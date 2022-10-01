فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة سنغافورة الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد 2022
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا لمجريات تصفيات سنغافورة على أن نلتقي بكم غدًا في تغطية مباشرة لمجريات السباق الليلي على حلبة مارينا باي .. دمتم في رعاية الله
انتهى القسم الأول للتصفيات بتقدم لوكلير أمام هاميلتون وفيرستابن والخارجون هم:
راسل!!! - سترول - شوماخر - فيتيل - جو
راسل!!! - سترول - شوماخر - فيتيل - جو
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرستابن أمام هاميلتون ولوكلير والخارجون هم:
بوتاس - ريكاردو - أوكون - ألبون - لاتيفي
بوتاس - ريكاردو - أوكون - ألبون - لاتيفي
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