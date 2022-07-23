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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد 2022

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت أعزاءنا تغطيتنا المباشرة لمجريات التصفيات .. على أن نعاود اللقاء بكم غدًا في تغطيتنا للسباق
فيما ستصعّد عقوبات ساينز وماغنوسن كل من ريكاردو وأوكون إلى المركزين التاسع والعاشر
هاميلتون سينطلق رابعًا أمام نوريس، راسل ألونسو وتسونودا
لوكلير هكذا يحقق قطب الانطلاق الأول أمام فيرشتابن وبيريز
لوكلير يستفيد من عامل السحب من ساينز ويحسن زمنه
ساينز يعود إلى المسار على إطارات مستعملة مرة أخرى أمام لوكلير
بيريز يخرج على إطارات سوفت جديدة وذلك يعني أن الفريق لن يضحي به لمنح عامل السحب لفيرشتابن
لوكلير يطيح به سريعًا ويتقدم في الصدارة أمام فيرشتابن مع دقيقة و31.209 ثانية
بيريز يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و31.6 ثانية
ساينز يستعد الآن لمنح عامل السحب إلى لوكلير
ماغنوسن الوحيد الذي لم يخرج بعد
ساينز على المسار على إطارات مستعملة
انطلق القسم الحاسم للتصفيات
ماغنوسن صعد إلى القسم الحاسم للتصفيات .. الدنماركي الذي كان غائبًا عن البطولة يطيح بسائقين من التصفيات رغم عقوبته وانطلاقه من آخر الترتيب

انتهى القسم الثاني للتصفيات بتقدم ساينز أمام لوكلير وفيرشتابن والخارجون هم:

ريكاردو - أوكون - بوتاس - فيتيل - ألبون
هاميلتون يتقدم للمركز الخامس ويطيح بريكاردو
راسل كذلك يقفز من المركز الـ 15 إلى السادس ويطيح ببوتاس لمنطقة الخطر
أوكون يقفز للمركز السادس في محاولته الأخيرة وفيتيل يبقى بالمركز الـ 11
بضع دقائق متبقية في هذا القسم
لفة صاروخية من ساينز الآن مع دقيقة و31.081 ثانية بفارق 0.909 ثانية أمام فيرشتابن
8 دقائق على نهاية هذا القسم وراسل في المركز الـ 11 الآن في منطقة الخطر
الهولندي سجل دقيقة و31.990 ثانية
الأزمنة تتهاوى سريعًا الآن .. لوكلير يصعد إلى الصدارة .. لكن يزيحه بيريز سريعًا .. والآن فيرشتابن في الصدارة أمام زميله
لكن سرعان ما أطاح به نوريس ووضع مكلارين في الصدارة مع دقيقة و32.777 ثانية
هاميلتون يسجل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و33.329 ثانية
ثنائي مرسيدس على المسار مع إطارات سوفت مستعملة
المراقبون يؤكدون موقفهم وشوماخر يخرج من السيارة الآن ويتأكد خروجه من القسم الأول
انطلق القسم الثاني للتصفيات
هاس تقول أنها تتحدث إلى مراقبي السباق بشأن شطب زمن شوماخر وأن السيارة لم تغادر حدود المسار

انتهى القسم الأول من التصفيات والخارجون هم:

غاسلي - سترول - جو - شوماخر - لاتيفي
جو لا يتمكن من تحسين زمنه وبالتالي يخرج من القسم الأول
ألبون في الأثناء يتعرض لانزلاق على متن سيارته ويليامز .. هو في المركز الـ 13 حاليًا
ماغنوسن على المسار الآن رغم عقوبة تراجعه لآخر الترتيب
ساينز ضمن لفة سريعة الآن
فيرشتابن يتذمّر حول زميله بيريز "ما الذي كان يفعله تشيكو الآن!!"
بيريز يتواجد في المركز الثالث الآن أمام نوريس، ألونسو، بوتاس، هاميلتون، راسل، أوكون وتسونودا
10 دقائق متبقية في القسم الأول في نهايته سيتم إقصاء أبطأ 5 سائقين
الهولندي ثانيًا بفارق 0.164 ثانية
فيرشتابن يطيح بزميله ويحتل المركز الثاني الآن
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