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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
08:43 بأعجوبة فإنّ راسل عاشرًا على إطارات "ميديوم" أمام ريكاردو، وألونسو، وأوكون ولاتيفي، وفييتل من دون زمن بعد.
08:43 كلّهم على إطارات "سوفت" ما عدا الآنف ذكرهم
08:43 لوكلير رابعًا الآن وساينز ثامنًا.
08:42 البريطاني الشاب في الصدارة بـ 1:14.718 دقيقة.
08:42 نوريس الأسرع على الإطلاق الآن في المقطعين الأوّل والثاني وهو على "سوفت".
08:41 لكنّ المكسيكي على إطارات "سوفت".
08:41 بيريز يحلّ رابعًا الآن.
08:40 الفنلندي في المركز الثالث بفارق 0.281 ثانية.
08:39 بوتاس عبر بشكلٍ عدائي بعض الشيء على الحفف الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الـ 13.
08:39 0.067 ثانية تفصل بين هاميلتون وفيرشتابن خلفه.
08:39 لكنّ هاميلتون في الصدارة بعد أن كان الأسرع في المقطع الأخير.
08:38 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
08:38 جرأة من قبل فريق ويليامز.
08:37 راسل كذلك على "ميديوم"
08:36 ثنائيّ مرسيدس وفيرشتابن ولاتيفي على "ميديوم".
08:36 الكثير من السيارات تدخل دفعة واحدة الآن
08:36 بشكلٍ لافتٍ فقد عبر سائقا ويليانز إلى القسم الثاني
08:35 انطلق القسم الثاني لكن لا أحد على المسار.
08:32

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 9 1:14.672     236.667
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 10 1:14.823 0.151 0.151 236.189
3 4 United Kingdom لاندو نوريس 6 1:15.009 0.337 0.186 235.603
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 6 1:15.109 0.437 0.100 235.290
5 31 France إستيبان أوكون 8 1:15.385 0.713 0.276 234.428
6 11 Mexico سيرجيو بيريز 6 1:15.395 0.723 0.010 234.397
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 10 1:15.406 0.734 0.011 234.363
8 16 Monaco شارل لوكلير 7 1:15.413 0.741 0.007 234.341
9 5 Germany سيباستيان فيتيل 8 1:15.459 0.787 0.046 234.198
10 18 Canada لانس سترول 8 1:15.522 0.850 0.063 234.003
11 10 France بيير غاسلي 7 1:15.548 0.876 0.026 233.922
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي 8 1:15.653 0.981 0.105 233.598
13 3 Australia دانيال ريكاردو 9 1:15.669 0.997 0.016 233.548
14 63 United Kingdom جورج راسل 10 1:15.826 1.154 0.157 233.065
15 14 Spain فرناندو ألونسو 8 1:15.832 1.160 0.006 233.046
16 7 Finland كيمي رايكونن 10 1:15.974 1.302 0.142 232.611
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 9 1:16.122 1.450 0.148 232.158
18 47 Germany ميك شوماخر 12 1:16.279 1.607 0.157 231.681
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 12 1:16.797 2.125 0.518 230.118
20 22 Japan يوكي تسونودا 2        
08:29
 
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