تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى الجولة الرابعة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي, خلدون يونس
الملخص
إلى هنا تنتهي تغطيتنا لتصفيات إيمولا الغريبة..
شكراً لكم على حسن المتابعة، موعدنا في الغد..
في أمان الله..
هذا هو تقريرنا للتجارب التأهيلية في إيمولا، قراءة ممتعة!
فيرشتابن يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام لوكلير بعد فوضى الأعلام الحمراء في إيمولا
نوريس معلقاً على تحقيقه المركز الثالث وحادثته: من المؤسف ما حصل، لأنها كانت فرصة لنا لمهاجمة شارل، وكان الشعور خلف المقود جيداً، لكنني مسرور على أية حال.
لوكلير معلقاً على التصفيات ومركزه الثاني: لقد كانت صعبة جداً، خاصة مع الإطارات الملساء نظراً لوجود بعض البقع المائية. كان الأمر يتعلق بإتمام كل شيء بالشكل الصحيح، لهذا السبب أنا محبط، فقد أخذنا قراراً خاطئاً في القسم الثالث.
فيرشتابن معلقاً على أول قطب انطلاق أول له في 2022: كانت الظروف صعبة في الأمطار ومن ثم جفاف المسار قليلاً ثم الأمطار. تصفيات فوضوية والمسار لا يرحم الأخطاء. مسرور جداً بالنتيجة!
بهذه الطريقة يُحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأول حيث انتهت التصفيات تحت العلم الأحمر..
لوكلير ثانياً أمام نوريس، ماغنوسن، ألونسو، ريكاردو، بيريز، بوتاس، فيتيل وساينز.
في الإعادة تظهر شدة الارتدادات بوضوح كبير على سيارة مرسيدس التي يقودها راسل..
وضع مرسيدس مؤسف حقاً! من كان يتخيل حصول هذا قبل بداية الموسم؟؟
تصفيات غريبة حتى الآن بصراحة! هناك الكثير من الأمور الخارجة عن سيطرة السائقين تؤثر على ترتيبهم ونتائجهم.
هاميلتون يعترف بأن الحصة كانت محبطة للغاية بالنسبة لفريقه مرسيدس.
ويقول بأنهم يعملون بكل ما لديهم. آملين أن يكون يوم الغد أفضل.
ساينز يعترف بأنه اقترف خطأ تسببت بحادثته التي أقصته من التصفيات..
قال بأنه خسر السيطرة على السيارة، مؤكداً صعوبة الظروف على المسار. لكنه غير قادر على تحديد سبب خطئه بالضبط..
خسارة كبيرة لفيراري بهذه الطريقة!
نذكر بأن بوتاس تأهل للقسم الثالث بالمركز العاشر حالياً، أمام سيارتَي مرسيدس فريقه السابق..
مفارقة لم يكن أحد يتوقعها قبل بداية هذا الموسم.