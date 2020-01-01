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تغطية مباشرة لتصفيات جائزة توسكانا الكبرى 2020

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:26 الجميع حتّى الآن على إطارات "سوفت".
09:26 هاميلتون وبوتاس وفيرشتابن على إطارات "سوفت".
09:25 انطلق القسم الثاني
09:25

خطأ راسل

 
09:23

بعد ستّة أيّام فقط من فوزه في مونزا، خرج غاسلي من القسم الأوّل في هذه التصفيات...

 
09:22 إليكم نتيجة القسم الأوّل:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 3 1:15.749     249.270
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 5 1:15.778 0.029 0.029 249.175
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 3 1:16.335 0.586 0.557 247.357
4 23 Thailand ألكسندر ألبون 6 1:16.527 0.778 0.192 246.736
5 11 Mexico سيرجيو بيريز 7 1:16.596 0.847 0.069 246.514
6 16 Monaco شارل لوكلير 6 1:16.698 0.949 0.102 246.186
7 18 Canada لانس سترول 3 1:16.701 0.952 0.003 246.176
8 31 France إستيبان أوكون 6 1:16.825 1.076 0.124 245.779
9 4 United Kingdom لاندو نوريس 6 1:16.895 1.146 0.070 245.555
10 26 Russian Federation دانييل كفيات 6 1:16.928 1.179 0.033 245.450
11 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:16.981 1.232 0.053 245.281
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 6 1:16.993 1.244 0.012 245.243
13 7 Finland كيمي رايكونن 6 1:17.059 1.310 0.066 245.033
14 8 France رومان غروجان 6 1:17.069 1.320 0.010 245.001
15 5 Germany سيباستيان فيتيل 6 1:17.072 1.323 0.003 244.991
16 10 France بيير غاسلي 6 1:17.125 1.376 0.053 244.823
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 6 1:17.220 1.471 0.095 244.522
18 63 United Kingdom جورج راسل 9 1:17.232 1.483 0.012 244.484
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 9 1:17.320 1.571 0.088 244.205
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن 6 1:17.348 1.599 0.028 244.117
09:21 راسل: "آسفٌ يا شباب، آسف".
09:20 فيتيل: "هل عبرنا أم لا؟" فأجابه مهندسه: "أجل"
09:20 إذًا الخارجون من القسم الأوّل هم: غاسلي، جيوفينازي، راسل، لاتيفي وماغنوسن.
09:20 كان أداؤه واعدًا جدًا في التجارب الحرّة الثالثة.
09:19 بشكلٍ مفاجئ لم يتمكّن غاسلي من العبور!
09:19 لكنّه عبر في المركز الـ 15 كآخر العابرين!!
09:19 وتقدّم عليه كفيات الآن،
09:19 أووو قفز إلى المركز الـ 14
09:19 حسّن زمنه الشخصي في المقطع الثاني.
09:18 هو في المركز الـ 18 الآن.
09:18 فيتيل بطيء في المقطع الأوّل، يبدو أنّه سيخرج...
09:18 أغلب السائقين بصدد تحسين أزمنتهم.
09:17 راسل خرج على المنطقة الحصويّة وتمكّن من المواصلة بأعجوبة.
09:16 بيريز تقدّم على سترول وبات رابعًا.
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