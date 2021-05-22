تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
10:06 كانت هذه تغطيتنا لتصفيات جائزة موناكو الكبرى الرائعة! لنأمل أن يكون السباق حماسيًا في الغد كذلك. في أمان الله.
10:04 هذه أسوأ نتيجة تأهيليّة لهاميلتون منذ وقتٍ طويل
10:04 إليكم نتيجة القسم الثالث:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|7
|1:10.346
|170.773
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|7
|1:10.576
|0.230
|0.230
|170.216
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|8
|1:10.601
|0.255
|0.025
|170.156
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|7
|1:10.611
|0.265
|0.010
|170.132
|5
|4
|لاندو نوريس
|7
|1:10.620
|0.274
|0.009
|170.110
|6
|10
|بيير غاسلي
|9
|1:10.900
|0.554
|0.280
|169.438
|7
|44
|لويس هاميلتون
|7
|1:11.095
|0.749
|0.195
|168.973
|8
|5
|سيباستيان فيتيل
|6
|1:11.419
|1.073
|0.324
|168.207
|9
|11
|سيرجيو بيريز
|7
|1:11.573
|1.227
|0.154
|167.845
|10
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|7
|1:11.779
|1.433
|0.206
|167.363
10:03
10:03 قطب الانطلاق الأوّل لفيراري منذ 2019!
10:03
10:02 ليأمل أنّ أيًا من المكوّنات المهمّة على سيارته لم يتضرّر، خاصة علبة التروس كي لا يتعرّض لعقوبة تحرمه من قطب الانطلاق الأوّل
10:02 حادث كلاسيكي تمثّل في احتكاك الإطار الأمامي الأيسر بالحاجز عند الدخول إلى المنعطف المزدوج ما كسر نظام تعليقه الأمامي ودفعه مباشرة إلى الحاجز المقابل...
10:01
10:00 تمّ تأكيد عدم استئناف الحصّة
10:00
هذا الزحام الذي تحدّثنا عنه:
10:00 يعني ذلك أنّ الترتيب الحالي سيبقى قائمًا
10:00 18 ثانية متبقية
09:59 رفع العلم الأحمر!!
09:59 أوووو لوكلير يتعرّض لحادث
09:59 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
09:59 لكنّ هاميلتون خسر بعض الوقت في المقطع الثاني
09:59 هاميلتون حسّن زمنه الشخصي هناك
09:59 لوكلير بطيء في المقطع الأوّل
09:58 بعض الزحام أثّر على لفّة بيريز، بالرغم من أنّ الجميع ابتعد
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