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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد 2022 على حلبة سيلفرستون.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
كانت تلك تغطيتنا لتصفيات سيلفرستون .. على أن نكون معكم غدًا من جديد في تغطية مباشرة لمجريات سباق جائزة بريطانيا الكبرى الذي من المؤكد سيشهد إثارة كبيرة
وجو ولاتيفي سينطلقان من المركزين التاسع والعاشر
بيريز سينطلق رابعًا أمام هاميلتون، نوريس، ألونسو وراسل
الإسباني ساينز بذلك يسجل قطب الانطلاق الأول له .. ليضع فيراري في صدارة سباق الغد أمام فيرشتابن ولوكلير
فيرشتابن لا يحسن زمنه ليكتفي بالمركز الثاني
ساينز الآن يقفز إلى الصدارة مع دقيقة و40.983 ثانية أمام فيرشتابن ولوكلير
فيرشتابن يحسن زمنه ويتواجد في الصدارة أمام لوكلير ونوريس
لكن هاميلتون يستعيد المركز الثاني الآن بفارق 0.027 ثانية خلف فيرشتابن
لوكلير يستعيد المركز الثاني أمام هاميلتون الآن
4 دقائق على نهاية القسم
هاميلتون يقفز إلى المركز الثاني الآن أمام راسل
فيرشتابن مع لفة صاروخية إلى الصدارة بـ دقيقة و42.996 ثانية بفارق 1.8 ثانية أمام لوكلير

انزلاق فيرشتابن منذ قليل

 
هاميلتون: مشكلة في المكابح
لوكلير يصعد إلى الصدارة الآن أمام فيرشتابن
لكن مواطنه يطيح به الآن، حيث يتصدر ساينز لصالح فيراري
الإسباني سجل دقيقة و46.227 ثانية
ألونسو في المركز الأول الآن
لكن الهولندي ينزلق ويتخلى عن هذه اللفة
فيرشتابن ضمن لفة سريعة الآن
لذلك سيضغط الجميع الآن
والتي ستكون قرب نهاية القسم
فيراري تخبر ساينز باحتمالية الأمطار من جديد
السائقون العشرة على المسار
انطلق القسم الحاسم للتصفيات .. لنرى من سينطلق أولًا في الغد
جو غوانيو يستحق الإشادة كذلك كونه تمكن من التأهل إلى القسم الحاسم للجولة الثانية على التوالي
نذكر بأن .. لاتـــيـــفــي تأهل للقسم الحاسم من التصفيات لينطلق غدًا ضمن العشرة الأوائل

انتهى القسم الثاني والخارجون هم:

غاسلي - بوتاس - تسونودا - ريكاردو - أوكون
أوكون في المركز الـ 15 يحاول الضغط بكل ما لديه ضمن هذه الأجواء
 
لا أحد قادر على تحسين زمنه الآن لذلك يبدو أن القسم سينتهي على هذه النتيجة
الأمطار أكثر غزارة الآن بالتأكيد
 
السائقون يتوقفون لوضع إطارات جديدة .. ولكن هل تشتد الأمطار من جديد وتحرمهم من تحسين الأزمنة؟
ساينز يتقدم للمركز الرابع الآن .. غاسلي دخل إلى منطقة الخطير وبحاجة لتحسين زمنه الآن
الأمطاء تزدادا غزارة في خط الحظائر الآن
هاميلتون يصعد إلى المركز الثاني الآن خلف فيرشتابن وأمام لوكلير
فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و31.486 ثانية بفارق ثانية أمام زميله بيريز
هاميلتون "اهتزازات كبيرة على هذه الإطارات"
انطلق القسم الثاني للتصفيات
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