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تغطية مباشرة لأحداث تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

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من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:29 تراجع لوكلير وفيتيل إلى المركزين الثامن والتاسع سريعًا، وهناك الكثير من السائقين الذين لم يُسجّلوا ازمنتهم بعد.
09:29 فيرشتابن يشتكي من ضعف الطاقة، ودخل مباشرة إلى خطّ الحظائر، لم يُكمل لفّته.
09:28 المتصدّر الحالي بوتاس بـ 1:14.585 دقيقة أمام بوتاس.
09:28 لوكلير أفضل حالًا على الأقلّ بـ 1:15.625 دقيقة.
09:28 زمن فيتيل بطيء للعبور...
09:27 فيتيل ولوكلير بطيئان في المقطع الأوّل.
09:26 وأيضاً فيرشتابن وألبون.
09:25 ثنائيّ فيراري على إطارات "ميديوم" وكذلك مرسيدس.
09:25 انطلق القسم الثاني!
09:25

خطأ ماغنوسن في المنعطف الأخير:

 
09:21 نتيجة القسم الأوّل:
المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 10 1:14.221     240.530
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 10 1:14.229 0.008 0.008 240.504
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 5 1:15.034 0.813 0.805 237.924
4 16 Monaco شارل لوكلير 5 1:15.123 0.902 0.089 237.642
5 10 France بيير غاسلي 5 1:15.183 0.962 0.060 237.452
6 4 United Kingdom لاندو نوريس 5 1:15.274 1.053 0.091 237.165
7 31 France إستيبان أوكون 8 1:15.352 1.131 0.078 236.920
8 23 Thailand ألكسندر ألبون 8 1:15.402 1.181 0.050 236.762
9 11 Mexico سيرجيو بيريز 10 1:15.407 1.186 0.005 236.747
10 26 Russian Federation دانييل كفيات 5 1:15.412 1.191 0.005 236.731
11 3 Australia دانيال ريكاردو 6 1:15.474 1.253 0.062 236.537
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 7 1:15.528 1.307 0.054 236.367
13 5 Germany سيباستيان فيتيل 10 1:15.571 1.350 0.043 236.233
14 63 United Kingdom جورج راسل 10 1:15.760 1.539 0.189 235.644
15 18 Canada لانس سترول 10 1:15.822 1.601 0.062 235.451
16 8 France رومان غروجان 10 1:15.918 1.697 0.096 235.153
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن 11 1:15.939 1.718 0.021 235.088
18 7 Finland كيمي رايكونن 10 1:15.953 1.732 0.014 235.045
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 12 1:15.987 1.766 0.034 234.940
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 8 1:16.208 1.987 0.221 234.258
09:19 فيتيل عبر بعنفٍ على الحفف الجانبيّة وخسر بعض المكوّنات الانسيابيّة من سيارته.
09:19 الخارجون هم: غروجان، ماغنوسن، رايكونن، لاتيفي وجيوفينازي.
09:18 انتهى زمن القسم الأوّل
09:16 دقيقتان على النهاية.
09:16 بوتاس قفز الآن إلى برّ الأمان في المركز الثاني بفارق 0.06 ثانية عن زميله.
09:14 المهددون بالخروج الآن هم لاتيفي، ماغنوسن، رايكونن، ألبون، وبوتاس.
09:14
 
09:13 بوتاس انتقل إلى مجموعة إطارات "سوفت" جديدة الآن وعاد إلى الحلبة مع بقاء 5 دقائق من زمن القسم
09:12 شُطب زمن ألبون كذلك وهو وبوتاس في آخر مركزين.
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