فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة هولندا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
سنكون على موعد مع سباق مثير جدًا في الغد بالنظر إلى تقارب الأداء والمنافسة الثلاثة بين ريد بُل، فيراري ومرسيدس اليوم
انتهى القسم الثاني للتصفيات بتقدّم ساينز في الصدارة أمام راسل وفيرشتابن والخارجون هم:
غاسلي - أوكون - ألونسو - جو - ألبون
غاسلي - أوكون - ألونسو - جو - ألبون
انتهى القسم الأول للتصفيات بتصدّر فيرشتابن أمام هاميلتون وتسونودا .. والخارجون هم:
بوتاس - ماغنوسن - ريكاردو - فيتيل - لاتيفي
بوتاس - ماغنوسن - ريكاردو - فيتيل - لاتيفي
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