تغطية مباشرة لتصفيات جائزة المجر الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
10:14 دمتم في رعاية الله ..
10:14 نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا المباشرة، على أن نلتقي معكم غدًا في تغطية السباق
10:13 كنا معكم في تغطية حيّة لمجريات تصفيات جائزة المجر الكبرى
10:13
10:12 ولمن فاته متابعة الحصة سنوافيكم بعد قليل بتقرير وافٍ لما شهدته التصفيات في المجر
10:11 غاسلي سينطلق خامسًا أمام نوريس، لوكلير، أوكون، ألونسو وفيتيل
10:10 وهاميلتون يسجّل قطب الانطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى أمام زميله بوتاس وفيرشتابن وبيريز على صف الانطلاق الثاني
10:10 انطلاقات ضعيفة للمحاولات الأخيرة، حيث لم يتمكن هاميلتون أو فيرشتابن أو بوتاس من التحسين على أزمنتهم
10:07 أمام فيرشتابن مهمة صعبة في محاولته الأخيرة لغلق ذلك الفارق مع هاميلتون
10:07 السيارات تعود إلى الحلبة من جديد للفات الأخيرة من تصفيات جائزة المجر الكبرى
10:04 لوكلير خامسًا أمام أوكون
10:04 بيريز يتقدم إلى المركز الرابع الآن بفارق ثانية خلف هاميلتون
10:03 أووو .. هاميلتون يسجّل الزمن الأسرع بفارق نصف ثانية عن فيرشتابن! وبوتاس ثانيًا
10:01 وراؤه لويس مباشرة
10:00 فيرشتابن يبدأ لفته السريعة الآن مستهدفًا قطب الانطلاق الأول للمرة الخامسة على التوالي
10:00
09:57 وانطلق الآن القسم الحاسم للتصفيات
09:56 أيًا كانت نتيجة القسم الحاسم للتصفيات، فلدينا سيارتا مرسيدس على إطارات ميديوم وسيارتا ريد بُل على إطارات سوفت في سباق الغد
09:56 نذكّر بأن هذا سادس سباق هذا الموسم ريكاردو سينطلق فيه من خارج العشرة الأوائل
09:51 وانتهى القسم الثاني من التصفيات مع فيرشتابن في الصدارة أمام نوريس! والخارجون هم:
ريكاردو - سترول - ساينز - رايكونن - جيوفينازي
ريكاردو - سترول - ساينز - رايكونن - جيوفينازي
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