فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
السباق خلال
22 ساعات
:
48 دقيقة
:
18 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: توقف
09:06 كانت تصفيات حماسيّة للغاية وخرج فيها فيرشتابن منتصرًا بشكلٍ مفاجئ، سيضعنا ذلك أمام سباقٍ رائع في الغد لاختتام هذا الموسم المليء بالمفاجآت، في أمان الله.
09:06
 
09:05
 
09:05
 
09:03

إليكم نتيجة العشرة الأوائل:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 19 1:35.246     209.923
2 77 Finland فالتيري بوتاس 18 1:35.271 0.025 0.025 209.868
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون 20 1:35.332 0.086 0.061 209.734
4 4 United Kingdom لاندو نوريس 17 1:35.497 0.251 0.165 209.372
5 23 Thailand ألكسندر ألبون 15 1:35.571 0.325 0.074 209.209
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 14 1:35.815 0.569 0.244 208.677
7 26 Russian Federation دانييل كفيات 20 1:35.963 0.717 0.148 208.355
8 18 Canada لانس سترول 15 1:36.046 0.800 0.083 208.175
9 16 Monaco شارل لوكلير 20 1:36.065 0.819 0.019 208.134
10 10 France بيير غاسلي 20 1:36.242 0.996 0.177 207.751
09:02 فيرشتابن تفوّق على بوتاس بـ 0.025 ثانية!
09:02 هورنر: "كانت هذا أوّل قطب انطلاق أوّل لمحرّك غير مرسيدس هذا العام".
09:01 فرحة عارمة في معسكر ريد بُل.
09:01
 
09:01 أوووو فيرشتابن يفعلها ويسحب البساط من تحت مرسيدس!!!
09:01 بوتاس يتفوّق عليه.
09:00 هاميلتون في المركز الأوّل!
08:59 بوتاس لم يُحسّن زمنه في المقطع الثاني.
08:59 وكذلك الثاني.
08:59 الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.
08:58 هاميلتون يبدأ محاولته الأخيرة.
08:57
 
08:57 غاسلي تجاوز هاميلتون بشكلٍ مباغت
08:56
 
08:56 بوتاس يعود إلى الحلبة
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

15دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

3
كروس كانتري

العطية وتويوتا يحسمان المنافسة لصالحهما في رالي حائل الدولي 2020

4
فورمولا 1

حلبة الشوارع في جدّة ستُقدم الإثارة والتجاوزات في 2021

5
راليات شرق أوسطية أخرى

صالح العبدالعالي يفاجئ الجميع ويتصدر رالي حائل نيسان الدولي

أحدث الأخبار

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي
فورمولا 1

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2020

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021

فيرشتابن يتقدّم ثنائيّة لافتة لريد بُل في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم ثنائيّة لافتة لريد بُل في التجارب الحرّة الثالثة في أبوظبي

فيتيل يعترف بفشله مع فيراري بعد الإخفاق في بلوغ هدف تحقيق اللقب
فورمولا 1

فيتيل يعترف بفشله مع فيراري بعد الإخفاق في بلوغ هدف تحقيق اللقب

أحدث ملفات الفيديو

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى 08:53
فورمولا 1

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة 19:42
فورمولا 1

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا 02:25
فورمولا 1
10-12-2020

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى 04:48
فورمولا 1
10-12-2020

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة 07:53
فورمولا 1
10-12-2020

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.