تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
09:51 لكنّ بوتاس أسرع منه بـ 0.08 ثانية في المقطع الثاني...
09:50 هاميلتون أسرع منه بعُشرٍ في المقطع الأوّل.
09:50 هناك مساحة كبيرة بينه وبين هاميلتون.
09:50 بوتاس يبدأ لفّته الصاروخيّة
09:48 بقيّة السائقين دخلوا إلى الحلبة
09:48 بوتاس الأوّل على الحلبة أمام هاميلتون ومن ثمّ ثنائيّ ريد بُل.
09:48 انطلق القسم الثالث.
09:45
هذه المرّة الأولى منذ 1984 التي لا تنطلق فيها أيٌ من سيارتَي فيراري من العشرة الأوائل في مونزا...
09:43
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|12
|1:18.952
|264.145
|2
|44
|لويس هاميلتون
|12
|1:19.092
|0.140
|0.140
|263.677
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|10
|1:19.705
|0.753
|0.613
|261.649
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|11
|1:19.718
|0.766
|0.013
|261.607
|5
|33
|ماكس فيرشتابن
|11
|1:19.780
|0.828
|0.062
|261.403
|6
|10
|بيير غاسلي
|14
|1:19.909
|0.957
|0.129
|260.981
|7
|18
|لانس سترول
|13
|1:19.924
|0.972
|0.015
|260.932
|8
|4
|لاندو نوريس
|12
|1:19.962
|1.010
|0.038
|260.808
|9
|3
|دانيال ريكاردو
|10
|1:20.031
|1.079
|0.069
|260.584
|10
|23
|ألكسندر ألبون
|13
|1:20.064
|1.112
|0.033
|260.476
|11
|26
|دانييل كفيات
|14
|1:20.169
|1.217
|0.105
|260.135
|12
|31
|إستيبان أوكون
|12
|1:20.234
|1.282
|0.065
|259.924
|13
|16
|شارل لوكلير
|15
|1:20.273
|1.321
|0.039
|259.798
|14
|7
|كيمي رايكونن
|14
|1:20.926
|1.974
|0.653
|257.702
|15
|20
|كيفن ماغنوسن
|14
|1:21.573
|2.621
|0.647
|255.658
09:42 لوكلير: "كان ذلك أفضل ما في وسعي تقديمه".
09:41 انتهى القسم الثاني والخارجون هم: كفيات، أوكون، لوكلير، رايكونن وماغنوسن.
09:40 لوكلير يبقى في المركز الـ 13...
09:40 بوتاس حسّن زمنه وانتزع الصدارة بـ 1:18.952 دقيقة!!
09:40 أوكون يبقى في المركز الـ 12 ولا يعبر
09:39 تخلّى عن لفّته،
09:39 أووووه، لكنّه خرج عن المسار وعبر على الحصى عند المنعطف الخامس...
09:38 هو حاليا في المركز التاسع وسيسعى للتقدّم أكثر.
09:38 ريكاردو بدأ لفّته السريعة الأخيرة.
09:38 سائقا رينو هما أوّل من على الحلبة.
09:37 رايكونن يتواجد بين بوتاس وهاميلتون
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