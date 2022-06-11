فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد 2022.
من قبل: أحمد مجدي
الملخص
الحالة: توقف
انتهى القسم الثاني من التصفيات وبيريز في الصدارة أمام لوكلير، ساينز، فيرشتابن، غاسلي وهاميلتون والخارجون هم:
نوريس - ريكاردو - أوكون - جو - بوتاس
انتهى القسم الأول من التصفيات مع تواجد فيرشتابن في الصدارة أمام بيريز، لوكلير، ساينز وغاسلي والخارجون هم:
ماغنوسن - ألبون - لاتيفي - سترول - شوماخر
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