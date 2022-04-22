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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الجولة الرابعة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس

الملخص
الحالة: توقف

إلى هنا تنتهي تغطيتنا لتصفيات إيمولا الغريبة..

شكراً لكم على حسن المتابعة، موعدنا في الغد.. 

في أمان الله..

هذا هو تقريرنا للتجارب التأهيلية في إيمولا، قراءة ممتعة!

 

فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير بعد فوضى الأعلام الحمراء في إيمولا

نوريس معلقاً على تحقيقه المركز الثالث وحادثته: من المؤسف ما حصل، لأنها كانت فرصة لنا لمهاجمة شارل، وكان الشعور خلف المقود جيداً، لكنني مسرور على أية حال.

لوكلير معلقاً على التصفيات ومركزه الثاني: لقد كانت صعبة جداً، خاصة مع الإطارات الملساء نظراً لوجود بعض البقع المائية. كان الأمر يتعلق بإتمام كل شيء بالشكل الصحيح، لهذا السبب أنا محبط، فقد أخذنا قراراً خاطئاً في القسم الثالث.

فيرشتابن معلقاً على أول قطب انطلاق أول له في 2022: كانت الظروف صعبة في الأمطار ومن ثم جفاف المسار قليلاً ثم الأمطار. تصفيات فوضوية والمسار لا يرحم الأخطاء. مسرور جداً بالنتيجة!
تصفيات مليئة بالأعلام الحمراء.. كيف سيكون سباق الغد؟
هذا يعني بأنها أفضل نتيجة تصفيات على الإطلاق لفريق هاس، مع ماغنوسن بالمركز الرابع!

بهذه الطريقة يُحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأول حيث انتهت التصفيات تحت العلم الأحمر..

لوكلير ثانياً أمام نوريس، ماغنوسن، ألونسو، ريكاردو، بيريز، بوتاس، فيتيل وساينز.
علم أحمر!!!! نوريس في الحائط!
فيرشتابن يقول لفريقه بأنه لا يمتلك أي تماسك على الإطلاق.
فيراري تقول لـ لوكلير، حاول تجاوز فيرشتابن إن استطعت!
تنطلق الحصة مجدداً!
فيرشتابن يتصدر ركب الخارجين أمام لوكلير.. لنر!

في الإعادة تظهر شدة الارتدادات بوضوح كبير على سيارة مرسيدس التي يقودها راسل..

وضع مرسيدس مؤسف حقاً! من كان يتخيل حصول هذا قبل بداية الموسم؟؟
 

تصفيات غريبة حتى الآن بصراحة! هناك الكثير من الأمور الخارجة عن سيطرة السائقين تؤثر على ترتيبهم ونتائجهم.

هاميلتون يعترف بأن الحصة كانت محبطة للغاية بالنسبة لفريقه مرسيدس.

ويقول بأنهم يعملون بكل ما لديهم. آملين أن يكون يوم الغد أفضل.
هورنر مدير فريق ريد بُل يقول أن الإطارات ستكون باردة للغاية وكلما نجح السائقون بتوليد الحرارة فيها كلما ازدادت مستويات التماسك. لا أحد يدري حقاً إن كان الوقت المتبقي سيكفي للفة تحمية ومن ثم لفة سريعة.
يشار إلى أن زمن فيرشتابن قبل العلم الأحمر كان أسرع من فيراري!
توقفت ساعة المؤقت على دقيقتين و58 ثانية متبقية في القسم الثالث.. هل هي كافية لتغيير الترتيب؟
علم أحمر! توقف بوتاس على المسار!
ماغنوسن بالمركز الرابع أمام ألونسو وريكاردو سادساً..
نوريس ثالثاً!

لوكلير يسجل دقيقة و28.778 ثانية، متقدماً على فيرشتابن بفارق 0.02 ثانية! ليتصدر مبدئياً!
ألونسو كاد يفقد السيطرة بالفعل وكذلك حال بيريز. من سينجح بإتمام لفة نظيفة؟
فيرشتابن يبدو في وضع جيد، هل وجدت ريد بُل الإعدادات المثالية؟
ألونسو في مقدمة ركب الخارجين.. لنر!
استؤنفت الحصة!
 
يشار إلى أنه لم يتمكن أحد من تسجيل لفة سريعة بسبب العلم الأحمر..
 
الغريب أن الارتدادات واضحة على سيارة فيراري، لكن يبدو أنها لا تؤثر عليها مطلقاً!
علم أحمر! ماغنوسن في الحائط!
فيرشتابن كاد أن يخسر السيطرة على السيارة في المنعطف الثاني!

راسل بدوره قال أن موقع مرسيدس في هذه الجولة بعيد تماماً عما يريده الفريق.

ساينز يعترف بأنه اقترف خطأ تسببت بحادثته التي أقصته من التصفيات..

قال بأنه خسر السيطرة على السيارة، مؤكداً صعوبة الظروف على المسار. لكنه غير قادر على تحديد سبب خطئه بالضبط..

 

خسارة كبيرة لفيراري بهذه الطريقة!

نذكر بأن بوتاس تأهل للقسم الثالث بالمركز العاشر حالياً، أمام سيارتَي مرسيدس فريقه السابق..

مفارقة لم يكن أحد يتوقعها قبل بداية هذا الموسم.
الجميل أن كلتا سيارتي مكلارين قد انتقلتا إلى القسم الثالث.. هل يبتسم الحظ للفريق؟
إذاً الخارجون من القسم الثاني هم:  راسل، شوماخر، هاميلتون، جو، سترول

انتهى القسم الثاني إذاً.
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