تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المكسيك الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
16:34 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، ولا تفوتوا متابعتنا غدًا مع تغطية حية ومباشرة لسباق المكسيك 2021 ... دمتم في رعاية الله
16:34
لمن فاتته متابعة التصفيات، بإمكانكم مطالعة ذلك التقرير الوافي
16:29 سنكون على موعد مع معركة ملتهبة في الغد سيحاول فيها فيرشتابن التقدم للحفاظ على صدارته، بينما سيسعى هاميلتون بكل قوته لتلقيص الفارق مع الهولندي في معركة اللقب
16:27 وبوتاس يسجل قطب انطلاق أول مفاجئًا أمام زميله هاميلتون وفيرشتابن ثالثًا أمام بيريز
16:27 فيرشتابن يبقى في المركز الثالث على الصف الثاني لسباق الغد
16:26 بيريز خارج المسار ويفسد لفته الأخيرة
16:25 دقيقتان على النهاية واللفات الأخيرة الآن
16:22 4 دقائق متبقية في هذا القسم، هل ستتمكن مرسيدس من حسم قطب الانطلاق والصف الأول؟
16:19 على عكس المتوقع .. قد نكون أمام ثنائي لمرسيدس وليس ريد بُل في التصفيات
16:19 وهاميلتون كذلك
16:19 لكن بوتاس يتقدم عليه الآن
16:18 فيرشتابن الأسرع الآن مع دقيقة و16.225 ثانية
16:17
16:17 بوتاس أمام هاميلتون مباشرة
16:16 انطلق القسم الحاسم من التصفيات والسائقون العشرة على المسار الآن
16:11 بيريز أكمل القسم الثاني سابعًا بفارق بعيد، ويبدو بأن هاميلتون وفيرشتابن هما من سيتواجدان على الصف الأول؟ سنرى
16:08
وانتهى القسم الثاني من التصفيات والخارجون هم:
فيتيل - رايكونن - راسل - جيوفينازي - أوكون
16:07 نوريس يتمكن من العبور إلى القسم الثالث
16:06 هاميلتون الأسرع الآن مع دقيقة و16.474 ثانية
16:04 اللفات الأخيرة الآن
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01-09-2021