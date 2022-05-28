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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا لتصفيات جائزة موناكو الكبرى .. دمتم في رعاية الله
ينتظرنا سباق حماسي في الغد .. تابعونا لتغطية مباشرة لكافة مجرياته
لوكلير يسجل إذا قطب الانطلاق الأول الثاني على التوالي له في موناكو لينطلق أولًا في الغد أمام ساينز، بيريزن فيرشتابن، نوريس، راسل وألونسو
وبذلك لولكير ينطلق أولًا في سباق الغد أمام ساينز وبيريز
 
 
راسل يحسن زمنه كذلك ويتقدم إلى المركز السادس خلف نوريس
نوريس يعود للتقدم على ألونسو إلى المركز الخامس مع دقيقة و11.849 ثانية .. وتيرة مذهلة من سائق مكلارين الشاب .. وتصعيب لوضع ريكاردو الحالي مع الفريق
فيتيل تاسعًا الآن أمام أوكون واللفات الأخيرة في التصفيات قادمة
ألونسو يتقدم للمركز الخامس الآن أمام نوريس، هاميلتون وراسل
نوريس في مركز خامس مثير للإعجاب الآن
لوكلير أسرع الآن بـ 0.225 ثانية من أقرب ملاحقيه ساينز
لوكلير يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و11.376 ثانية .. زمن جيد للغاية
لوكلير أول الخارجين إلى المسار
انطلق القسم الحاسم للتصفيات

انتهى القسم الثاني من التصفيات مع تقدم لوكلير في الصدارة أمام بيريز، ساينز وفيرشتابن .. والخارجون هم:

تسونودا - بوتاس - ماغنوسن - ريكاردو - شوماخر
لكن أوكون يعود ويحسن زمنه إلى المركز السادس وهاميلتون يتقدم إلى المركز السابع
راسل سادسًا الآن بينما ماغنوسن يدخل إلى العشرة الأوائل ليدفع أوكون خارجها
لوكلير يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و11.864 ثانية وبيريز يحسن زمنه خلفه إلى دقيقة و11.954 ثانية
هاميلتون: الإطارات الخلفية حرارتها مرتفعة للغاية
هاميلتون سادسًا وراسل ثامنًا الآن
بيريز في الصدارة الآن مع دقيقة و12.059 ثانية أمام ساينز ولوكلير
السائقون على المسار الآن بخلاف ثنائي ألبين
انطلق القسم الثاني للتصفيات
 

انتهى القسم الأول من التصفيات والخارجون هم:

ألبون - غاسلي - سترول - لاتيفي - جو
فيما نجح ثنائي مكلارين في التقدم لخوض القسم الثاني من التصفيات
وبالفعل هؤلاء هم هاميلتون، بوتاس، غاسلي وجو الذي خرج بالفعل من القسم الأول
زحام كبير في خط الحظائر وسيارات قد لا تتمكن من إتمام لفاتها
ريكاردو في المركز الـ 16 الآن أمامه مهمة كبيرة للخروج من منطقة الخطر في ظل توتير العلاقة بالفعل مع مكلارين
صف سيارات طويل في خط الحظائر الآن
استئناف الحصة الآن
دقيقتان على استئناف الحصة وتسونودا عاد بسيارته إلى مرآب فريقه
 
علم أحمر
في الأثناء بوتاس يتقدم من المركز الأخير إلى العاشر
سترول يقاتل كذلك ويتقدم للمركز الـ 11 ليترك تسونودا يصارع للبقاء ضمن القسم الثاني
شوماخر يقفز من منطقة الإقصاء إلى المركز الثامن الآن ليدفع سترول نحو خطر الخروج
فيراري وثنائية الآن مع لوكلير في الصدارة بزمن يبلغ دقيقة و12.569 ثانية
هاميلتون يعود من تراجعه ويتقدم إلى المركز السادس مع دقيقة و13.444 ثانية
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