيتم استئناف السباق من لفته الخامسة من أصل 21
 
المراقبون لن يحققوا في حادثة غاسلي وجو
 
كان هنالك احتكاك بين جو وغاسلي .. الصيني اصطدم بالحواجز والفرنسي تعرض لانثقاب ويعود إلى خط الحظائر
جو غوانيو يتعرض لحادثة وتدخل سيارة الأمان
لوكلير ينتزع الصدارة من فيرشتابن
🚦 انطفأت الأضواء وانطلق السباق القصير في إيمولا .. لمن ستكون الغلبة؟؟
بدأت لفة التحمية!
جميع السائقين على إطارات سوفت بخلاف ماغنوسن، شوماخر ولاتيفي على إطارات ميديوةم
5 دقائق على انطلاقة السباق واحتمالية هطول الأمطار هي 40 بالمئة
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