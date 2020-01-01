تغطية مباشرة لتصفيات جائزة توسكانا الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
09:26 الجميع حتّى الآن على إطارات "سوفت".
09:26 هاميلتون وبوتاس وفيرشتابن على إطارات "سوفت".
09:25 انطلق القسم الثاني
09:25
خطأ راسل
09:23
بعد ستّة أيّام فقط من فوزه في مونزا، خرج غاسلي من القسم الأوّل في هذه التصفيات...
09:22 إليكم نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|3
|1:15.749
|249.270
|2
|44
|لويس هاميلتون
|5
|1:15.778
|0.029
|0.029
|249.175
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|3
|1:16.335
|0.586
|0.557
|247.357
|4
|23
|ألكسندر ألبون
|6
|1:16.527
|0.778
|0.192
|246.736
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|7
|1:16.596
|0.847
|0.069
|246.514
|6
|16
|شارل لوكلير
|6
|1:16.698
|0.949
|0.102
|246.186
|7
|18
|لانس سترول
|3
|1:16.701
|0.952
|0.003
|246.176
|8
|31
|إستيبان أوكون
|6
|1:16.825
|1.076
|0.124
|245.779
|9
|4
|لاندو نوريس
|6
|1:16.895
|1.146
|0.070
|245.555
|10
|26
|دانييل كفيات
|6
|1:16.928
|1.179
|0.033
|245.450
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:16.981
|1.232
|0.053
|245.281
|12
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|6
|1:16.993
|1.244
|0.012
|245.243
|13
|7
|كيمي رايكونن
|6
|1:17.059
|1.310
|0.066
|245.033
|14
|8
|رومان غروجان
|6
|1:17.069
|1.320
|0.010
|245.001
|15
|5
|سيباستيان فيتيل
|6
|1:17.072
|1.323
|0.003
|244.991
|16
|10
|بيير غاسلي
|6
|1:17.125
|1.376
|0.053
|244.823
|17
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|6
|1:17.220
|1.471
|0.095
|244.522
|18
|63
|جورج راسل
|9
|1:17.232
|1.483
|0.012
|244.484
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|9
|1:17.320
|1.571
|0.088
|244.205
|20
|20
|كيفن ماغنوسن
|6
|1:17.348
|1.599
|0.028
|244.117
09:21 راسل: "آسفٌ يا شباب، آسف".
09:20 فيتيل: "هل عبرنا أم لا؟" فأجابه مهندسه: "أجل"
09:20 إذًا الخارجون من القسم الأوّل هم: غاسلي، جيوفينازي، راسل، لاتيفي وماغنوسن.
09:20 كان أداؤه واعدًا جدًا في التجارب الحرّة الثالثة.
09:19 بشكلٍ مفاجئ لم يتمكّن غاسلي من العبور!
09:19 لكنّه عبر في المركز الـ 15 كآخر العابرين!!
09:19 وتقدّم عليه كفيات الآن،
09:19 أووو قفز إلى المركز الـ 14
09:19 حسّن زمنه الشخصي في المقطع الثاني.
09:18 هو في المركز الـ 18 الآن.
09:18 فيتيل بطيء في المقطع الأوّل، يبدو أنّه سيخرج...
09:18 أغلب السائقين بصدد تحسين أزمنتهم.
09:17 راسل خرج على المنطقة الحصويّة وتمكّن من المواصلة بأعجوبة.
09:16 بيريز تقدّم على سترول وبات رابعًا.
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