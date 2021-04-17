تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
08:43 بأعجوبة فإنّ راسل عاشرًا على إطارات "ميديوم" أمام ريكاردو، وألونسو، وأوكون ولاتيفي، وفييتل من دون زمن بعد.
08:43 كلّهم على إطارات "سوفت" ما عدا الآنف ذكرهم
08:43 لوكلير رابعًا الآن وساينز ثامنًا.
08:42 البريطاني الشاب في الصدارة بـ 1:14.718 دقيقة.
08:42 نوريس الأسرع على الإطلاق الآن في المقطعين الأوّل والثاني وهو على "سوفت".
08:41 لكنّ المكسيكي على إطارات "سوفت".
08:41 بيريز يحلّ رابعًا الآن.
08:40 الفنلندي في المركز الثالث بفارق 0.281 ثانية.
08:39 بوتاس عبر بشكلٍ عدائي بعض الشيء على الحفف الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الـ 13.
08:39 0.067 ثانية تفصل بين هاميلتون وفيرشتابن خلفه.
08:39 لكنّ هاميلتون في الصدارة بعد أن كان الأسرع في المقطع الأخير.
08:38 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل
08:38 جرأة من قبل فريق ويليامز.
08:37 راسل كذلك على "ميديوم"
08:36 ثنائيّ مرسيدس وفيرشتابن ولاتيفي على "ميديوم".
08:36 الكثير من السيارات تدخل دفعة واحدة الآن
08:36 بشكلٍ لافتٍ فقد عبر سائقا ويليانز إلى القسم الثاني
08:35 انطلق القسم الثاني لكن لا أحد على المسار.
08:32
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|9
|1:14.672
|236.667
|2
|44
|لويس هاميلتون
|10
|1:14.823
|0.151
|0.151
|236.189
|3
|4
|لاندو نوريس
|6
|1:15.009
|0.337
|0.186
|235.603
|4
|33
|ماكس فيرشتابن
|6
|1:15.109
|0.437
|0.100
|235.290
|5
|31
|إستيبان أوكون
|8
|1:15.385
|0.713
|0.276
|234.428
|6
|11
|سيرجيو بيريز
|6
|1:15.395
|0.723
|0.010
|234.397
|7
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|10
|1:15.406
|0.734
|0.011
|234.363
|8
|16
|شارل لوكلير
|7
|1:15.413
|0.741
|0.007
|234.341
|9
|5
|سيباستيان فيتيل
|8
|1:15.459
|0.787
|0.046
|234.198
|10
|18
|لانس سترول
|8
|1:15.522
|0.850
|0.063
|234.003
|11
|10
|بيير غاسلي
|7
|1:15.548
|0.876
|0.026
|233.922
|12
|6
|نيكولاس لاتيفي
|8
|1:15.653
|0.981
|0.105
|233.598
|13
|3
|دانيال ريكاردو
|9
|1:15.669
|0.997
|0.016
|233.548
|14
|63
|جورج راسل
|10
|1:15.826
|1.154
|0.157
|233.065
|15
|14
|فرناندو ألونسو
|8
|1:15.832
|1.160
|0.006
|233.046
|16
|7
|كيمي رايكونن
|10
|1:15.974
|1.302
|0.142
|232.611
|17
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|9
|1:16.122
|1.450
|0.148
|232.158
|18
|47
|ميك شوماخر
|12
|1:16.279
|1.607
|0.157
|231.681
|19
|9
|نيكيتا مازيبين
|12
|1:16.797
|2.125
|0.518
|230.118
|20
|22
|يوكي تسونودا
|2
08:29
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