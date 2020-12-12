تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
09:06 كانت تصفيات حماسيّة للغاية وخرج فيها فيرشتابن منتصرًا بشكلٍ مفاجئ، سيضعنا ذلك أمام سباقٍ رائع في الغد لاختتام هذا الموسم المليء بالمفاجآت، في أمان الله.
09:06
09:05
09:05
09:03
إليكم نتيجة العشرة الأوائل:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|19
|1:35.246
|209.923
|2
|77
|فالتيري بوتاس
|18
|1:35.271
|0.025
|0.025
|209.868
|3
|44
|لويس هاميلتون
|20
|1:35.332
|0.086
|0.061
|209.734
|4
|4
|لاندو نوريس
|17
|1:35.497
|0.251
|0.165
|209.372
|5
|23
|ألكسندر ألبون
|15
|1:35.571
|0.325
|0.074
|209.209
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|14
|1:35.815
|0.569
|0.244
|208.677
|7
|26
|دانييل كفيات
|20
|1:35.963
|0.717
|0.148
|208.355
|8
|18
|لانس سترول
|15
|1:36.046
|0.800
|0.083
|208.175
|9
|16
|شارل لوكلير
|20
|1:36.065
|0.819
|0.019
|208.134
|10
|10
|بيير غاسلي
|20
|1:36.242
|0.996
|0.177
|207.751
09:02 فيرشتابن تفوّق على بوتاس بـ 0.025 ثانية!
09:02 هورنر: "كانت هذا أوّل قطب انطلاق أوّل لمحرّك غير مرسيدس هذا العام".
09:01 فرحة عارمة في معسكر ريد بُل.
09:01
09:01 أوووو فيرشتابن يفعلها ويسحب البساط من تحت مرسيدس!!!
09:01 بوتاس يتفوّق عليه.
09:00 هاميلتون في المركز الأوّل!
08:59 بوتاس لم يُحسّن زمنه في المقطع الثاني.
08:59 وكذلك الثاني.
08:59 الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.
08:58 هاميلتون يبدأ محاولته الأخيرة.
08:57
08:57 غاسلي تجاوز هاميلتون بشكلٍ مباغت
08:56
08:56 بوتاس يعود إلى الحلبة
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