18:05 معركة اللقب تشتعل من جديد غدًا على حلبة الأمريكيتين بين هاميلتون وفيرشتابن .. لا تنسوا متابعتنا في تغطية أخرى مباشرة لمجريات ذلك السباق المثير بالتأكيد