فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد 2022
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت أعزاءنا تغطيتنا المباشرة لمجريات التصفيات .. على أن نعاود اللقاء بكم غدًا في تغطيتنا للسباق
ماغنوسن صعد إلى القسم الحاسم للتصفيات .. الدنماركي الذي كان غائبًا عن البطولة يطيح بسائقين من التصفيات رغم عقوبته وانطلاقه من آخر الترتيب
انتهى القسم الثاني للتصفيات بتقدم ساينز أمام لوكلير وفيرشتابن والخارجون هم:
ريكاردو - أوكون - بوتاس - فيتيل - ألبون
الأزمنة تتهاوى سريعًا الآن .. لوكلير يصعد إلى الصدارة .. لكن يزيحه بيريز سريعًا .. والآن فيرشتابن في الصدارة أمام زميله
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