فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب التأهيليّة الآن . . .
متابعة مباشرة
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:51 لكنّ بوتاس أسرع منه بـ 0.08 ثانية في المقطع الثاني...
09:50 هاميلتون أسرع منه بعُشرٍ في المقطع الأوّل.
09:50 هناك مساحة كبيرة بينه وبين هاميلتون.
09:50 بوتاس يبدأ لفّته الصاروخيّة
09:48 بقيّة السائقين دخلوا إلى الحلبة
09:48 بوتاس الأوّل على الحلبة أمام هاميلتون ومن ثمّ ثنائيّ ريد بُل.
09:48 انطلق القسم الثالث.
09:45

هذه المرّة الأولى منذ 1984 التي لا تنطلق فيها أيٌ من سيارتَي فيراري من العشرة الأوائل في مونزا...

 
09:43
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 12 1:18.952     264.145
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 12 1:19.092 0.140 0.140 263.677
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 10 1:19.705 0.753 0.613 261.649
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 11 1:19.718 0.766 0.013 261.607
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 11 1:19.780 0.828 0.062 261.403
6 10 France بيير غاسلي 14 1:19.909 0.957 0.129 260.981
7 18 Canada لانس سترول 13 1:19.924 0.972 0.015 260.932
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 12 1:19.962 1.010 0.038 260.808
9 3 Australia دانيال ريكاردو 10 1:20.031 1.079 0.069 260.584
10 23 Thailand ألكسندر ألبون 13 1:20.064 1.112 0.033 260.476
11 26 Russian Federation دانييل كفيات 14 1:20.169 1.217 0.105 260.135
12 31 France إستيبان أوكون 12 1:20.234 1.282 0.065 259.924
13 16 Monaco شارل لوكلير 15 1:20.273 1.321 0.039 259.798
14 7 Finland كيمي رايكونن 14 1:20.926 1.974 0.653 257.702
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن 14 1:21.573 2.621 0.647 255.658
09:42 لوكلير: "كان ذلك أفضل ما في وسعي تقديمه".
09:41 انتهى القسم الثاني والخارجون هم: كفيات، أوكون، لوكلير، رايكونن وماغنوسن.
09:40 لوكلير يبقى في المركز الـ 13...
09:40 بوتاس حسّن زمنه وانتزع الصدارة بـ 1:18.952 دقيقة!!
09:40 أوكون يبقى في المركز الـ 12 ولا يعبر
09:39 تخلّى عن لفّته،
09:39 أووووه، لكنّه خرج عن المسار وعبر على الحصى عند المنعطف الخامس...
09:38 هو حاليا في المركز التاسع وسيسعى للتقدّم أكثر.
09:38 ريكاردو بدأ لفّته السريعة الأخيرة.
09:38 سائقا رينو هما أوّل من على الحلبة.
09:37 رايكونن يتواجد بين بوتاس وهاميلتون
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا

2
فورمولا 1

بينوتو شكّك في جدوى دوره وسط معاناة فيراري الحالية

3
فورمولا 1

بيريز: على ريسينغ بوينت اقتناص منصّات التتويج عند إخفاق ريد بُل

4
فورمولا 1

بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا

5
فورمولا 1

هاميلتون: جدل ضبط المحرّكات "مسلٍ"

أحدث الأخبار

فريق هاس يسعى إلى عقدٍ لموسمَين مع كلا سائقَيه بدءاً من 2021
فورمولا 1

فريق هاس يسعى إلى عقدٍ لموسمَين مع كلا سائقَيه بدءاً من 2021

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إيطاليا الكبرى 2020

مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا
فورمولا 1

مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا

بيريز: على ريسينغ بوينت اقتناص منصّات التتويج عند إخفاق ريد بُل
فورمولا 1

بيريز: على ريسينغ بوينت اقتناص منصّات التتويج عند إخفاق ريد بُل

بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا
فورمولا 1

بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟ 05:00
فورمولا 1

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد 03:18
فورمولا 1

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل 01:06
فورمولا 1

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد 04:44
فورمولا 1

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة 02:12
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.