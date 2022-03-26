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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة السعوديّة الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى على حلبة شوارع جدّة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة السعوديّة الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا لليوم .. ودمتم في رعاية الله!
كونوا على الموعد غدًا لمتابعة تغطيتنا المباشرة لمجريات السباق على حلبة كورنيش جدة
سنكون على موعد غدًا مع سباق مثير للغاية .. سنرى معركة ملتهبة بين ريد بُل وفيراري في الصدارة .. وسنرى هاميلتون يحاول العودة من تأهّله بالمركز الـ 16
وهكذا ينطلق بيريز من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته
بيريز يضع ريد بُل على قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة السعودية الكبرى وفيرشتابن رابعًا خلف لوكلير وساينز
أووو ولكن بيريز يفعلها ويتقدم للصدارة مع دقيقة و28.200 ثانية
لوكلير يعود ويتقدم للصدارة مع دقيقة و28.255 ثانية
في الأثناء بوتاس يتقدم للمركز السادس
راسل يتقدم للمركز الخامس فاصلًا ثنائي ألبيت
فيرشتابن "ما الذي يحدث يا رفاق. التماسك منعدم على الإطارات"
أوكون يتقدم للمركز الثالث أمام ألونسو
فيرشتابن سادسًا الآن
لوكلير يتقدم للصدارة ولكن ساينز يأبى التخلي عنها ويسجل دقيقة و28.402 ثانية
نذكر أنه رغم الحادثة العنيفة لشوماخر وما تكبدته هاس من خسائر .. لكن ماغنوسن سائقها الآخر سينطلق من العشرة الأوائل للسباق الثاني على التوالي
🟢 انطلق القسم الحاسم للتصفيات .. من سينطلق أولًا في سباق حلبة كورنيش جدة غدًا؟

انتهى القسم الثاني من التصفيات والخارجون هم:

نوريس - ريكاردو - جو - شوماخر - سترول
ساينز يتقدم الآن إلى الصدارة مع دقيقة و28.686 ثانية لصالح فيراري
نوريس كذلك يحسن زمنه ولكن يبقى في المركز الثامن
راسل ما يزال سابعًا بعد تحسين زمنه
سترول يحسن زمنه ويبقى في المركز الـ 14 فيما عزز ألونسو مركزه الخامس كذلك
🟢 استئناف التصفيات الآن بعد التوقف إثر حادثة شوماخر العنيفة .. و5 دقائق متبقية من زمن القسم الثاني
التصفيات ستستأنف بعد خمس دقائق مع بقاء 5 دقائق على نهاية القسم الثاني
بيان من فيا: "تقييم حالة شوماخر كشف عدم تعرضه لإصابات وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، جدّة، للخضوع لفحوصات وقائية"
تحديث من هاس "يمكننا تأكيد أن ميك بخير من الناحية الجسدية - تحدث إلى والدته، وسيُنقل على الأرجح إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الوقائية"
فيا تفحص المسار الآن للتأكد من سلامته ويُفترض أن تستأنف الحصة بعد قليل

تفاصيل حادثة شوماخر

 
 
الحصة متوقفة الآن بالطبع لإصلاح الحواجز وهنالك أتربة تستخدم الآن على المسار لامتصاص أية زيوت أو سوائل
 
هاميلتون بعد خروجه من القسم الأول "عانيت مع توازن السيارة. ليس ذلك الموقع الذي نريد التواجد فيه. نحن محترفون لكننا للأسف سلكنا الوجهة الخاطئة مع الإعدادات"
تم رفع سيارة شوماخر على الشاحنة لنقلها إلى مرآب الفريق وعلبة التروس والمحرك سقطا منها .. كانت حادثة عنيفة بالفعل
 
 
🚩 علم أحمر .. حادثة كبيرة تعرض لها شوماخر

السائقون ضمن خطر الإقصاء الآن هم:

جو - ريكاردو - ماغنوسن - سترول - أوكون
بوتاس يتقدم للمركز السادس الآن وجو في المركز الـ 1 خلف غاسلي مباشرة
فيرشتابن يتقدم للمركز الثالث الآن ضمن محاولته الأولى في هذا القسم
لوكلير يتقدم للصدارة الآن مع دقيقة و28.883 ثانية
شوماخر يسجل دقيقة و29.920 على متن سيارة هاس!!!
من جديد شوماخر وماغنوسن أول الخارجين إلى المسار
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