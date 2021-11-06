16:29 سنكون على موعد مع معركة ملتهبة في الغد سيحاول فيها فيرشتابن التقدم للحفاظ على صدارته، بينما سيسعى هاميلتون بكل قوته لتلقيص الفارق مع الهولندي في معركة اللقب