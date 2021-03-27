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تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: خضر الراوي, مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
12:04 كانت تصفيات حماسيّة للغاية وسيكون السباق كذلك في الغد، لا تفوّتوا الموعد، في أمان الله!
12:03

إليكم نتيجة القسم الثالث:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 6 1:28.997     218.919
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 6 1:29.385 0.388 0.388 217.969
3 77 Finland فالتيري بوتاس 6 1:29.586 0.589 0.201 217.480
4 16 Monaco شارل لوكلير 3 1:29.678 0.681 0.092 217.257
5 10 France بيير غاسلي 6 1:29.809 0.812 0.131 216.940
6 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:29.927 0.930 0.118 216.655
7 4 United Kingdom لاندو نوريس 6 1:29.974 0.977 0.047 216.542
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 6 1:30.215 1.218 0.241 215.964
9 14 Spain فرناندو ألونسو 3 1:30.249 1.252 0.034 215.882
10 18 Canada لانس سترول 3 1:30.601 1.604 0.352 215.043
12:02 فيرشتابن: "أخيرًا، كانت لفّة جيّدة"
12:01 ريكاردو سادسًا أمام نوريس وساينز وألونسو وسترول عاشرًا
12:01 لوكلير يتقدّم على غاسلي في المركز الرابع!!
12:01 فيرشتابن يحسمها بسهولة بفارق 0.388 ثانية كاملة!
12:00 هاميلتون ينتزع المركز الأوّل مؤقتا
12:00 بوتاس يعبر خطّ النهاية ويتقدّم إلى المركز الثالث
12:00 هاميلتون لم يُحسّن زمنه في المقطع الثاني
12:00 فيرشتابن الأسرع في المقطع الأوّل الآن
11:59 هاميلتون الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
11:59 بوتاس يبدأ لفّته السريعة على رأس القطار
11:58 لألونسو ولوكلير محاولة يتيمة
11:58
 
11:57 دقيقتان على النهاية.
11:57 سترول يعبر خطّ النهاية سادسًا
11:57 بقيّة السائقين دخلوا الحلبة دفعة واحدة الآن
11:56 سترول الوحيد على الحلبة الآن.
11:55
11:54
 
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