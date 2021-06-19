تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:17 نترككم في رعاية الله!
10:17 كنا معكم في تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى: ولا تنسوا متابعة تغطيتنا الحية غدًا لسباق سيكون مثيرًا للجميع!
10:15 بالتأكيد سنكون على موعد غدًا مع معركة شرسة بين سائقين رائعين، والتي تمتد إلى معركة لقب ملتهبة
10:13 عمل جيّد من بوتاس كذلك الذي سينطلق من المركز الثالث أمام سائق ريد بُل الآخر بيريز
10:12 هاميلتون في المركز الثاني بفارق 0.2 ثانية
10:12 وبالفعل فيرشتابن على قطب الانطلاق الأول لجائزة فرنسا الكبرى
10:11 فيرشتابن يحسن زمنه إلى دقيقة و29.990 ثانية، هل يمكن لأحد التغلب على ذلك؟
10:08 وصلنا إلى الآن إلى اللفات الأخيرة من القسم الحاسم، هل بوسع مرسيدس إيقاف فيرشتابن بطريقة ما؟
10:07 لوكلير يتواجد في المركز الثامن الآن أمام ريكاردو وغاسلي
10:07 ساينز في مقدمة مجموعة الوسط بأريحية الآن محتلًا المركز الخامس بفارق عشرين من الثانية أمام نوريس وألونسو
10:05 بيريز كذلك يتقدم إلى المركز الثالث بفارق عشر من الثانية خلف هاميلتون
10:04 الهولندي يتفوق بأربعة أعشار من الثانية
10:04 فيرشتابن الأسرع الآن أمام هاميلتون
10:02 المحاولة الأولى لفيرشتابن الآن في القسم الحاسم
10:01 السائقون العشرة على الحلبة الآن
09:58 انطلاق القسم الثالث للتصفيات الآن
09:56 هورنر مدير فريق ريد بُل "المنافسة ما تزال قريبة جدًا جدًا. سيكون قسمًا ثالثًا مثيرًا"
09:53
انتهى القسم الثاني .. وبوتاس الأسرع أمام هاميلتون .. والخارجون هم:
أوكون - فيتيل - جيوفنيازي - راسل - شوماخر
09:51 بوتاس الأسرع الآن!!
09:48 دقيقتان على نهاية هذا القسم
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