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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
11:04 دمتم في رعاية الله!
11:04 شكرًا على متابعتكم لنا وسنكون على موعد معكم من جديد في الغد في تغطية مباشرة لسباق بلجيكا
11:03 وبذلك نحن على موعد مع سباق مثير في الغد سيحاول فيه فيرشتابن استعادة السيطرة على معركة اللقب، بينما سيحاول راسل وسط نشوة الانطلاق ثانيًا أن يحقق أقصى استفادة من تلك الفرصة
11:01 الهولندي وللمرة السادسة هذا الموسم سينطلق من المركز الأول
11:01 فيرشتابن "نعم! لقد كانت منافسة صعبة للغاية"
11:00 بيريز سينطلق من المركز السابع أمام بوتاس .. لكن الفنلندي سيتراجع 5 مراكز في سباق الغد
10:59 راسل تفوق على هاميلتون بـ 0.013 ثانية، بينما سينطلق ريكاردو من المركز الرابع أمام فيتيل
10:56 ولكن الهولندي يتقدم بفارق 0.3 ثانية فقط أمام راسل، وراسل ينطلق غدًا من على الصف الأول لصالح ويليامز
10:56 ولكن فيرشتابن يزيحه ويسجل قطب الانطلاق الأول لجائزة بلجيكا الكبرى!
10:55 ما الذي بوسع هاميلتون وفيرشتابن فعله الآن!
10:54 أوووو .. راسل الأسرع !
10:54 راسل يطير الآن حول الحلبة
10:53 دقيقتان على النهاية والسائقون يستعدون لمحاولاتهم الأخيرة
10:52 بيريز سادسًا خلف فيتيل وغاسلي
10:51 هاميلتون الأسرع الآن أمام فيرشتابن وبوتاس
10:50 هاميلتون أول من يسجل زمن مع دقيقتين و01.552 ثانية
10:50 5 دقائق على نهاية الحصة
10:48 الجميع الآن على إطارات إنترميديت
10:47 مرسيدس تخبر سائقيها بالعودة لتغيير الإطارات إذا لم يشعرا بالأمان
10:47 مرسيدس وريد بُل على إطارات إنترميديت، لنرى ما سيحدث
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