تغطية مباشرة لأحداث تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
09:29 تراجع لوكلير وفيتيل إلى المركزين الثامن والتاسع سريعًا، وهناك الكثير من السائقين الذين لم يُسجّلوا ازمنتهم بعد.
09:29 فيرشتابن يشتكي من ضعف الطاقة، ودخل مباشرة إلى خطّ الحظائر، لم يُكمل لفّته.
09:28 المتصدّر الحالي بوتاس بـ 1:14.585 دقيقة أمام بوتاس.
09:28 لوكلير أفضل حالًا على الأقلّ بـ 1:15.625 دقيقة.
09:28 زمن فيتيل بطيء للعبور...
09:27 فيتيل ولوكلير بطيئان في المقطع الأوّل.
09:26 وأيضاً فيرشتابن وألبون.
09:25 ثنائيّ فيراري على إطارات "ميديوم" وكذلك مرسيدس.
09:25 انطلق القسم الثاني!
09:25
خطأ ماغنوسن في المنعطف الأخير:
09:21 نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|10
|1:14.221
|240.530
|2
|44
|لويس هاميلتون
|10
|1:14.229
|0.008
|0.008
|240.504
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|5
|1:15.034
|0.813
|0.805
|237.924
|4
|16
|شارل لوكلير
|5
|1:15.123
|0.902
|0.089
|237.642
|5
|10
|بيير غاسلي
|5
|1:15.183
|0.962
|0.060
|237.452
|6
|4
|لاندو نوريس
|5
|1:15.274
|1.053
|0.091
|237.165
|7
|31
|إستيبان أوكون
|8
|1:15.352
|1.131
|0.078
|236.920
|8
|23
|ألكسندر ألبون
|8
|1:15.402
|1.181
|0.050
|236.762
|9
|11
|سيرجيو بيريز
|10
|1:15.407
|1.186
|0.005
|236.747
|10
|26
|دانييل كفيات
|5
|1:15.412
|1.191
|0.005
|236.731
|11
|3
|دانيال ريكاردو
|6
|1:15.474
|1.253
|0.062
|236.537
|12
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|7
|1:15.528
|1.307
|0.054
|236.367
|13
|5
|سيباستيان فيتيل
|10
|1:15.571
|1.350
|0.043
|236.233
|14
|63
|جورج راسل
|10
|1:15.760
|1.539
|0.189
|235.644
|15
|18
|لانس سترول
|10
|1:15.822
|1.601
|0.062
|235.451
|16
|8
|رومان غروجان
|10
|1:15.918
|1.697
|0.096
|235.153
|17
|20
|كيفن ماغنوسن
|11
|1:15.939
|1.718
|0.021
|235.088
|18
|7
|كيمي رايكونن
|10
|1:15.953
|1.732
|0.014
|235.045
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|12
|1:15.987
|1.766
|0.034
|234.940
|20
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|8
|1:16.208
|1.987
|0.221
|234.258
09:19 فيتيل عبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة وخسر بعض المكوّنات الانسيابيّة من سيارته.
09:19 الخارجون هم: غروجان، ماغنوسن، رايكونن، لاتيفي وجيوفينازي.
09:18 انتهى زمن القسم الأوّل
09:16 دقيقتان على النهاية.
09:16 بوتاس قفز الآن إلى برّ الأمان في المركز الثاني بفارق 0.06 ثانية عن زميله.
09:14 المهددون بالخروج الآن هم لاتيفي، ماغنوسن، رايكونن، ألبون، وبوتاس.
09:14
09:13 بوتاس انتقل إلى مجموعة إطارات "سوفت" جديدة الآن وعاد إلى الحلبة مع بقاء 5 دقائق من زمن القسم
09:12 شُطب زمن ألبون كذلك وهو وبوتاس في آخر مركزين.
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