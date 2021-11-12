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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البرازيل الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
15:09 دمتم في رعاية الله
15:08 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، ولا تنسوا أن تكونوا على الموعد غدًا ما تغطيتنا الحية لمجريات سباق التصفيات القصير
15:08

لم فاتته متابعة التصفيات، يمكنكم مطالعة ذلك التقرير المفصل لمجرياتها

تــقــريـــر تصفيات جائزة البرازيل الكبرى
15:03 من جديد غاسلي أفضل البقية في المركز الخامس
15:02 وبيريز سينطلق رابعًا
15:02 من حسن حظ ريد بُل أن فيرشتابن تقدم على بوتاس
15:02 هاميلتون سيصطف أمام فيرشتابن في السباق القصير غدًا
15:01 على نحوٍ مهيمن، البريطاني يتقدم بفارق 0.438 ثانية
15:01 هاميلتون الأسرع ويتصدر تصفيات جائزة البرازيل الكبرى
14:59 اللفات الأخيرة الآن
14:59 دقيقتان على النهاية
14:56 فيرشتابن عبر اللاسلكي "حرارة الإطارات ترتفع بالتوجه إلى المنعطف الثامن"
14:55 بوتاس ثالثًا أمام بيريز الآن
14:55 هاميلتون تقدم بفارق عشرين من الثانية
14:54 هاميلتون يتقدم على فيرشتابن في المحاولات الأولى
14:53 لوكلير يسجل دقيقة و9.403 ثانية
14:52 لوكلير أول من يبدأ لفة سريعة
14:52 ستكون هنالك بالتأكيد ألاعيب مع عامل السحب في تلك اللفات الأولى
14:51 سائقو ريد بُل ومرسيدس على المسار الآن
14:49 هورنر: "سيكون من الصعب جدًا التفوق عليهم في القسم الثالث. سأرضى إذا ما تمكنا من وضع سيارة على الصف الأول للسباق القصير"
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