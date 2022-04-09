تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أستراليا الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أستراليا الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بتغطيتنا الخاصة والمباشرة لتصفيات ملبورن .. وكونوا على الموعد غدًا مع تغطيتنا للسباق .. إلى جانب الأخبار الحصرية على مدار الساعة على موقعنا
نوريس سينطلق رابعًا أمام هاميلتون، راسل، ريكاردو، أوون وساينز
لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ويسجل دقيقة و17.868 ثانية لينطلق أولًا في الغد أمام فيرشتابن وبيريز
فيرشتابن يتقدم للصدارة الآن مع دقيقة و18.154 ثانية
راسل يتقدم للمركز الرابع الآن وهاميلتون سادسًا
بيريز يقترب من لوكلير بفارق 0.001 ثانية
بيريز ولوكلير على المسار كذلك
سيارتا مرسيدس على المسار على الفور للاستفادة من الوقت المتبقي
🟢 استئناف الحصة الآن بعد حادثة ألونسو .. 7 دقائق متبقية في القسم الحاسم
 
لوكلير كان قد سجل الزمن الأسرع قبل العلم الأحمر
علم أحمر .. ألونسو يصطدم بالحواجز!!
ريكاردو ثالثًا الآن مع دقيقة و19.032 ثانية لصالح مكلارين
بيريز في الصدارة الآن أمام فيرشتابن بفارق 0.001 ثانية
الشمس ستكون متعامدة على السائقين في هذا التوقيت .. بعضهم وضع حاجب حماية أسود على الخوذة
الجميع على المسار الآن بخلاف ألونسو
🟢 انطلق القسم الحاسم لتصفيات أستراليا .. من سينطلق أولًا في سباق ملبورن؟؟
 

انتهى القسم الثاني من التصفيات والخارجون هم:
غاسلي - بوتاس - تسونودا - جو - شوماخر
لكن لوكلير يعود ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق 0.266 عن بيريز
في الأثناء ساينز يقفز إلى المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل وأمام ألونسو ولوكلير
سيتم التحقيق مع بيريز بعد الحصة إثر عدم إبطائه تحت الأعلام الصفراء
السائقون ضمن خطر الإقصاء الآن:
أوكون - بوتاس - شوماخر - تسونودا - جو
ساينز ثامنًا لصالح فيراري
لوكلير رابعًا الآن بعد محاولته الأولى على إطارات سوفت مستعملة
هاميلتون تاسعًا الآن
بيريز الأسرع في نهاية الأسبوع حتى الآن مع دقيقة و18.340 ثانية
بيريز يتقدم الآن ثنائية ريد بُل
فيرشتابن يفتتح التسجيل مع الزمن الأسرع البالغ دقيقة و18.611 ثانية أمام ألـــونـسـو
 
فيرشتابن أول الخارجين إلى المسار أمام سيارتي مرسيدس، بيريز وشوماخر
🟢 انطلق القسم الثاني من التصفيات الآن .. من سيعبر إلى القسم الحاسم
سيارة ألبون تتوقف على المسار قبل المنعطف 13، ما يعني تأجيل انطلاقة القسم الثاني

انتهى القسم الأول من التصفيات والخارجون هم:

ألبون - ماغنوسن - فيتيل - لاتيفي - سترول
صف طويل من السيارات وبعضها قد لا يتمكن من إكمال محاولته
سباق في مخرج خط الحظائر .. ماغنوسن يتجاوز ألبون من أجل محاولته
فيتيل على المسار الآن
🟢 استئناف الحصة بعد حادثة لاتيفي وسترول .. متبقي دقيقتان في هذا القسم .. سنرى محاولات أخيرة من أجل العبور إلى القسم التالي
ثلاث دقائق وتستأنف الحصة
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لم تُحقّق أيّ تقدّم بعد مع سيارتها

5 س
2
فورمولا 1

لوكلير يتفوّق على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في أستراليا

8 س
3
فورمولا 1

لوكلير يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في أستراليا

2 س
4
فورمولا 1

استدعاء لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول في أستراليا للتحقيق من قبل الحكام

4 س
5
فورمولا 1

ساينز غاضبٌ بعد "الكارثة" في تصفيات أستراليا

6 س
أحدث الأخبار
لوكلير يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في أستراليا
فورمولا 1

لوكلير يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في أستراليا

2 س
استدعاء لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول في أستراليا للتحقيق من قبل الحكام
فورمولا 1

استدعاء لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول في أستراليا للتحقيق من قبل الحكام

4 س
هاميلتون: مرسيدس لم تُحقّق أيّ تقدّم بعد مع سيارتها
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس لم تُحقّق أيّ تقدّم بعد مع سيارتها

5 س
ألونسو كان ينافس على قطب الانطلاق الأول قبل المشكلة الهيدروليكية لسيارته
فورمولا 1

ألونسو كان ينافس على قطب الانطلاق الأول قبل المشكلة الهيدروليكية لسيارته

6 س
ساينز غاضبٌ بعد "الكارثة" في تصفيات أستراليا
فورمولا 1

ساينز غاضبٌ بعد "الكارثة" في تصفيات أستراليا

6 س
أحدث ملفات الفيديو
حلبة ميامي للفورمولا واحد 03:30
فورمولا 1
05-04-2022

حلبة ميامي للفورمولا واحد

الكشف عن سيارة ألفا روميو سي42 00:40
فورمولا 1
27-02-2022

الكشف عن سيارة ألفا روميو سي42

على متن ويليامز 2022 مع نيكولاس لاتيفي 02:54
فورمولا 1
23-02-2022

على متن ويليامز 2022 مع نيكولاس لاتيفي

سيارة هاس 2022 في برشلونة 00:11
فورمولا 1
23-02-2022

سيارة هاس 2022 في برشلونة

إستيبان أوكون خلال إطلاق سيارة ألبين 2022 02:07
فورمولا 1
23-02-2022

إستيبان أوكون خلال إطلاق سيارة ألبين 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.