تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2021
المشاركات
التعليقات
من قبل: خضر الراوي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
12:04 كانت تصفيات حماسيّة للغاية وسيكون السباق كذلك في الغد، لا تفوّتوا الموعد، في أمان الله!
12:03
إليكم نتيجة القسم الثالث:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|6
|1:28.997
|218.919
|2
|44
|لويس هاميلتون
|6
|1:29.385
|0.388
|0.388
|217.969
|3
|77
|فالتيري بوتاس
|6
|1:29.586
|0.589
|0.201
|217.480
|4
|16
|شارل لوكلير
|3
|1:29.678
|0.681
|0.092
|217.257
|5
|10
|بيير غاسلي
|6
|1:29.809
|0.812
|0.131
|216.940
|6
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:29.927
|0.930
|0.118
|216.655
|7
|4
|لاندو نوريس
|6
|1:29.974
|0.977
|0.047
|216.542
|8
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|6
|1:30.215
|1.218
|0.241
|215.964
|9
|14
|فرناندو ألونسو
|3
|1:30.249
|1.252
|0.034
|215.882
|10
|18
|لانس سترول
|3
|1:30.601
|1.604
|0.352
|215.043
12:02 فيرشتابن: "أخيرًا، كانت لفّة جيّدة"
12:01 ريكاردو سادسًا أمام نوريس وساينز وألونسو وسترول عاشرًا
12:01 لوكلير يتقدّم على غاسلي في المركز الرابع!!
12:01 فيرشتابن يحسمها بسهولة بفارق 0.388 ثانية كاملة!
12:00 هاميلتون ينتزع المركز الأوّل مؤقتا
12:00 بوتاس يعبر خطّ النهاية ويتقدّم إلى المركز الثالث
12:00 هاميلتون لم يُحسّن زمنه في المقطع الثاني
12:00 فيرشتابن الأسرع في المقطع الأوّل الآن
11:59 هاميلتون الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
11:59 بوتاس يبدأ لفّته السريعة على رأس القطار
11:58 لألونسو ولوكلير محاولة يتيمة
11:58
11:57 دقيقتان على النهاية.
11:57 سترول يعبر خطّ النهاية سادسًا
11:57 بقيّة السائقين دخلوا الحلبة دفعة واحدة الآن
11:56 سترول الوحيد على الحلبة الآن.
11:55
11:54
تحميل التعليقات
الأكثر شعبية
26-03-2021
توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد
عرض الشرائح