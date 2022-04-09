فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أستراليا الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا الخاصة والمباشرة لتصفيات ملبورن .. وكونوا على الموعد غدًا مع تغطيتنا للسباق .. إلى جانب الأخبار الحصرية على مدار الساعة على موقعنا
🟢 استئناف الحصة بعد حادثة لاتيفي وسترول .. متبقي دقيقتان في هذا القسم .. سنرى محاولات أخيرة من أجل العبور إلى القسم التالي
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