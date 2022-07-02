تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2022

18:08 كانت تلك تغطيتنا لتصفيات سيلفرستون .. على أن نكون معكم غدًا من جديد في تغطية مباشرة لمجريات سباق جائزة بريطانيا الكبرى الذي من المؤكد سيشهد إثارة كبيرة