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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
هذه كانت تغطيتنا لمجريات أولى التصفيات في هذا الموسم .. وكونوا على الموعد غدًا لمتابعة تغطيتنا الحية والمباشرة لمجريات سباق البحرين الافتتاحي
تُرى لمن ستكون الغلبة في سباق الغد .. وهل ستعود مرسيدس التي ستنطلق من المركزين الخامس والتاسع؟
 
ولوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي أمام فيرشتابن وساينز
لولكير سجّل دقيةق و30.558 ثانية .. ولكن فيرشتابن تقدم على ساينز إلى المركز الثاني
لوكلير يتقدم على ساينز الآن ويسجل الزمن الأسرع .. هو يوم فيراري؟
السائقون العشرة على المسار الآن للمحاولات الأخيرة، بما فيهم ماغنوسن
فيرشتابن ثالثًا الآن أمام بيريز وثنائي مرسيدس
ساينز يضع فيراري في الصدارة الآن مع دقيقة و30.687 ثانية ولوكلير يكمل الثنائية
قبل أسبوعين كان ماغنوسن على أحد شواطئ فلوريدا ربما لا يفكر حتى في الفورمولا واحد .. والآن سينطلق من العشرة الأوائل في السباق الافتتاحي لهذا الموسم
🟢 انطلق القسم الحاسم للتصفيات في البحرين .. من سينطلق أولًا غدًا في السباق الافتتاحي للموسم؟
انتهى القسم الثاني للتصفيات والخارجون هم:

أوكون
شوماخر
نوريس
ألبون
جو
ساينز يُطيح بلوكلير ويحتل المركز الثاني أمام زميله وخلف فيرشتابن
اللفات الأخيرة الآن في القسم
 
ألبون يسجل أولى أزمنته السريعة في هذا القسم مع دقيقة و32.664 ثانية ليتقدم للمركز الـ 13
هاس تخبر ماغنوسن بأن لديه مشكلة هيدورليكية .. الدنماركي في المركز الرابع الآن 😕
السائقون في خطر الإقصاء الآن .. شوماخر، نوريس، غاسلي، جو وألبون
هاميلتون في المركز الخامس الآن أمام راسل
فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و30.757 ثانية بفارق 0.599 ثانية عن لوكلير
فيرشتابن في الصدارة الآن أمام لوكلير وبيريز
نذكّر بأن تغييرًا في القوانين لهذا الموسم يعني أن الإطارات التي يعبر بها السائقون من القسم الثاني لن تكون بالضرورة التي سينطلقون عليها في السباق .. لذلك الاختيار مفتوح للجميع
ألبون يخرج مبكرًا من جديد إلى المسار ولكن على إطارات سوفت
🟢 انطلق القسم الثاني للتصفيات .. من سيكون العشرة المتأهلون للقسم الحاسم؟
 

انتهى القسم الأول من التصفيات والخارجون هم:

تسونودا
هلكنبرغ
ريكاردو
سترول
لاتيفي
17 سائقًا على المسار
دقيقتان على نهاية القسم الأول ونوريس على حافة الخطر بتواجده في المركز الـ 15
هاميلتون خامسًا الآن وراسل عاشرًا
لوكلير سجل دقيقة و31.471 ثانية أمام ساينز بفارق 0.096 ثانية
لوكلير يضع فيراري في الصدارة الآن .. وساينز يجعلها ثنائية
لكن سرعان ما وضع بوتاس سيارة ألفا روميو في المركز الثاني
ماغنوسن يطيح ببيريز من المركز الثاني على متن سيارة هاس مع دقيقة و32.286 ثانية
فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و31.909 ثانية بفارق أكثر من ثانية عن زمن غاسلي المبكر في الحصة
أول المتواجدين في الصدارة هو غاسلي مع دقيقة و33.016 ثانية
 
ألبون ولاتيفي على إطارات ميديوم، تسونودا وغاسلي على إطارات سوفت
سائقو ويليامز وألفا تاوري أول الخارجين إلى المسار
موعدنا الآن مع القسم الأول الذي يتم في نهايته إقصاء أبطأ 5 سائقين
🟢 انطلقت التصفيات .. من سيُحرز أول قطب انطلاق في موسم 2022؟؟
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