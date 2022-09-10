فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
تلك كانت تغطيتنا لمجريات التصفيات في مونزا، على أن يتجدد لقاؤنا بكم غدًا في تغطية حية لسباق الجائزة الكبرى .. كونوا على الموعد
بهذه النتيجة وبعد تطبيق العقوبات سينطلق راسل ثانيًا أمام نوريس وريكاردو بعد تراجع كل من فيرشتابن ساينز، بيريز وهاميلتون
انتهى القسم الأول من التصفيات بتقدم فيرشتابن أمام لوكلير وساينز والخارجون هم:
لاتيفي - فيتيل - سترول - ماغنوسن - شوماخر
لاتيفي - فيتيل - سترول - ماغنوسن - شوماخر
دي فريز الذي يشارك عوضًا عن ألبون المريض ثامنًا الآن مع دقيقة و22.567 ثانية بفارق 0.020 ثانية أمام زميله لاتيفي
فيرشتاين 5 مراكز - أوكون 5 مراكز - بيريز 10 مراكز - شوماخر 15 مركزًا - بوتاس 15 مركزًا - ماغنوسن 15 مركزًا - ساينز وهاميلتون وتسونودا إلى آخر الترتيب
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