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فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
10:05 أوكون رابعًا حاليًا أمام ساينز، ريكاردو، لوكلير، نوريس، ألونسو وبيريز.
10:05 4 دقائق على النهاية.
10:05
 
10:04 بيريز أفرط في العبور على حافة المسار ولمس إطاره المنطقة الحصويّة عند المنعطف الـ 12 وذلك سبب انزلاقه وتدمير إطاراته.
10:03 المعركة مشتعلة!!
10:03 بوتاس ثالثًا بفارق 0.132 ثانية
10:03 فيرشتابن ثانيًا خلفه بـ 0.036 ثانية
10:03 هاميلتون الآن في الصدارة
10:02 أوووو انزلاق بيريز
10:02 ساينز في الصدارة الآن بـ 1:17.620 دقيقة
10:00
 
09:59 والبقيّة يدخلون الآن
09:59 دخل سائقو فيراري ومكلارين وأوكون وبيريز الآن
09:59 الجميع يترقب
09:59 لا أحد على المسار حتّى الآن
09:58 انطلق القسم الثالث!
09:54 نتيجة القسم الثاني:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 3 1:16.922     217.857
2 77 Finland فالتيري بوتاس 6 1:17.142 0.220 0.220 217.235
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون 6 1:17.166 0.244 0.024 217.168
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 6 1:17.656 0.734 0.490 215.797
5 11 Mexico سيرجيو بيريز 6 1:17.669 0.747 0.013 215.761
6 4 United Kingdom لاندو نوريس 5 1:17.696 0.774 0.027 215.686
7 16 Monaco شارل لوكلير 6 1:17.717 0.795 0.021 215.628
8 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:17.719 0.797 0.002 215.622
9 31 France إستيبان أوكون 6 1:17.743 0.821 0.024 215.556
10 14 Spain فرناندو ألونسو 5 1:17.966 1.044 0.223 214.939
11 18 Canada لانس سترول 6 1:17.974 1.052 0.008 214.917
12 10 France بيير غاسلي 6 1:17.982 1.060 0.008 214.895
13 5 Germany سيباستيان فيتيل 6 1:18.079 1.157 0.097 214.628
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 6 1:18.356 1.434 0.277 213.870
15 63 United Kingdom جورج راسل 3 1:19.154 2.232 0.798 211.713
09:52
 
09:50 انتهى القسم الثاني والخارجون هم سترول، غاسلي، فيتيل، جيوفينازي وراسل.
09:50 ريكاردو يعبر خطّ النهاية ثامنًا.
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