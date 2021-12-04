تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
20:09 شكرًا لحسن متابعتكم .. ودمتم في رعاية الله
20:07 سنكون على موعد مع سباق محتدم وحماسي في الغد .. لا تفوّتوا متابعة تغطيتنا الحية والمباشرة لمجرياته
20:03 يالها من لحظة فارقة في معركة اللقب
20:02 هاميلتون سينطلق أولًا أمام زميله بوتاس، فيما سيظل فيرشتابن في المركز الثالث
20:01 أووو .. فيرشتابن يصطدم بالحواجز عند المنعطف الأخير وهاميلتون يخطف قطب الانطلاق الأول
19:59 اللفة الأخيرة لفيرشتابن الآن!
19:59 بفارق عشر من الثانية أمام فيرشتابن
19:59 وهاميلتون يسجل الزمن الأسرع الآن
19:57 هل ستتمكن مرسيدس من التفوق على فيرشتابن الآن؟
19:56 وذلك رغم فارق صدارته الكبير نسبيًا!
19:56 فيرشتابن "أحتاج لعامل سحب"
19:55 وبوتاس ثانيًا الآن أمام هاميلتون وبيريز
19:55 فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و27.653 ثانية
19:54 ولكن ماكس ضمن لفة صاروخية خلفه
19:54 هاميلتون يتقدم إلى الصدارة الآن
19:53 بوتاس الأسرع الآن مع دقيقة و28.143 ثانية، أبطأ من زمنيه في القسمين الأول والثاني
19:51 هاميلتون يرتكب خطأ في لفته الأولى
19:49 من سيظفر بقطب الانطلاق الأول للسباق ما قبل الأخير في هذا الموسم؟ دقائق ونعرف
19:48 انطلق القسم الحاسم من التصفيات
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15-11-2021