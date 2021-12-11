تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2021
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من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
16:07 نشكر لكم حسن متابعتكم لنا في هذه التغطية، وفي انتظاركم غدًا على أحر من الجمر، دمتم في رعاية الله!
16:06 ياله من موسم مثير ورائع .. حتى اللحظات الأخيرة .. سنكون على موعد مع سباق للتاريخ غدًا!
16:05 بيريز سينطلق رابعًا أمام ساينز .. وبوتاس سينطلق من المركز السادس
16:05 أوووو نوريس سينطلق ثالثًا
16:04 فرصة كبيرة للهولندي لحسم اللقب لصالحه!!!
16:04 وفيرشتابن ينطلق أولًا في السباق الختامي في أبوظبي
16:03 لفة هاميلتون أبطأ بـ 0.3 ثانية من فيرشتابن
16:03 لفة هاميلتون غير سريعة بالقدر الكافي للتغلب على فيرشتابن
16:02 هاميلتون أمام بوتاس ضمن اللفات الأخيرة وبيريز أمام فيرشتابن لا يبدو أن هنالك سحبًا لهاميلتون
15:58 نوريس سابعًا وريكاردو تاسعًا الآن
15:58 شطب زمن تسونودا الآن لتجاوزه حدود المسار
15:56 بيريز يتقدم إلى المركز الثالث لصالح ريد بُل
15:56 لفة صاروخية من فيرشتابن بعدما حصل على السحب من بيريز مع دقيقة و22.109 ثانية وهاميلتون يسجل دقيقة و22.660 ثانية فقط
15:55 فيرشتابن الأسرع الآن بفارق نصف ثانية عن هاميلتون
15:54 ثنائي ريد بُل على المسار وبيريز أمام فيرشتابن
15:52 هورنر: "إغلاق المكابح لم يكن مثاليًا وأجبرنا نوعًا ما (على اختيار إطارات سوفت للانطلاق)"
15:51 انطلق الآن القسم الحاسم لتحديد ترتيب انطلاق العشرة الأوائل في السباق الختامي للموسم
15:45 انتهى القسم الثاني والخارجون هم:
ألونسو
غاسلي
سترول
فيتيل
جيوفينازي
ألونسو
غاسلي
سترول
فيتيل
جيوفينازي
15:44 فيرشتابن على إطارات سوفت يسجل الزمن الأسرع الآن لينطلق عليها في الغد
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15-11-2021