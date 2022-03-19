تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2022

17:30 نذكّر بأن تغييرًا في القوانين لهذا الموسم يعني أن الإطارات التي يعبر بها السائقون من القسم الثاني لن تكون بالضرورة التي سينطلقون عليها في السباق .. لذلك الاختيار مفتوح للجميع