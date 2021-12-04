تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021

المشاركات
التعليقات

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
20:09 شكرًا لحسن متابعتكم .. ودمتم في رعاية الله
20:09

ولمن فاتته متابعة تصفيات اليوم

إليكم تقرير مفصّل لمجريات ما حصل
20:07 سنكون على موعد مع سباق محتدم وحماسي في الغد .. لا تفوّتوا متابعة تغطيتنا الحية والمباشرة لمجرياته
20:03 يالها من لحظة فارقة في معركة اللقب
20:02 هاميلتون سينطلق أولًا أمام زميله بوتاس، فيما سيظل فيرشتابن في المركز الثالث
20:01 أووو .. فيرشتابن يصطدم بالحواجز عند المنعطف الأخير وهاميلتون يخطف قطب الانطلاق الأول
19:59 اللفة الأخيرة لفيرشتابن الآن!
19:59 بفارق عشر من الثانية أمام فيرشتابن
19:59 وهاميلتون يسجل الزمن الأسرع الآن
19:57 هل ستتمكن مرسيدس من التفوق على فيرشتابن الآن؟
19:56 وذلك رغم فارق صدارته الكبير نسبيًا!
19:56 فيرشتابن "أحتاج لعامل سحب"
19:55 وبوتاس ثانيًا الآن أمام هاميلتون وبيريز
19:55 فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و27.653 ثانية
19:54 ولكن ماكس ضمن لفة صاروخية خلفه
19:54 هاميلتون يتقدم إلى الصدارة الآن
19:53 بوتاس الأسرع الآن مع دقيقة و28.143 ثانية، أبطأ من زمنيه في القسمين الأول والثاني
19:51 هاميلتون يرتكب خطأ في لفته الأولى
19:49 من سيظفر بقطب الانطلاق الأول للسباق ما قبل الأخير في هذا الموسم؟ دقائق ونعرف
19:48 انطلق القسم الحاسم من التصفيات
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين: الافتقار للمنعطفات الحقيقيّة أضرّ بنا في جدّة

23 س
2
فورمولا 1

هورنر: الفورمولا واحد تفتقد خبرة مدير السباقات الراحل تشارلي وايتينغ

1 س
3
فورمولا 1

وولف يأمل أن تتفادى الفورمولا واحد أي "وضع فوضوي" في سباق أبوظبي الختامي

1 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن بعد جدل سباق جدّة: الفورمولا واحد باتت رياضة عقوبات أكثر منها رياضة تسابق

13 س
5
فورمولا 1

هاميلتون: فيرشتابن "تجاوز الحدود" بحركاته في سباق السعوديّة

12 س
أحدث الأخبار
شتاينر: قطع الغيار باتت مشكلة لفريق هاس بعد حوادث جدة
فورمولا 1

شتاينر: قطع الغيار باتت مشكلة لفريق هاس بعد حوادث جدة

وولف يأمل أن تتفادى الفورمولا واحد أي "وضع فوضوي" في سباق أبوظبي الختامي
فورمولا 1

وولف يأمل أن تتفادى الفورمولا واحد أي "وضع فوضوي" في سباق أبوظبي الختامي

1 س
هورنر: الفورمولا واحد تفتقد خبرة مدير السباقات الراحل تشارلي وايتينغ
فورمولا 1

هورنر: الفورمولا واحد تفتقد خبرة مدير السباقات الراحل تشارلي وايتينغ

1 س
فيرشتابن يتلقى عقوبة 10 ثوانٍ لقاء حادثته مع هاميلتون
فورمولا 1

فيرشتابن يتلقى عقوبة 10 ثوانٍ لقاء حادثته مع هاميلتون

8 س
ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد
فورمولا 1

ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد

11 س
أحدث ملفات الفيديو
مقابلة مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد 04:47
فورمولا 1
01-12-2021

مقابلة مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع 12:08
فورمولا 1
18-11-2021

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض المنعطف الرابع

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة 01:47
فورمولا 1
15-11-2021

فورمولا 1: لفّة في حلبة شوارع جدّة

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.