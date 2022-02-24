تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

19:00 هذه كانت تغطيتنا الحية والمباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتوية، ونكون معكم على الموعد غدًا لتغطية اليوم الأخير مع 9 ساعات متواصلة نكون معكم فيها دقيقة بدقيقة لمتابعة ما يحصل .. كونوا على الموعد ودمتم في رعاية الله