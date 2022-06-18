تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة كندا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة كندا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا للتصفيات، وتابعونا غدًا لتغطية حية ومباشرة لمجريات السباق
ينتظرنا سباق مختلف للغاية غدًا عما شهدناه في هذا الموسم مع ترتيب انطلاقة يعد بنتائج غير متوقعة
شوماخر سينطلق من المركز السادس خلف زميله في نتيجة قوية لفريق هاس
ألونسو إذا سينطلق من المركز الثاني أمام ساينز، هاميلتون ومااغنوسن
أووو ألونسو يتقدم إلى المركز الثاني أمام ساينز
المحاولة الأخيرة الآن من السائقين
سائق مرسيدس سجل دقيقة و22.891 ثانية
هاميلتون في الأثناء يقفز إلى المركز الثاني
أوو .. راسل ينزلق ويصطدم بالحواجز
فيرشتابن يسجل زمنًا قويًا مع دقيقة و21.620 ثانية الآن
راسل الوحيد يغامر على إطارات ملساء.. فهل يفعلها؟؟
توقفات الآن للمتصدرين .. فهل يغامر أحدهم بإطارات ملساء؟
ساينز يعود ليتواجد بالمركز الثاني أمام ألونسو وشوماخر
شوماخر سائق هاس يطيح به الآن
راسل يتقدم للمركز الثاني
ألونسو يتقدم للمركز الثالث أمام راسل
لكن سرعان ما تقدم فيرشتابن ليعتلي الصدارة أمام ساينز حاليًا
سائق مرسيدس سجل دقيقة و24.006 ثانية
راسل في الصدارة الآن أمام هاميلتون وشوماخر
السائقون يخرجون سريعًا إلى المسار .. الجميع ما يزال على إطارات إنترميديت
 
نذكّر بأن تلك هي المرة الأولى التي يعبر فيها جو غوانيو إلى القسم الحاسم للتصفيات في مسيرته
 
انهى القسم الثاني من التصفيات وفيرشتابن في الصدارة أمام ألونسو وراسل والخارجون هم:
بوتاس - ألبون - بيريز - نوريس - لوكلير
ألونسو الآن في الصدارة أمام فيرشتابن، راسل وشوماخر !
لكنه الآن خرج إلى المسار في الدقيقة الأخيرة
نوريس لم يخرج بعد من بعد استئناف الحصة يبدو هنالك مشكلة على المحرك كان قد بلغ عنها قبل التوقف
 
فيرشتابن في الصدارة الآن مع دقيقة و27.746 ثانية
جميع السائقين على إطارات إنترميديت
 
المراقبون: لا إجراء إضافي بشأن واقعة ساينز في القسم الأول
استئناف الحصة الآن
4 دقائق ويتم استئناف الحصة
الجناح الأمامي لسيارة بيريز التصق بالحواجز من شدة الاصطدام لذلك عند إخراج السيارة انفصل عنها
نذكر بأن القسم الثاني توقف مع بقاء 9 دقائق و6 ثوان على الساعة .. لذلك ما يزال هنالك الكثير من الوقت أمام السائقين
 
بيريز كذلك ينزلق عند المنعطف الثالث ويصطدم بالحواجز وعلم أحمر
ألبون يخرج عن المسار عند المنعطف السادس ويحتك بالحواجز
المزيد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة

10 س
2
فورمولا 1

راسل لا يشعر بالندم مطلقًا على مغامرة الإطارات الملساء الخطيرة في تصفيات كندا

9 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة كندا الكبرى 2022

4
فورمولا 1

كيف تتعامل فرق الفورمولا واحد مع ظاهرة الارتدادات على سياراتها في 2022؟

5
فورمولا 1

لوكلير: فيراري لا تستحقّ ضياع جهود عملها على حلّ الارتدادات

20 س
أحدث الأخبار
راسل لا يشعر بالندم مطلقًا على مغامرة الإطارات الملساء الخطيرة في تصفيات كندا
فورمولا 1

راسل لا يشعر بالندم مطلقًا على مغامرة الإطارات الملساء الخطيرة في تصفيات كندا

9 س
فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة
فورمولا 1

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام ألونسو في تصفيات كندا المثيرة

10 س
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة كندا الكبرى 2022
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة كندا الكبرى 2022

12 س
ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا
فورمولا 1

ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا

13 س
لوكلير يحصل على وحدة طاقة جديدة بالكامل وينطلق من آخر الترتيب في مونتريال
فورمولا 1

لوكلير يحصل على وحدة طاقة جديدة بالكامل وينطلق من آخر الترتيب في مونتريال

14 س
أحدث ملفات الفيديو
مكلارين تُكرم الأسطورة الراحلة إيرتون سينا 00:43
فورمولا 1
27-05-2022

مكلارين تُكرم الأسطورة الراحلة إيرتون سينا

شبكة انطلاق سباق ميامي للفورمولا واحد 00:53
فورمولا 1
08-05-2022

شبكة انطلاق سباق ميامي للفورمولا واحد

ترتيب شبكة انطلاق سباق إيمولا القصير للفورمولا واحد 00:53
فورمولا 1
23-04-2022

ترتيب شبكة انطلاق سباق إيمولا القصير للفورمولا واحد

لفة افتراضية على حلبة إيمولا 01:28
فورمولا 1
20-04-2022

لفة افتراضية على حلبة إيمولا

لفة حصرية على حلبة ميامي للفورمولا واحد 05:11
فورمولا 1
18-04-2022

لفة حصرية على حلبة ميامي للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.