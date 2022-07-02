فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة بريطانيا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد 2022 على حلبة سيلفرستون.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
كانت تلك تغطيتنا لتصفيات سيلفرستون .. على أن نكون معكم غدًا من جديد في تغطية مباشرة لمجريات سباق جائزة بريطانيا الكبرى الذي من المؤكد سيشهد إثارة كبيرة
الإسباني ساينز بذلك يسجل قطب الانطلاق الأول له .. ليضع فيراري في صدارة سباق الغد أمام فيرشتابن ولوكلير
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