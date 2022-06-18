فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة كندا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
انهى القسم الثاني من التصفيات وفيرشتابن في الصدارة أمام ألونسو وراسل والخارجون هم:
بوتاس - ألبون - بيريز - نوريس - لوكلير
بوتاس - ألبون - بيريز - نوريس - لوكلير
نذكر بأن القسم الثاني توقف مع بقاء 9 دقائق و6 ثوان على الساعة .. لذلك ما يزال هنالك الكثير من الوقت أمام السائقين
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