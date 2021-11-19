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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة قطر الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
10:07 دمتم في رعاية الله
10:06 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، ولا تنسوا أن تكونوا على الموعد غدًا مع تغطيتنا الحيّة لسباق جائزة قطر الكبرى
10:04 ألونسو سينطلق خامسًا أمام نوريس وساينز وتسونودا وأوكون وفيتيل
10:03 رغم انثقاب إطار غاسلي، لكنه سينطلق رابعًا في سباق الغد
10:02 وبذلك هاميلتون يحقق قطب انطلاق أول مهيمنًا في قطر
10:02 وبوتاس يبقى ثالثًا
10:02 فيرشتابن يحسن زمنه ولكنه خلف هاميتلون
10:01 انثقاب على إطار غاسلي
10:00 هاميلتون يسجّل دقيقة و20.827 ثانية في محاولته الأخيرة .. من سيتفوق على ذلك؟
10:00 أوو .. لفة هاميلتون أسرع بثلاثة أعشار من الثانية من زمنه الأسرع السابق .. وهذا في المقطع الأول فقط
09:58 فيرشتابن وبشكل مثير للاهتمام آخر الخارجين إلى الحلبة
09:57
 
09:57 4 دقائق على النهاية، وهاميلتون يخرج إلى المسار من جديد
09:55 نذكر غاسلي في المركز الرابع أمام ألونسو
09:54 هاميلتون الآسرع الآن بفارق عشرين من الثانية أمام فيرشتابن مع دقيقة و21.262 ثانية
09:52 فيرشتابن أسرع من سائقي مرسيدس في المقطع الأول الآن
09:52 15 دقيقة أخرى يتحدد خلالها ترتيب انطلاق العشرة الأوائل في سباق الغد
09:50 هاميلتون يخرج إلى المسار مباشرة أمام بوتاس
09:50
 
09:49 انطلق القسم الحاسم لتصفيات قطر
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