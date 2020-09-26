تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020
المشاركات
التعليقات
من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
08:25 أغلب السائقين سارعوا إلى الدخول
08:25 انطلق القسم الثاني
08:23 نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|5
|1:32.656
|227.214
|2
|44
|لويس هاميلتون
|5
|1:32.983
|0.327
|0.327
|226.415
|3
|26
|دانييل كفيات
|8
|1:33.511
|0.855
|0.528
|225.137
|4
|31
|إستيبان أوكون
|6
|1:33.557
|0.901
|0.046
|225.026
|5
|33
|ماكس فيرشتابن
|8
|1:33.630
|0.974
|0.073
|224.851
|6
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:33.650
|0.994
|0.020
|224.802
|7
|11
|سيرجيو بيريز
|3
|1:33.704
|1.048
|0.054
|224.673
|8
|10
|بيير غاسلي
|7
|1:33.734
|1.078
|0.030
|224.601
|9
|4
|لاندو نوريس
|6
|1:33.804
|1.148
|0.070
|224.433
|10
|18
|لانس سترول
|6
|1:33.852
|1.196
|0.048
|224.319
|11
|23
|ألكسندر ألبون
|6
|1:33.919
|1.263
|0.067
|224.159
|12
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|3
|1:33.967
|1.311
|0.048
|224.044
|13
|63
|جورج راسل
|8
|1:34.020
|1.364
|0.053
|223.918
|14
|16
|شارل لوكلير
|3
|1:34.071
|1.415
|0.051
|223.796
|15
|5
|سيباستيان فيتيل
|6
|1:34.134
|1.478
|0.063
|223.647
|16
|8
|رومان غروجان
|7
|1:34.592
|1.936
|0.458
|222.564
|17
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|6
|1:34.594
|1.938
|0.002
|222.559
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|8
|1:34.681
|2.025
|0.087
|222.355
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|5
|1:35.066
|2.410
|0.385
|221.454
|20
|7
|كيمي رايكونن
|5
|1:35.267
|2.611
|0.201
|220.987
08:21 راسل نجح في العبور إلى القسم الثاني على متن سيارة ويليامز.
08:20 غروجان: "شكرًا يا شباب، ألقوا نظرة على الزاوية الأماميّة اليمنى من السيارة، هناك خطبٌ ما".
08:19 لوكلير وفيتيل كانا على الحافة في المركزين الـ 14 والـ 15.
08:19 انتهى القسم الأوّل بخروج غروجان، جيوفينازي، ماغنوسن، لاتيفي ورايكونن.
08:18 فيتيل في المركز الـ 11.
08:18 كفيات في المركز الثالث.
08:18 نوريس سادسًا.
08:18 ريكاردو رابعًا.
08:18 أوكون يقفز إلى المركز الثالث.
08:15 الجميع على الحلبة ما عدا هاميلتون، بيريز، ساينز ولوكلير.
08:15 بوتاس عاد وكذلك فيرشتابن.
08:14 3 دقائق ونصف
08:14 بدأ السائقون بالعودة من أجل المحاولات الأخيرة.
08:12
08:12 أظهرت الإعادة إغلاق هاميلتون لمكابحه بشكلٍ كبير في المنعطف الرابع، لقد تدمّرت على الأرجح.
08:11 فيتيل على الحافة في المركز الـ 14.
08:11 الجميع أبطأ من مرسيدس بثانية على الأقلّ.
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
عرض الشرائح