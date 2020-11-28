تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البحرين الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
10:11 كانت هذه تغطينا لتصفيات البحرين الحماسيّة، ويبدو أنّ السباق سيحمل في طيّاته الكثير من المفاجآت مثل المعتاد، نلتقي غدًا إن شاء الله.
10:10 فيرشتابن: "لحُسن الحظّ سأنطلق من الجانب النظيف من المسار".
10:10
10:09 هل يصل إلى المئة هذا الموسم؟
10:09 هذا قطب الانطلاق الأوّل الـ 98 في مسيرة هاميلتون!
10:08 ضمن هاميلتون بذلك قطب الانطلاق الأوّل.
10:08 فيرشتابن حسّن زمنه بشكلٍ طفيف لكن بوتاس تقدّم عليه وحجز المركز الثاني.
10:08 رقم قياسيٌ جديد لهاميلتون.
10:07 هاميلتون يُحسّن زمنه ويُسجّل 1:27.264 دقيقة !!!
10:07 فيرشتابن أبطأ بعُشرٍ منه في المقطع الأوّل.
10:06 هاميلتون يُحلّق من جديد في المقطع الأوّل.
10:06 هاميلتون بدأ محاولته الأخيرة أمام بوتاس.
10:06 هل يُحدث فيرشتابن المفاجأة؟
10:05 دقيقتان ونصف على نهاية القسم الثاني
10:05 بيريز انضمّ إلى البقيّة الآن.
10:04 الجميع ما عدا بيريز يعود إلى الحلبة دفعة واحدة الآن.
10:03 ألبون ضيّع الكثير في لفّته السريعة وهو في المركز السابع حاليًا.
10:02
10:01 أداء هاميلتون وفيرشتابن متقاربٌ في الحقيقة.
10:00 فيرشتابن خلفه بـ 0.146 ثانية فقط وبوتاس ثالثًا!
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