فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
لوكلير يسجل إذا قطب الانطلاق الأول الثاني على التوالي له في موناكو لينطلق أولًا في الغد أمام ساينز، بيريزن فيرشتابن، نوريس، راسل وألونسو
نوريس يعود للتقدم على ألونسو إلى المركز الخامس مع دقيقة و11.849 ثانية .. وتيرة مذهلة من سائق مكلارين الشاب .. وتصعيب لوضع ريكاردو الحالي مع الفريق
انتهى القسم الثاني من التصفيات مع تقدم لوكلير في الصدارة أمام بيريز، ساينز وفيرشتابن .. والخارجون هم:
تسونودا - بوتاس - ماغنوسن - ريكاردو - شوماخر
ريكاردو في المركز الـ 16 الآن أمامه مهمة كبيرة للخروج من منطقة الخطر في ظل توتير العلاقة بالفعل مع مكلارين
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