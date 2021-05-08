تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
10:05 أوكون رابعًا حاليًا أمام ساينز، ريكاردو، لوكلير، نوريس، ألونسو وبيريز.
10:05 4 دقائق على النهاية.
10:05
10:04 بيريز أفرط في العبور على حافة المسار ولمس إطاره المنطقة الحصويّة عند المنعطف الـ 12 وذلك سبب انزلاقه وتدمير إطاراته.
10:03 المعركة مشتعلة!!
10:03 بوتاس ثالثًا بفارق 0.132 ثانية
10:03 فيرشتابن ثانيًا خلفه بـ 0.036 ثانية
10:03 هاميلتون الآن في الصدارة
10:02 أوووو انزلاق بيريز
10:02 ساينز في الصدارة الآن بـ 1:17.620 دقيقة
10:00
09:59 والبقيّة يدخلون الآن
09:59 دخل سائقو فيراري ومكلارين وأوكون وبيريز الآن
09:59 الجميع يترقب
09:59 لا أحد على المسار حتّى الآن
09:58 انطلق القسم الثالث!
09:54 نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|3
|1:16.922
|217.857
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|6
|1:17.142
|0.220
|0.220
|217.235
|3
|44
|لويس هاميلتون
|6
|1:17.166
|0.244
|0.024
|217.168
|4
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|6
|1:17.656
|0.734
|0.490
|215.797
|5
|11
|سيرجيو بيريز
|6
|1:17.669
|0.747
|0.013
|215.761
|6
|4
|لاندو نوريس
|5
|1:17.696
|0.774
|0.027
|215.686
|7
|16
|شارل لوكلير
|6
|1:17.717
|0.795
|0.021
|215.628
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:17.719
|0.797
|0.002
|215.622
|9
|31
|إستيبان أوكون
|6
|1:17.743
|0.821
|0.024
|215.556
|10
|14
|فرناندو ألونسو
|5
|1:17.966
|1.044
|0.223
|214.939
|11
|18
|لانس سترول
|6
|1:17.974
|1.052
|0.008
|214.917
|12
|10
|بيير غاسلي
|6
|1:17.982
|1.060
|0.008
|214.895
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|6
|1:18.079
|1.157
|0.097
|214.628
|14
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|6
|1:18.356
|1.434
|0.277
|213.870
|15
|63
|جورج راسل
|3
|1:19.154
|2.232
|0.798
|211.713
09:52
09:50 انتهى القسم الثاني والخارجون هم سترول، غاسلي، فيتيل، جيوفينازي وراسل.
09:50 ريكاردو يعبر خطّ النهاية ثامنًا.
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