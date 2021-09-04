تغطية مباشرة لتصفيات جائزة هولندا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: مباشر
09:37 رفع العلم الأحمر الآن
09:36 انزلاق سيارة راسل الآن!
09:35
منطقة الخطر قبل 5 دقائق من النهاية:
راسل، سترول، نوريس، لاتيفي وتسونودا
09:35 6 دقائق على نهاية هذا القسم
09:34
09:34 هاميلتون وبوتاس في المركزين الرابع والخامس الآن
09:33 غاسلي كذلك بات أمام مرسيدس!
09:33 لوكلير ثانيًا الآن بفارق عشر من الثانية عن هاميلتون
09:30 هاميلتون أبطأ بـ 0.6 ثانية وبوتاس بـ 0.7 ثانية من الهولندي
09:30 مرسيدس على إطارات سوفت الآن وليس بوسعها مجاراة وتيرة فيرشتابن
09:28 ذلك أسرع بثانية كاملة من أفضل أزمنته في القسم الأول!
09:28 فيرشتابن ولفة سريعة مبكرة مع دقيقة و09.071 ثانية
09:27 أمامنا 15 دقيقة في هذا القسم يعبر بعدها 10 سائقين إلى القسم الحاسم
09:26
09:26 انطلاق القسم الثاني من التصفيات الآن
09:24
09:23 بيريز بعد خروجه من القسم الأول للتصفيات: "لا يُمكنني تصديق ذلك!"
09:21
مع نهاية القسم الأول، فيرشتابن الأسرع والخارجون هم:
فيتيل
بيريز !!!!!
كوبتسا
شوماخر
مازيبين
09:21 الإعادة تظهر إعاقة فيتيل من قِبَل سيارتي هاس، وتحقيق في ذلك بعد الحصة
09:20 بيريز كذلك خارج هذا القسم .. صدمة كبيرة لريد بُل!
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