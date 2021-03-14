تغطية اليوم الختاميّ من تجارب البحرين الشتويّة 2021
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من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي, خلدون يونس
الملخص
الحالة: مباشر
07:05
07:00 انتهت الحصة .. وسنوافيكم بتقريرها كاملًا بعد قليل
06:59 فيما كان نوريس ثالثًا لصالح مكلارين بينما يواصل فريق ووكينغ التألق في البحرين
06:59 كمان كانت فترة لائقة من فيراري كذلك مع تواجد لوكلير بالمركز الثاني بفارق 0.299 ثانية عن بيريز وبرصيد 80 لفة
06:58 وبذلك تتصدر ريد بُل الحصة الصباحية مع بيريز بزمن قدره دقيقة و30.187 ثانية
06:57 فيا ستستعين بذلك التوقف كذلك من أجل اختبار بعض الأنظمة
06:54 فيا ستوقف الحصة قبل خمس دقائق من النهاية من أجل أن تسمح للفرق بالتدرّب على الانطلاقة
06:51 ويخرج المكسيكي الآن على إطارات سوفت
06:50 بيريز يعود إلى خط الحظائر الآن للتدرب على وقفات الصيانة
06:50 10 دقائق باتت تفصلنا عن نهاية الحصة الصباحية
06:44
06:41 سترول يعود بسيارته أستون مارتن إلى خط الحظائر، وبيريز يعود إلى الحلبة من جديد
06:30 ندخل الآن في النصف ساعة الأخيرة من الحصة الصباحية
06:29 شوماخر يعود إلى مرآب هاس الآنن ليكون هو وبيريز الوحيدان في خط الحظائر الآن
06:28 سترول يصل إلى 73 لفة حتى الآن لصالح أستون مارتن
06:23 رايكونن يحسن زمنه من جديد ولكن يظل في المركز التاسع مع دقيقة و35.882 ثانية
06:22
06:20 رايكونن يحسن زمنه ويسجل دقيقة و36.025 ثانية ويتقدم إلى المركز التاسع
06:19 الجميع على الحلبة الآن باستثناء نوريس وغاسلي
06:16 45 دقيقة فقط متبقية حتى نهاية الحصة الصباحية
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