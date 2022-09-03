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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة هولندا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة هولندا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا لتصفيات اليوم، على أن نلتقي بكم مجددًا في الغد لتغطية مجريات السباق
سنكون على موعد مع سباق مثير جدًا في الغد بالنظر إلى تقارب الأداء والمنافسة الثلاثة بين ريد بُل، فيراري ومرسيدس اليوم
هاميلتون سينطلق رابعًا أمام بيريز، راسل، نوريس، شوماخر وتسونودا
لوكلير سينطلق ثانيًا أمام ساينز في سباق الغد
فيرشتابن يعود ليسجل الزمن الأسرع ويحرز قطب الانطلاق الأول على أرضه وأمام جماهيره
3 دقائق على النهاية الآن، وها هي المحاولات الأخيرة
عشران من الثانية فقط يفصلان بين الثلاثة الأوائل من ثلاثة مصنعين
مشكلة تقنية على سيارة سترول ستبقيه حبيس المرآب لبقية التصفيات
ساينز في المركز الرابع الآن خلف هاميلتون وأمام بيريز، راسل ونوريس
لوكلير يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و10.456 ثانية
هاميلتون يتقدم إلى المركز الثاني الآن
بيريز ثانيًا الآن بفارق 0.562 ثانية خلف فيرشتابن وأمام نوريس، تسونودا وشوماخر
فيرشتابن الأسرع الآن مع دقيقة و10.515 ثانية
انطلق القسم الحاسم من التصفيات
انتهى القسم الثاني للتصفيات بتقدّم ساينز في الصدارة أمام راسل وفيرشتابن والخارجون هم:
غاسلي - أوكون - ألونسو - جو - ألبون
فيرشتابن الآن ثالثًا أمام لوكلير
ساينز يحرز الزمن الأسرع الآن أمام راسل
فيرشتابن سعيد بزمنه ولن يخرج مرة أخرى في هذا القسم
الإسباني يتواجد في المركز الثامن ليفصل ثنائي فيراري
ألونسو في لفة سريعة جدًا الآن .. ماذا سيحصد؟
ساينز ولوكلير في المركزين السابع والثامن حاليًا
هاميلتون إلى المركز الثاني مع دقيقة و11.075 ثانية
فيرشتابن يسجل الآن الزمن الأسرع مع دقيقة و10.927 ثانية بفارق 0.387 ثانية أمام بيريز
انضم إليه الآن فيرشتابن وبيريز
ألبون من جديد أول الخارجين إلى المسار
استئناف الحصة الآن

والآن الحمام الذي لا يأبه بأي شيء

 
3 دقائق وتُستأنف الحصة
 
علم أحمر بسبب وجود ألعاب نارية على المسار
انطلق القسم الثاني للتصفيات
 
انتهى القسم الأول للتصفيات بتصدّر فيرشتابن أمام هاميلتون وتسونودا .. والخارجون هم:
بوتاس - ماغنوسن - ريكاردو - فيتيل - لاتيفي
هاميلتون يتقدم للمركز الثاني الآن أمام تسونودا
أووو .. تسونودا يتقدم للمركز الثاني خلف فيرشتابن!!
التحقيق في تسريح غير آمن لنوريس بعد التصفيات
5 دقائق على نهاية القسم الأول
المونغاسكي يتأخر بـ 0.126 ثانية الآن خلف فيرشتابن
لوكلير يتقدم على راسل الآن إلى المركز الثاني
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