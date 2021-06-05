تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أذربيجان الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, خضر الراوي
الملخص
الحالة: مباشر
09:27
09:26 فيما يعادل غاسلي أفضل مركز انطلاقة له ولفريقه ألفا تاوري بانطلاقه رابعًا أمام ساينز بمجرد أن يتم إصلاح سيارته!
09:26 هاميلتون ينطلق من المركز الثاني أمام فيرشتابن
09:24 وبذلك يحصد لوكلير قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني على التوالي!!
09:23 تسونودا إلى الحائط عند المنعطف الثالث، وساينز يخسر أنف سيارته كذلك
09:21 علم أحمر مجددًا!!!
09:19 سائقي الصدارة يخروجون لمحاولتهم الثانية الآن
09:18 غاسلي إلى المركز الرابع مع دقيقة و41.565 ثانية
09:17 خروج ثنائي ألفا تاوري غاسلي وتسونودا إلى الحلبة الآن
09:15 هاميلتون يتقدم إلى المركز الثاني الآن مع دقيقة و41.450 ثانية
09:14 لوكلير يطير إلى الصدارة الآن مع دقيقة و41.218 ثانية لصالح فيراري
09:14 لفّتان يمكن اعتبارهما لفتَي تحمية لهاميلتون وبوتاس الآن من أجل الهجوم في المحاولة التالية
09:12 البقية على الحلبة على إطارات سوفت
09:12 تسونودا وغاسلي ما يزال في المرآب
09:11 تبعه ساينز
09:11 بوتاس أول الخارجين إلى الحلبة
09:10 انطلاق القسم الأخير للتصفيات الآن، من سينطلق أولًا في سباق باكو في الغد؟ سنرى ...
09:03 وبذلك ألونسو يمر إلى القسم الأخير من التصفيات!
09:03 الأسترالي سائق مكلارين اصطدم على سرعة كبيرة بالحواجز عن المنعطف الثالث، حيث حطّم نظام التعليق الأمامي الأيمن
09:01 إنه ريكاردو الذي اصطدم بالحواجز هذه المرة .. ولن يتم استئناف الحصة
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