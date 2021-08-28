11:03 وبذلك نحن على موعد مع سباق مثير في الغد سيحاول فيه فيرشتابن استعادة السيطرة على معركة اللقب، بينما سيحاول راسل وسط نشوة الانطلاق ثانيًا أن يحقق أقصى استفادة من تلك الفرصة