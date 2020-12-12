09:06 كانت تصفيات حماسيّة للغاية وخرج فيها فيرشتابن منتصرًا بشكلٍ مفاجئ، سيضعنا ذلك أمام سباقٍ رائع في الغد لاختتام هذا الموسم المليء بالمفاجآت، في أمان الله.