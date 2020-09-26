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تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
08:25 أغلب السائقين سارعوا إلى الدخول
08:25 انطلق القسم الثاني
08:23 نتيجة القسم الأوّل:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 5 1:32.656     227.214
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 5 1:32.983 0.327 0.327 226.415
3 26 Russian Federation دانييل كفيات 8 1:33.511 0.855 0.528 225.137
4 31 France إستيبان أوكون 6 1:33.557 0.901 0.046 225.026
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 8 1:33.630 0.974 0.073 224.851
6 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:33.650 0.994 0.020 224.802
7 11 Mexico سيرجيو بيريز 3 1:33.704 1.048 0.054 224.673
8 10 France بيير غاسلي 7 1:33.734 1.078 0.030 224.601
9 4 United Kingdom لاندو نوريس 6 1:33.804 1.148 0.070 224.433
10 18 Canada لانس سترول 6 1:33.852 1.196 0.048 224.319
11 23 Thailand ألكسندر ألبون 6 1:33.919 1.263 0.067 224.159
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 3 1:33.967 1.311 0.048 224.044
13 63 United Kingdom جورج راسل 8 1:34.020 1.364 0.053 223.918
14 16 Monaco شارل لوكلير 3 1:34.071 1.415 0.051 223.796
15 5 Germany سيباستيان فيتيل 6 1:34.134 1.478 0.063 223.647
16 8 France رومان غروجان 7 1:34.592 1.936 0.458 222.564
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 6 1:34.594 1.938 0.002 222.559
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن 8 1:34.681 2.025 0.087 222.355
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 5 1:35.066 2.410 0.385 221.454
20 7 Finland كيمي رايكونن 5 1:35.267 2.611 0.201 220.987
08:21 راسل نجح في العبور إلى القسم الثاني على متن سيارة ويليامز.
08:20 غروجان: "شكرًا يا شباب، ألقوا نظرة على الزاوية الأماميّة اليمنى من السيارة، هناك خطبٌ ما".
08:19 لوكلير وفيتيل كانا على الحافة في المركزين الـ 14 والـ 15.
08:19 انتهى القسم الأوّل بخروج  غروجان، جيوفينازي، ماغنوسن، لاتيفي ورايكونن.
08:18 فيتيل في المركز الـ 11.
08:18 كفيات في المركز الثالث.
08:18 نوريس سادسًا.
08:18 ريكاردو رابعًا.
08:18 أوكون يقفز إلى المركز الثالث.
08:15 الجميع على الحلبة ما عدا هاميلتون، بيريز، ساينز ولوكلير.
08:15 بوتاس عاد وكذلك فيرشتابن.
08:14 3 دقائق ونصف
08:14 بدأ السائقون بالعودة من أجل المحاولات الأخيرة.
08:12
 
08:12 أظهرت الإعادة إغلاق هاميلتون لمكابحه بشكلٍ كبير في المنعطف الرابع، لقد تدمّرت على الأرجح.
08:11 فيتيل على الحافة في المركز الـ 14.
08:11 الجميع أبطأ من مرسيدس بثانية على الأقلّ.
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