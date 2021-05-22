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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
10:06 كانت هذه تغطيتنا لتصفيات جائزة موناكو الكبرى الرائعة! لنأمل أن يكون السباق حماسيًا في الغد كذلك. في أمان الله.
10:04 هذه أسوأ نتيجة تأهيليّة لهاميلتون منذ وقتٍ طويل
10:04 إليكم نتيجة القسم الثالث:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير 7 1:10.346     170.773
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 7 1:10.576 0.230 0.230 170.216
3 77 Finland فالتيري بوتاس 8 1:10.601 0.255 0.025 170.156
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 7 1:10.611 0.265 0.010 170.132
5 4 United Kingdom لاندو نوريس 7 1:10.620 0.274 0.009 170.110
6 10 France بيير غاسلي 9 1:10.900 0.554 0.280 169.438
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون 7 1:11.095 0.749 0.195 168.973
8 5 Germany سيباستيان فيتيل 6 1:11.419 1.073 0.324 168.207
9 11 Mexico سيرجيو بيريز 7 1:11.573 1.227 0.154 167.845
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 7 1:11.779 1.433 0.206 167.363
10:03
 
10:03 قطب الانطلاق الأوّل لفيراري منذ 2019!
10:03
 
10:02 ليأمل أنّ أيًا من المكوّنات المهمّة على سيارته لم يتضرّر، خاصة علبة التروس كي لا يتعرّض لعقوبة تحرمه من قطب الانطلاق الأوّل
10:02 حادث كلاسيكي تمثّل في احتكاك الإطار الأمامي الأيسر بالحاجز عند الدخول إلى المنعطف المزدوج ما كسر نظام تعليقه الأمامي ودفعه مباشرة إلى الحاجز المقابل...
10:01
 
10:00 تمّ تأكيد عدم استئناف الحصّة
10:00

هذا الزحام الذي تحدّثنا عنه:

 
10:00 يعني ذلك أنّ الترتيب الحالي سيبقى قائمًا
10:00 18 ثانية متبقية
09:59 رفع العلم الأحمر!!
09:59 أوووو لوكلير يتعرّض لحادث
09:59 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
09:59 لكنّ هاميلتون خسر بعض الوقت في المقطع الثاني
09:59 هاميلتون حسّن زمنه الشخصي هناك
09:59 لوكلير بطيء في المقطع الأوّل
09:58 بعض الزحام أثّر على لفّة بيريز، بالرغم من أنّ الجميع ابتعد
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