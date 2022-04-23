فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لسباق إيمولا القصير 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث السباق القصير ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
كانت هذه تغطيتنا المباشرة لمجريات السباق القصير الأول في هذا الموسم .. وسنكون معكم غدًا بعون الله لتغطية السباق الرئيسي للجائزة الكبرى مع تواصل المعركة الحامية في هذا الموسم بين ريد بُل وفيراري
حيث أن ترتيب سباق اليوم سيحدد شبكة انطلاق سباق الغد . ما يعني انطلاق فيرشتابن أولًا أمام لوكلير بيريز وساينز
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