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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى، وغدًا يتجدد لقاؤنا بكم في تغطية لمجريات السباق
بذلك سينطلق ساينز أولًا أمام بيريز، ألونسو، هاميلتون وراسل، فيما سينطلق فيرشتابن من المركز الـ 15 أمام لوكلير
فيرشتابن يتصدر التصفيات لكن البول بوزيشن من نصيب ساينز
وكذلك لوكلير
فيرشتابن يخرج من سيارته ولن يشارك في المحاولة الأخيرة في القسم
يبدو بأن بيريز عرضة لشطب زمنه في هذا القسم حتى الآن لتجاوز محتمل لحدود المسار
لوكلير لم يتمكن من التفوق على فيرشتابن واكتفى بالمركز الرابع الآن
فيراري أخبرت لوكلير بأن يضغط على هذه الإطارات الجديدة للتغلب على فيرشابن وبالتالي الانطلاق أمامه في آخر الترتيب
فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و43.665 ثانية
لقد وضعوه على إطارات جديدة وهو بالأساس لا ينافس على البول بوزيشن
لوكلير يتساءل عن الإطارات على سيارته، ليرد الفريق بأنهم أخطأوا
انطلق القسم الحاسم للتصفيات، وألبون أول الخارجين إلى المسار
بسبب العقوبات، فإن شوماخر هو من سينطلق من المركز الأخير خلف جو

انتهى القسم الثاني من التصفيات والخارجون هم:

ريكاردو - غاسلي - جو - سترول - شوماخر
ريكاردو يتحسن كذلك إلى المركز الثامن
بمساعدة من عامل السحب من أوكون، ألونسو يتقدم إلى المركز الخامس
هاميلتون عاشرًا الآن على حافة خطر الإقصاء، بينما يتواجد راسل ثامنًا، عليهما التحسين في المحاولات الأخيرة
 
بالنظر إلى العقوبات ل 7 من السائقين، فهنالك فرصة لنتيجة قوية للغاية لأحد سائقي الوسط .. غاسلي تاسعًا الآن ويعلم أن التقدم إلى القسم الاخير يعني فرصة كبيرة
لوكلير في المركز السادس الآن
بيريز يتقدم إلى المركز الثاني أمام ساينز وأوكون ونوريس
هاميلتون يسجل أول الأزمنة السريعة في القسم مع دقيقة و46.622 ثانية لكن فيرشتابن يطيح به مع دقيقة و44.723 ثانية
معظم السائقين خرجوا على الفور إلى المسار الآن
انطلق القسم الثاني من التصفيات الآن
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرشتابن أمام ساينز، والخارجون هم:
فيتيل - لاتيفي - ماغنوسن - تسونودا - بوتاس
جو وسترول يتحسنان ويطيحان بلاتيفي
لاتيفي في الأثناء يقفز للمركز الـ 13
سائقو فيراري وريد بل لن يخرجوا لمحاولة أخيرة في هذا القسم
المحاولات الأخيرة الآن في القسم الأول للتصفيات
زمن هاميلتون كان كافيًا للمركز الـ 11 فقط بفارق عشر من الثانية خلف زميله
راسل لا يحسن زمنه في المحاولة الثانية ويبقى في المركز العاشر
راسل عبر اللاسلكي "ذلك خطير جدًا من تسونودا"، حيث عرقله سائق ألفا تاوري
فيرشتابن يتقدم إلى الصدارة الآن مع دقيقة و44.581 ثانية أمام ساينز، بيريز، لوكلير ونوريس
الجميع على المسار الآن
سائق هاس يسجل دقيقة و47.929 ثانية
شوماخر صاحب أول الأزمنة السريعة الآن والمزيد من السائقين على المسار
شوماخر يخرج إلى الحلبة كذلك، لكنه وحيد مع لاتيفي على المسار
لاتيفي أول الخارجين إلى المسار الآن
انطلق القسم الأول من التصفيات في سبا
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