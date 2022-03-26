فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة السعوديّة الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى على حلبة شوارع جدّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
سنكون على موعد غدًا مع سباق مثير للغاية .. سنرى معركة ملتهبة بين ريد بُل وفيراري في الصدارة .. وسنرى هاميلتون يحاول العودة من تأهّله بالمركز الـ 16
بيريز يضع ريد بُل على قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة السعودية الكبرى وفيرشتابن رابعًا خلف لوكلير وساينز
نذكر أنه رغم الحادثة العنيفة لشوماخر وما تكبدته هاس من خسائر .. لكن ماغنوسن سائقها الآخر سينطلق من العشرة الأوائل للسباق الثاني على التوالي
بيان من فيا: "تقييم حالة شوماخر كشف عدم تعرضه لإصابات وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، جدّة، للخضوع لفحوصات وقائية"
تحديث من هاس "يمكننا تأكيد أن ميك بخير من الناحية الجسدية - تحدث إلى والدته، وسيُنقل على الأرجح إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الوقائية"
الحصة متوقفة الآن بالطبع لإصلاح الحواجز وهنالك أتربة تستخدم الآن على المسار لامتصاص أية زيوت أو سوائل
هاميلتون بعد خروجه من القسم الأول "عانيت مع توازن السيارة. ليس ذلك الموقع الذي نريد التواجد فيه. نحن محترفون لكننا للأسف سلكنا الوجهة الخاطئة مع الإعدادات"
تم رفع سيارة شوماخر على الشاحنة لنقلها إلى مرآب الفريق وعلبة التروس والمحرك سقطا منها .. كانت حادثة عنيفة بالفعل
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27-02-2022