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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا لمجريات التصفيات في مونزا، على أن يتجدد لقاؤنا بكم غدًا في تغطية حية لسباق الجائزة الكبرى .. كونوا على الموعد
هل تحقق فيراري الفوز على أرضها غدًا مع لوكلير ؟؟ سنرى
بهذه النتيجة وبعد تطبيق العقوبات سينطلق راسل ثانيًا أمام نوريس وريكاردو بعد تراجع كل من فيرشتابن ساينز، بيريز وهاميلتون
لوكلير يسجل الزمن الأسرع ويحصل على قطب الانطلاق الأول
المحاولات الأخيرة الآن في التصفيات
راسل خامسًا الآن .. لكنه بهذا قد ينطلق ثانيًا بعد العقوبات
ساينز الأسرع الآن مع دقيقة و20.584 ثانية أمام لوكلير وفيرشتابن وبيريز
انطلق القسم الحاسم للتصفيات .. 6 سائقين فقط بوسعهم الانطلاق أولًا غدًا بسبب العقوبات
ريكاردو يحسن زمنه ويقفز إلى المركز الثامن
دي فريز ينزلق تحت الكبح لتنتهي لفته مبكرًا
سائقو ريد بل وفيراري يفضلون عدم الخروج للمحاولة الأخيرة في هذا القسم
 
لوكلير يتقدم للمركز الثاني بفارق 0.330 ثانية خلف ساينز الآن
ساينز الأسرع الآن في القسم الثاني مع دقيقة و20.878 ثانية متقدمًا على فيرشتابن وبيريز
 
انطلق القسم الثاني للتصفيات
 
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرشتابن أمام لوكلير وساينز والخارجون هم:
لاتيفي - فيتيل - سترول - ماغنوسن - شوماخر
فيتيل يتقدم للمركز الـ 14، لكن سرعان ما أطاح به بوتاس وغاسلي ليخرج من القسم الأول
راسل الآن في المركز الخامس بينما يتواجد هاميلتون عاشرًا
الهولندي سجل دقيقة و20.922 ثانية!!
فيرشتابن يتقدم إلى الصدارة الآن
دي فريز الذي يشارك عوضًا عن ألبون المريض ثامنًا الآن مع دقيقة و22.567 ثانية بفارق 0.020 ثانية أمام زميله لاتيفي
لوكلير الأسرع الآن مع دقيقة و21.280 ثانية أمام ساينز وراسل وفيرشتابن
فيرشتابن الأسرع الآن مع دقيقة و22.023 ثانية
تسونودا في الصدارة الآن أمام الثلاثة الآخرين على المسار، ماغنوسن، شوماخر وسترول
ثنائي هاس وتسونودا ينضمان إلى سترول على المسار
 
سترول أول الخارجين إلى المسار
انطلق القسم الأول للتصفيات!
 
4 دقائق على انطلاق القسم الأول للتصفيات
فيرشتاين 5 مراكز - أوكون 5 مراكز - بيريز 10 مراكز - شوماخر 15 مركزًا - بوتاس 15 مركزًا - ماغنوسن 15 مركزًا - ساينز وهاميلتون وتسونودا إلى آخر الترتيب
نذكر بأن هنالك 9 سائقين تعرضوا لعقوبات تراجع حتى الآن
أهلًا ومرحبًا بكم في تغطيتنا المباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا

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