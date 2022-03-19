فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
هذه كانت تغطيتنا لمجريات أولى التصفيات في هذا الموسم .. وكونوا على الموعد غدًا لمتابعة تغطيتنا الحية والمباشرة لمجريات سباق البحرين الافتتاحي
قبل أسبوعين كان ماغنوسن على أحد شواطئ فلوريدا ربما لا يفكر حتى في الفورمولا واحد .. والآن سينطلق من العشرة الأوائل في السباق الافتتاحي لهذا الموسم
نذكّر بأن تغييرًا في القوانين لهذا الموسم يعني أن الإطارات التي يعبر بها السائقون من القسم الثاني لن تكون بالضرورة التي سينطلقون عليها في السباق .. لذلك الاختيار مفتوح للجميع
فيرشتابن يسجل الزمن الأسرع الآن مع دقيقة و31.909 ثانية بفارق أكثر من ثانية عن زمن غاسلي المبكر في الحصة
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