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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة سنغافورة الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد 2022

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة سنغافورة الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا لمجريات تصفيات سنغافورة على أن نلتقي بكم غدًا في تغطية مباشرة لمجريات السباق الليلي على حلبة مارينا باي .. دمتم في رعاية الله
ساينز سينطلق من المركز الرابع أمام ألونسو، نوريس، غاسلي، فيرستابن، ماغنوسن وتسونودا
هاميلتون يتقدم للمركز الثاني ولوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول
بيريز يطيح به إلى المركز الثاني
ساينز يتقدم للمركز الثاني الآن خلف لوكلير
ألونسو يتقدم للصدارة قبل أن يطيح به لوكلير
غاسلي ينحرف عن المسار ويتسبب برفع الأعلام الصفراء
هاميلتون يحسن زمنه ويسجل دقيقة و51.019 ثانية
فيرستابن يتقدم للمركز الثاني ولكن بفارق 1.2 ثانية خلف هاميلتون
هاميلتون الأسرع الآن مع دقيقة و53.082 على إطارات سوفت
8 من السائقين الـ 10 على إطارات سوفت، تسونودا وماغنوسن فقط على إطارات إنترميديت
انطلق القسم الحاسم للتصفيات
راسل: آسف يا رفاق. لقد عانيت بالفعل. نفس مشكلة التجارب الحرة
انتهى القسم الأول للتصفيات بتقدم لوكلير أمام هاميلتون وفيرستابن والخارجون هم:
راسل!!! - سترول - شوماخر - فيتيل - جو
هاميلتون يتقدم للمركز الثاني خلف لوكلير وأمام فيرستابن
فيتيل وجو ينتقلان إلى إطارات سوفت كذلك
سترول ينزلق وهو على إطارات سوفت
لوكلير يسأل لو بالإمكان الانتقال للإطارات الملساء
فيرستابن يتقدم للمركز الثاني الآن
السائقون الـ 15 على المسار ولوكلير الأسرع الآن مع دقيقة و52.343 ثانية
 
لوكلير: المسار يجف بشكل سريع جدًا
لا إشارة على إطارات ملساء بعد
انطلق القسم الثاني للتصفيات
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرستابن أمام هاميلتون ولوكلير والخارجون هم:
بوتاس - ريكاردو - أوكون - ألبون - لاتيفي
البريطاني سجل دقيقة و53.161 ثانية
في الأثناء هاميلتون يقفز إلى الصدارة من جديد أمام لوكلير وفيرستابن
محاولات أخيرة الآن للهروب من خطر الإقصاء من القسم الأول
فيرستابن يخبر ريد بُل بأن حالة المسار ما تزال تستدعي استخدام إطارات الإنترميديت
لوكلير يعود ويطيح بفيرستابن من الصدارة
ضمن خطر الإقصاء الآن: ألبون - لاتيفي - بوتاس - ريكاردو - ماغنوسن وشوماخر
فيرستابن يتصدر الآن مع دقيقة و54.395 ثانية
هاميلتون يعود إلى الصدارة من جديد الآن أمام لوكلير وساينز مع دقيقة و54.689 ثانية
والآن يأتي لوكلير ليُطيح براسل ويسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و55.054 ثانية
راسل يتقدم ثنائية لمرسيدس الآن
أول الأزمنة السريعة من نصيب هاميلتون مع دقيقة و56.937 ثانية
ثنائي ريد بُل وألفا روميو لم يخرج بعد
16 من السائقين الـ 20 على المسار بالفعل الآن
 
راسل يتقدم هاميلتون وقطار السائقين نحو المسار
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