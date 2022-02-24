فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة 2022
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي
الملخص
| ترتيب الأزمنة:
الحالة: توقف
19:00 هذه كانت تغطيتنا الحية والمباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتوية، ونكون معكم على الموعد غدًا لتغطية اليوم الأخير مع 9 ساعات متواصلة نكون معكم فيها دقيقة بدقيقة لمتابعة ما يحصل .. كونوا على الموعد ودمتم في رعاية الله
17:02 ساعتان على نهاية اليوم الثاني من التجارب، وريكاردو ما يزال في صدارة اليوم أمام ساينز وغاسلي، فيما كسر أوكون حاجز الـ 100 لفة
15:27 غوانيو جو يسجل أولى أزمنته مع دقيقة و25.469 ثانية بينما يتأقلم مع أولى تجاربه الرسمية كسائق فورمولا واحد
15:20 لاتيفي يخرج إلى الحلبة على متن سيارة ويليامز، وغوانيو جو يسجل ظهوره الأول في تجارب 2022 على متن سيارة ألفا رميو
15:10 10 دقائق مرّت من الحصة المسائية والهدوء ما يزال يسود الحلبة، في انتظار خروج السيارات من مرائبها
15:00
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