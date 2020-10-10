فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
السباق خلال
22 ساعات
:
01 دقيقة
:
41 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيفل الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:05 نتيجة القسم الثالث:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 6 1:25.269     217.345
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 6 1:25.525 0.256 0.256 216.694
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 6 1:25.562 0.293 0.037 216.600
4 16 Monaco شارل لوكلير 6 1:26.035 0.766 0.473 215.410
5 23 Thailand ألكسندر ألبون 6 1:26.047 0.778 0.012 215.379
6 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:26.223 0.954 0.176 214.940
7 31 France إستيبان أوكون 6 1:26.242 0.973 0.019 214.892
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 6 1:26.458 1.189 0.216 214.356
9 11 Mexico سيرجيو بيريز 3 1:26.704 1.435 0.246 213.747
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 6 1:26.709 1.440 0.005 213.735
10:04
 
10:03
 
10:02
 
10:02 فيرشتابن: "لم أتمتّع بالتماسك في القسم الثالث ببساطة".
10:01 بوتاس كان الأسرع على الإطلاق في جميع المقاطع الثلاثة.
10:01 أداء جيّدٌ من سائق فيراري
10:01 لوكلير يُحسّن زمنه ويتقدّم إلى المركز الرابع أمام ألبون!
10:00 تُواصل بذلك مرسيدس حصد العلامة الكاملة في التصفيات هذا الموسم!
10:00 بوتاس قلق الطاولة على الجميع.
10:00 هاميلتون ثانيًا وفيرشتابن ثالثًا!!
09:59 بوتاس يتقدّم إلى الصدارة
09:59 بوتاس يُحلّق كذلك في الثاني
09:59 فيرشتابن لا يزال قريبًا منه في الأوّل، لكنّ هاميلتون أضعف منهما هناك
09:59 بوتاس يُحلّق في المقطع الأوّل
09:56 عاد الجميع إلى الحلبة الآن.
09:55 بيريز الآن وحيدًا على المسار يقفز إلى المركز السادس.
09:52 لكنّ فيرشتابن ينتزع المركز الأوّل بفارق 0.068 ثانية عن بوتاس.
09:52 لوكلير في المركز الثالث
09:51 هاميلتون خلفه بـ 0.013 ثانية.
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

3
فورمولا 1

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

4
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتفوق على ميلر وينطلق أولًا في لومان

31د
5
فورمولا 1

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

أحدث الأخبار

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ
فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيفل الكبرى 2020

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي
فورمولا 1

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.