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تغطية مباشرة لتصفيات جائزة تركيا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي, خلدون يونس

الملخص
الحالة: مباشر
08:28 رايكونن يتقدم إلى المركز الثالث أمام هاميلتون!
08:28 بانتظار تحسّن زمن سيارتي فيراري، فيتيل في لفته السريعة
08:27 من أين يأتي بهذه الأزمنة؟
08:27 فيرشتابن مجدداً يضرب بقوة بفارق 3.5 ثانية أمام المرسيدس
08:26 لكن فيرشتابن مازال الأول بفارق 1.7 ثانية، بانتظار ما ستقدمه مرسيدس
08:26 بقي 3 دقائق والجميع يغامر بأفضل ما لديه
08:26 بوتاس يفصل بينهما، قبل أن يتقدم هاميلتون إلى المركز الثالث.
08:25 فيرشتابن يحسن زمنه مجدداً وبفارق ثانيتين تقريباً أمام زميله صاحب المركز الثاني
08:25 سيارتا فيراري لا تبدوان بحالٍ جيدة حالياً، لوكلير بالمركز 12 وفيتيل بالمركز 11
08:24 الآن هناك فوضى كاملة لناحية الأزمنة، كونها تتحسن بشكل مستمرّ
08:24 لكن بيريز يتقدم مجدداً إلى المركز الثاني بفارق 6 أعشار الثانية خلف فيرشتابن.
08:23 إلى المركز الأول إذاً بفارق أكبر من ثانيتين...
08:23 فيرشتابن في لفة سريعة ويبدو أنه يكسب الكثير أمام منافسيه
08:23 من جديد رايكونن يحسن من زمنه إلى المركز الثاني.
08:22 ويبدو أن إطارات الأمطار الأفضل للأزمنة السريعة.
08:22 لوكلير مازال بالمركز 14. وفيتيل بالمركز 11
08:22

سترول ينتزع المركز الأول الآن بفارق ثانية تقريباً أمام ألبون..

الأزمنة تتهاوى
08:21 ألبون يردّ على زميله ويتقدم إلى المركز الأول أمام فيرشتابن
08:21 رايكونن ثانياً، يقدم أداء مذهلاً حقاً
08:21 رايكونن يحسن زمنه ليقترب من فيرشتابن بفارق أقل من عشر الثانية
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