تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيفل الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:05 نتيجة القسم الثالث:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|6
|1:25.269
|217.345
|2
|44
|لويس هاميلتون
|6
|1:25.525
|0.256
|0.256
|216.694
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|6
|1:25.562
|0.293
|0.037
|216.600
|4
|16
|شارل لوكلير
|6
|1:26.035
|0.766
|0.473
|215.410
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|6
|1:26.047
|0.778
|0.012
|215.379
|6
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:26.223
|0.954
|0.176
|214.940
|7
|31
|إستيبان أوكون
|6
|1:26.242
|0.973
|0.019
|214.892
|8
|4
|لاندو نوريس
|6
|1:26.458
|1.189
|0.216
|214.356
|9
|11
|سيرجيو بيريز
|3
|1:26.704
|1.435
|0.246
|213.747
|10
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|6
|1:26.709
|1.440
|0.005
|213.735
10:04
10:03
10:02
10:02 فيرشتابن: "لم أتمتّع بالتماسك في القسم الثالث ببساطة".
10:01 بوتاس كان الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.
10:01 أداء جيّدٌ من سائق فيراري
10:01 لوكلير يُحسّن زمنه ويتقدّم إلى المركز الرابع أمام ألبون!
10:00 تُواصل بذلك مرسيدس حصد العلامة الكاملة في التصفيات هذا الموسم!
10:00 بوتاس قلق الطاولة على الجميع.
10:00 هاميلتون ثانيًا وفيرشتابن ثالثًا!!
09:59 بوتاس يتقدّم إلى الصدارة
09:59 بوتاس يُحلّق كذلك في الثاني
09:59 فيرشتابن لا يزال قريبًا منه في الأوّل، لكنّ هاميلتون أضعف منهما هناك
09:59 بوتاس يُحلّق في المقطع الأوّل
09:56 عاد الجميع إلى الحلبة الآن.
09:55 بيريز الآن وحيدًا على المسار يقفز إلى المركز السادس.
09:52 لكنّ فيرشتابن ينتزع المركز الأوّل بفارق 0.068 ثانية عن بوتاس.
09:52 لوكلير في المركز الثالث
09:51 هاميلتون خلفه بـ 0.013 ثانية.
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