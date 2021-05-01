تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البرتغال الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:01 ثنائيّ فيراري على الحلبة وكذلك ثنائيّ مكلارين وهاس.
10:00 انطلق القسم الأوّل!
09:58 دقيقة وينطلق القسم الأوّل من التصفيات.
09:55
09:53 بالنسبة لبقيّة الفرق وتحديدًا منافسات الوسط فإنّ أداء فيراري وألبين ومكلارين متقاربٌ للغاية
09:50 لكنّ التماسك الضعيف يعني أنّ أيّ خطأ ولو طفيف سيكون مكلفًا.
09:50 تصدّر فيرشتابن التجارب الحرّة الثالثة لصالح ريد بُل وتمتّع بأفضليّة قرابة رُبع ثانية أمام هاميلتون.
09:47
يبدو أنّ هناك مشكلة في سيارة هاميلتون وميكانيكيو الفريق يعملون عليها:
09:45 تنتظرنا تصفيات شيّقة في ظلّ الظروف المخادعة والتماسك الضعيف على حلبة بورتيماو
09:45 مرحبًا بكم في هذه التغطية المباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد.
09:44 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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