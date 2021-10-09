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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة تركيا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: مباشر
09:03 نوريس، سترول وتسونودا أكملوا العشرة الأوائل
09:03 لفة لوكلير الأخيرة تضعه في المركز الرابع أمام غاسلي، ألونسو وبيريز
09:02 وبالتالي سيتواجد فيرشتابن على صف الانطلاق الأول
09:02 البريطاني سينطلق من المركز الـ 11 غدًا
09:02 ويحصد هاميلتون قطب الانطلاق الأول لكن بوتاس هو من سينطلق أولا في الغد مع تنفيذ هاميلتون لعقوبة التراجع 10 مراكز
09:01 فيما تراجع بيريز إلى المركز السادس خلف غاسلي وألونسو
09:01 فيرشتابن يحسن زمنه ولكن ما يزال في المركز الثالث
08:59 هل بوسع فيرشتابن مقارعة مرسيدس؟
08:59 البريطاني سجّل دقيقة و22.868 ثانية أسرع بعشرين من الثانية من بوتاس
08:58 هاميلتون الأسرع الآن مع لفة مذهلة
08:57
 
08:56 البقية ما يزالون في خط الحظائر
08:55 5 دقائق على النهاية وهاميلتون وحده على المسار
08:55 المكسيكي في المركز الخامس
08:55 فيرشتابن ثالثًا الآن أمام بيريز
08:54 غاسلي يواصل أدائه الرائع ويحتل المركز الرابع الآن قبل 6 دقائق من النهاية
08:51 بوتاس الأسرع الآن أمام هاميلتون بفارق 0.022 ثانية فقط
08:50 لنتذكر بأنّ طلعة بيريز الأولى ستكون على إطارات قديمة، لذلك ربما يكون أبطأ بعض الشيء
08:49 فيرشتابن آخر الخارجين
08:49 هاميلتون أول الخارجين إلى الحلبة أمام بوتاس
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