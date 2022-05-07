فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ميامي الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
وهذه كانت تغطيتنا لتصفيات جائزة ميامي الكبرى، على أن نكون معكم غدًا مع كافة الأخبار وتغطية خاصة وحصرية لمجريات السباق
راسل لم يسجل زمنًا سريعًا بعد، و5د قائق متبقية في القسم، كما أنه يتذمر عبر اللاسلكي حيال ارتدادا سيارته
نذكّر بأن القسم الأول انتهى من دون وقوع حوادث وبالتالي لا توقفات .. نتمنى أن يستمر الوضع هكذا في القسمين المتبقيين
لوكلير تصدر القسم الأول مع دقيقة و29.474 ثانية أمام ثنائي ريد بُل فيرشتابن وبيريز وساينز في المركز الرابع
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