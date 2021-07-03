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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:07 نتمنى أن تكون قد استمتعتم معنا بهذه التغطية، وفي انتظاركم في تغطية مباشرة وشاملة للسباق في الغد بإذن الله
10:07 وهذه كانت تغطيتنا الحيّة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى، والتي منحتنا إثارة غير متوقّعة على ذات الحلبة التي أقيمت عليها الجولة الماضية
10:05
 
10:05
 
10:02 وراسل يتأهّل تاسعًا في تصفيات رائعة للبريطاني
10:02 هاميلتون رابعًا خلف بيريز
10:01 وتنتهي التصفيات وفيرشتابن على قطب الانطلاق الأول أمام نوريس
10:01 لفة رائعة من نوريس، ولكن ليست كافية، لكنه يقترب أكثر
10:00 أووو .. نوريس الأسرع على الإطلاق في المقطع الأول، هل يفعلها؟
09:58 المحاولات الأخيرة الآن على الحلبة، هل يتمكن نوريس من الحفاظ على مركز انطلاقه الثاني؟
09:58 أربع دقائق متبقية على نهاية التصفيات
09:57 فيتيل سابعًا أمام تسونودا وسترول، بينما لم يسجل راسل زمنًا بعد في المركز العاشر
09:57

الستة الأوائل الآن هم:

فيرشتابن، نوريس، هاميلتون، بوتاس، بيريز وغاسلي
09:55 البريطاني خلف سائق ريد بُل بفارق 0.25 ثانية فقط
09:54 فيرشتابن الأسرع الآن أمام نوريس
09:52 يبدو بأن فيرشتابن يحاول أخذ عامل السحب من مرسيدس وبيريز يحاول فعل ذات الشيء من زميله
09:52 مرسيدس وريد بُل على الحلبة الآن، على إطارات سوفت
09:51 انطلاق القسم الحاسم من التصفيات الآن!
09:50 ألونسو أبدى انزعاجًا كبيرًا عبر اللاسلكي من عرقلة فيتيل له، رغم تلويح الألماني بيده معتذرًا! ولكن يبدو أنه في طريقه إلى العقوبة
09:49
 
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