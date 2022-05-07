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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ميامي الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ميامي الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
وهذه كانت تغطيتنا لتصفيات جائزة ميامي الكبرى، على أن نكون معكم غدًا مع كافة الأخبار وتغطية خاصة وحصرية لمجريات السباق
غاسلي سينطلق سابعًا أمام نوريس، تسونودا وسترول
بوتاس سينطلق خامسًا أمام هاميلتون
لوكلير سينطق أولًا في سباق ميامي غدًا أمام زميله ساينز وفيرشتابن وبيريز
لولكير يقفز إلى الصدارة ويتقدم ثنائية لفيراري أمام ساينز مع دقيقة و28.796 ثانية!!
 
بدء المحاولات الأخيرة الآن في القسم الحاسم
 
 
فيرشتابن يسجل دقيقة و28.991 ثانية .. الزمن الأسرع في نهاية الأسبوع حتى الآن
فيرشتابن يعود ليُطيح بلوكلير ويضع ريد بُل في الصدارة
لوكلير يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و29.055 ثانية
السيارات العشر على المسار الآن ضمن سباق العشر دقائق المقبلة
 
🟢 انطلق القسم الحاسم من التصفيات .. من سينطلق غدًا من المركز الأول في ميامي؟

انتهى القسم الثاني من التصفيات والخارجون هم:

أولونسو - راسل - فيتيل - ريكاردو - شوماخر
نوريس كذلك يهرب من الإقصاء ويقفز إلى المركز الثالث
سترول وفيتيل يصعدان من الهاوية إلى المركزين السابع والعاشر تواليًا
الدقيقة الأخيرة في القسم الثاني الآن
نوريس يتراجع إلى منطقة الخطر الآن مع سترول، شوماخر، فيتيل وريكاردو
راسل يخرج من منطقة الخطر ويقفز إلى المركز السابع
لوكلير يُطيح بفيرشتابن ويضع فيراري في الصدارة مع دقيقة و29.130 ثانية
راسل لم يسجل زمنًا سريعًا بعد، و5د قائق متبقية في القسم، كما أنه يتذمر عبر اللاسلكي حيال ارتدادا سيارته
أولى محاولات هاميلتون في القسم الثاني تضعه في المركز الخامس
9 سيارات فقط سجلت أزمنة سريعة إلى الآن وهنالك 9 دقائق متبقية في هذا القسم
فيرشتابن يتقدم إلى الصدارة الآن مع دقيقة و29.202 ثانية أمام بيريز بفارق 0.4 ثانية
 
بدأ القسم الثاني للتصفيات .. 15 سائقًا سيتم إقصاء أبطأ 5 بينهم مع نهايته
نذكّر بأن القسم الأول انتهى من دون وقوع حوادث وبالتالي لا توقفات .. نتمنى أن يستمر الوضع هكذا في القسمين المتبقيين
لوكلير تصدر القسم الأول مع دقيقة و29.474 ثانية أمام ثنائي ريد بُل فيرشتابن وبيريز وساينز في المركز الرابع

انتهى القسم الأول للتصفيات والخارجون هم:

ماغنوسن - جو - ألبون - لاتيفي
هاميلتون يتفادى خطر الإقصاء ويقفز للمركز الخامس
هاميلتون ضمن لفة سريعة واعدة الآن
شوماخر يخرج من منطقة الخطر ويقفز للمركز الـ 8
4 دقائق متبقية في القسم الأول
هاميلتون ضمن منطقة الخطر الآن في المركز الـ 16 بعد شطب زمنه لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الـ 15
ألونسو يحتك بالحواجز عند المنعطف الـ 16 لكنه تفادى حادثة
 
لوكلير يعود ويتقدم للصدارة الآن أمام فيرشتابن
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