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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد 2022.

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2022

من قبل: أحمد مجدي

الملخص
الحالة: توقف
دمتم في رعاية الله
تلك كانت تغطيتنا لمجريات التصفيات، تابعونا غدًا في تغطية حية ومباشرة لمجريات السباق
منافسة حامية تنتظرنا غدًا في باكو .. فمن سيخرج منتصرًا؟
بيريز سينطلق ثانيًا أمام فيرشتابن، ساينز، راسل، غاسلي وهاميلتون
لوكلير يحرز بذلك قطب الانطلاق الأول السادس له هذا الموسم
بيريز يقفز للمركز الثاني الآن
فيرشتابن يطيح بساينز من المركز الثاني ويتواجد خلف لوكلير
لوكلير يتقدم الآن أمام ساينز في الصدارة
سيارة فيرشتابن تخرج للمحاولة الأخيرة وريد بل تخبره بأن سيارة بيريز بها مشكلة
المحاولة الأخيرة للسائقين الآن
0.047 ثانية فقط تفصل ساينز ولوكلير .. و0.175 فقط تغطي الأربعة الأوائل
بيريز يحتك بشكل طفيف بالحواجز عند المنعطف الأول ويكمل لفته
ساينز يعتلي الصدارة الآن أمام لوكلير، بيريز وفيرشتابن
غاسلي الأسرع الآن مع دقيقة و42.845 ثانية
بدء السائقون لفاتهم السريعة الآن
انطلاق القسم الحاسم من التصفيات .. من سيحقق قطب الانطلاق الأول في #باكو؟
تحقيق عقب التصفيات لهاميلتون إثر عرقلته نوريس

انتهى القسم الثاني من التصفيات وبيريز في الصدارة أمام لوكلير، ساينز، فيرشتابن، غاسلي وهاميلتون والخارجون هم:

نوريس - ريكاردو - أوكون - جو - بوتاس
هاميلتون يقفز للمركز السادس في اللحظات الأخيرة
هاميلتون "لا يمكنني الانعطاف يا رجل" .. البريطاني في المركز الـ 11 الآن ضمن خطر الإقصاء
بيريز يعتلي الصدارة الآن مع دقيقة و41.955 ثانية ليكون أول من يكسر حاجز الدقيقة و42 ثانية
علم أصفر مع اصطدام فيتيل بالحواجز .. لكنه يعود ويستكمل المجريات
هاميلتون في المركز الـ 11 على بعد 0.002 ثانية فقط من نوريس
ضمن خطر الإقصاء الآن هاميلتون، أوكون، ريكاردو، جو وبوتاس
غاسلي خامسًا الآن أمام راسل
لكن فيراري ترد الآن وساينز يعتلي الصدارة مع دقيقة و42.088 ثانية أمام لوكلير بفارق 0.094 ثانية
فيرشتابن الأسرع الآن مع دقيقة و42.227 ثانية بفارق 0.031 ثانية أمام زميله بيريز
انطلاق القسم الثاني من التصفيات في #باكو

انتهى القسم الأول من التصفيات مع تواجد فيرشتابن في الصدارة أمام بيريز، لوكلير، ساينز وغاسلي والخارجون هم:

ماغنوسن - ألبون - لاتيفي - سترول - شوماخر
علم أصفر على ما يبدو بسبب ألونسو الذي عاد ببطء إلى خط الحظائر
يبدو بان شوماخر نجح في ذلك بالفعل قبل ثوان من انتهاء الوقت
هاس تخبر شوماخر بأن يضغط بأقصى ما لديه لتسجيل لفة سريعة
سيكون الوضع صعبًا على من في آخر الصف والمنتظرين القيام بلفة سريعة للخروج من منطقة الخطر
مرسيدس على المسار مع إطارات مستعملة
استئناف الحصة الآن
زحام كبير في خط الحظائر مع بقاء حوالي دقيقتين على نهاية القسم
نذكّر أنه وقبل تسبب زميله بتوقف الحصة، تمكن فيتيل من التقدم للمركز الخامس خلف سائقي فيراري وريد بل
تتوقف التصفيات الآن مع بقاء 2:30 دقيقة على نهاية القسم الأول
سترول يرتطم بالحواجز ورفع العلم الأحمر
نشير الآن إلى أن جو غوانيو في المركز الخامس خلف سائقي ريد بُل وفيراري
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