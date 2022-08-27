فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
بذلك سينطلق ساينز أولًا أمام بيريز، ألونسو، هاميلتون وراسل، فيما سينطلق فيرشتابن من المركز الـ 15 أمام لوكلير
فيراري أخبرت لوكلير بأن يضغط على هذه الإطارات الجديدة للتغلب على فيرشابن وبالتالي الانطلاق أمامه في آخر الترتيب
هاميلتون عاشرًا الآن على حافة خطر الإقصاء، بينما يتواجد راسل ثامنًا، عليهما التحسين في المحاولات الأخيرة
بالنظر إلى العقوبات ل 7 من السائقين، فهنالك فرصة لنتيجة قوية للغاية لأحد سائقي الوسط .. غاسلي تاسعًا الآن ويعلم أن التقدم إلى القسم الاخير يعني فرصة كبيرة
هاميلتون يسجل أول الأزمنة السريعة في القسم مع دقيقة و46.622 ثانية لكن فيرشتابن يطيح به مع دقيقة و44.723 ثانية
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرشتابن أمام ساينز، والخارجون هم:
فيتيل - لاتيفي - ماغنوسن - تسونودا - بوتاس
فيتيل - لاتيفي - ماغنوسن - تسونودا - بوتاس
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