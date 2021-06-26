تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ستيريا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
10:05 إذًا كانت هذه تغطيتنا لتصفيات جائزة ستيريا الكبرى، ولم تنته المعركة بعد ويبدو السباق حاميًا غدًا الأحد، في أمان الله.
10:04 نذكّر بأنّ بوتاس سيتراجع 3 مراكز، ما يعني انطلاقه من المركز الخامس.
10:03
10:03
10:02 فيرشتابن أمام بوتاس، هاميلتون، نوريس، بيريز، غاسلي، لوكلير، تسونودا، ألونسو وسترول.
10:01 فيرشتابن لا يُحسّن زمنه لكنّه يضمن قطب الانطلاق الأوّل!
10:01 نوريس رابعًا أمام بيريز
10:00 بوتاس يقفز إلى المركز الثاني
10:00 بوتاس يُواصل تحسين زمنه الشخصي
10:00 هاميلتون بطيء في المقطع الثاني كذلك...
10:00 بوتاس حسّن زمنه الشخصي في المقطع الأوّل.
10:00 هاميلتون بطيء في المقطع الأوّل...
09:59 هناك زحامٌ كبير وتجاوزات على الحلبة في لفّة التحضير.
09:59 سيتمّ التحقيق في واقعة بوتاس وتسونودا بعد التصفيات.
09:58 جميع السائقين على الحلبة ما عدا سترول
09:58 دقيقتان على النهاية.
09:58 بوتاس غاضبًا خلال لفّته: "تسونودا غبيّ".
09:56 لا يزال يملك وقتًا للتوقّف والعودة لمحاولة أخرى
09:55 هاميلتون يُحسّن زمنه لكنّه يبقى ثانيًا على بُعد 0.226 ثانية
09:55
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