تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البرتغال الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي, خضر الراوي, خلدون يونس
الملخص
الحالة: مباشر
10:14 يشار إلى أن الفارق بين لوكلير وفيتيل يقارب النصف ثانية.. الألماني يخوض أسوأ مواسمه حالياً
10:13 سترول يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي، والفريق يؤكد له التغير في اتجاه الرياح ما أثر على جميع الأزمنة
10:13
بيريز بالمركز الرابع أمام ساينز ونوريس وغاسلي.
لوكلير لم يتقدم أكثر من المركز الثامن، أمام ألبون وريكاردو
10:12 إذاً الخارجون هم: أوكون، سترول، كفيات، راسل، فيتيل
10:12 فيتيل يعبر عن معاناته مع السيارة عبر اللاسلكي.
10:12
إذاً فيرشتابن يحسن زمنه قليلاً لكنه ما زال بالمركز الثالث، خلف بوتاس وهاميلتون.
10:11 خروج من ريكاردو خارج المسار إلى المنطقة الحصوية، لكنه متأهل إلى القسم الثالث
10:11 لكنه ينهي لفته بالمركز 15
10:11 محاولة مستميتة من فيتيل
10:10 زمن أوكون الجديد لا يسعفه بالخروج من منطقة الإقصاء..
10:10 مرسيدس يبدو أنها أرادت إعادة سائقيها على إطارات سوفت.. لا أحد واثق تماماً إذاً
10:09 أوكون ضمن لفته السريعة، وسنرى زمنه
10:09 يبدو حتى الآن أن رينو تعاني بالفعل على هذه الحلبة، ريكاردو عاشراً وأوكون خلفه حالياً
10:08 الجميع على الحلبة ما عدا ثنائي مرسيدس.. ثقة كبيرة وأداء عالٍ حتى الآن
10:07 فيرشتابن وبيريز يعودان إلى الحلبة مع إطارات سوفت جديدة. سنرى كيف ستسير المعركة
10:06 لوكلير يعود إلى الحلبة مع إطارات ميديوم مجدداً. لمحاولة بداية سباق الأحد على هذه الإطارات، وكذلك الحال مع فيتيل
10:06 وموجة جديدة من السائقين إلى الحلبة مجدداً
10:06 المهددون بالخروج هم أوكون (رينو)، سترول (ريسينغ بوينت)، كفيات (ألفا تاوري)، فيتيل (فيراري) وراسل (ويليامز) مع بقاء 5 دقائق حتى النهاية
10:05 زمن بوتاس على إطارات ميديوم مثير للإعجاب بالفعل، ويبدو أن الفنلندي مرتاح حتى الآن في هذه الحلبة
10:03 فيرشتابن يعلم فريقه أنه يعاني من التماسك، حتى بالرغم من استعمال إطارات سوفت
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