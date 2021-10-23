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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
18:09 شكرًا لحسن متابعتكم لنا، ولقاؤنا بكم يتجدد غدًا إن شاء الله، دمتم في رعاية الله
18:08

ولمن فاتته متابعة مجريات التصفيات اليوم، إليكم تقرير مفصّل لما شهدته من أحداث

تــقــريــر تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى
18:05 معركة اللقب تشتعل من جديد غدًا على حلبة الأمريكيتين بين هاميلتون وفيرشتابن .. لا تنسوا متابعتنا في تغطية أخرى مباشرة لمجريات ذلك السباق المثير بالتأكيد
18:04 بوتاس رابعًا أمام لوكلير وساينز وريكاردو ونوريس وغاسلي وتسونودا
18:03
 
18:03 هاميلتون يحجز المركز الثاني أمام بيريز الذي حسن زمنه في اللفة الأخيرة ولكن بفارق 0.15 ثانية عن البريطاني
18:02 الهولندي سجّل دقيقة و32.910 ثانية بفارق عشرين من الثانية أمام هاميلتون
18:01 ويحصد قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى
18:01 أووو فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع
18:01 هنالك أمطار في خط الحظائر لكن ذلك لن يؤثر عليهما بالتأكيد
18:01 هل يتمكن فيرشتابن وبيريز من التحسين الآن؟
18:00 ولكن بفارق أقل من عشر من الثانية عن بيريز
18:00 أوووو هاميلتون يسجل الزمن الأسرع
18:00 هاميلتون الأسرع في المقطع الأوسط الآن، هل يفعلها؟
17:58 اللفات الأخيرة الآن
17:57
 
17:56 غاسلي وتسونودا في المركزين التاسع والعاشر
17:56 ساينز ولوكلير في المركزين الخامس والسادس امام ثنائي مكلارين
17:55 5 دقائق على النهاية ولفة واحدة على الأرجح متبقية لكل سائق
17:55 أداء رائع من ريد بُل
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