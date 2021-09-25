تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2021
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التعليقات
من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
08:16 اللفات الأخيرة الآن في هذا القسم
08:14 3 دقائق على نهاية هذا القسم
08:14 ألونسو على إطارات إنترميديت وفي المركز الثالث الآن
08:13 بيريز الأسرع الآن
08:13 لاتيفي في المركز الرابع الآن لصالح ويليامز
08:12
السائقون ضمن منطقة الخطر الآن:
السائقون ضمن منطقة الخطر الآن:
رايكونن
مازيبين
جيوفينازي
شوماخر
فيرشتابن
08:12 بيريز يتقدم إلى المركز الخامس الآن
08:10 بفارق ثانية عن بوتاس ولوكلير ثالثًا
08:10 دقيقة و46.937 ثانية لهاميلتون
08:09 هاميلتون وبوتاس في الصدارة
08:09 فيرشتابن يخرج من سيارته ويخلع خوذته، يبدو بأن هذه نهاية التصفيات بالنسبة لانطلاقه من آخر الترتيب على أية حال
08:08
08:07 الإيطالي يتفادى الحواجز
08:07 انزلاق سيارة جيوفينازي الآن!
08:06 هاميلتون، بوتاس وفيرشتابن يبدؤون لفاتهم
08:05 غاسلي وساينز في المركزين الثاني والثالث
08:05 لوكلير إلى الصدارة الآن والبقية يحاولون إيجاد التماسك
08:03 فيرشتابن يخرج إلى الحلبة بالرغم من عقوبته .. جميع السائقين على الحلبة الآن
08:03 ألونسو الوحيد على إطارات فول ويت
08:02 يبدو بأنّها بدأت تمطر بعض الشيء من جديد
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