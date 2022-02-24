تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

تغطية نصيّة مباشرة لأحداث اليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

من قبل: أحمد مجدي, مروان الوافي

الملخص

ترتيب الأزمنة:

  • لوكلير، فيراري، دقيقة و19.804 ثانية، سي3
  • ريكاردو، مكلارين، دقيقة و20.355 ثانية، سي3
  • غاسلي، ألفا تاوري، دقيقة و20.542 ثانية، سي3
الحالة: توقف
19:00 هذه كانت تغطيتنا الحية والمباشرة لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتوية، ونكون معكم على الموعد غدًا لتغطية اليوم الأخير مع 9 ساعات متواصلة نكون معكم فيها دقيقة بدقيقة لمتابعة ما يحصل .. كونوا على الموعد ودمتم في رعاية الله
19:00 بينما تواجد هاميلتون في آخر الترتيب
19:00 حيث تقدم على غاسلي، ريكاردو، راسل، ساينز، فيتيل، بيريز، ألبون، جو ولاتيفي
18:59 هكذا ينتهي اليوم الثاني من تجارب برشلونة بتصدر لوكلير لجدول الأزمنة لصالح فيراري
18:57 لوكلير يعود إلى خط الحظائر للتدرب على التوقفات
18:55 5 دقائق على نهاية الحصة المسائية واليوم الثاني من تجارب برشلونة
18:43
 
18:42 بيريز كذلك يسجل دقيقة و21.430 ثانية ويتواجد بالمركز السابع الإجمالي
18:41 ولوكلير يحسن زمنه في الصدارة مع دقيقة و19.689 ثانية
18:41 جو يكمل 63 لفة ويتقدم للمركز الثامن مع دقيقة و21.885 ثانية
18:34 أوكون يتقدم للمركز الـ 12 مع دقيقة و22.164 ثانية ما يدفع هاميلتون إلى آخر الترتيب
18:31 غاسلي يحسن زمنه أكثر ويسجل دقيقة و19.918 ثانية ويقترب جدًا من زمن لوكلير
18:23 راسل يحسن زمنه ويتقدم إلى المركز الرابع مع دقيقة و20.537 ثانية
18:12 غاسلي يتقدم إلى المركز الثاني على بُعد عشرين من الثانية من لوكلير مع دقيقة و20.030 ثانية
18:09 جو يصعد إلى المركز الـ 11 مع دقيقة و22.239 ثانية
18:03 ساعة على نهاية اليوم الثاني من التجارب، وفيراري في الصدارة أمام مكلارين
17:49 بينما سجل جو دقيقة و22.888 ثانية ويتواجد في المركز الـ 15
17:49 غاسلي يحسن زمنه كذلك مع دقيقة و20.542 ثانية ويتقدم للمركز الثاني
17:47 لوكلير يضع فيراري في صدارة اليوم الآن مع دقيقة و19.804 ثانية على إطارات سي3.
17:46 ريكاردو متصدر الحصة الصباحية يقطع لفته رقم 103 ليتعادل مع زميله نوريس من الأمس
17:39 بيريز يعود إلى المسار على متن سيارة ريد بل
17:30 فيتيل يتقدم إلى المركز الرابع لصالح أستون مارتن مع دقيقة و20.784 ثانية
17:23 مازيبين يتقدم الآن أمام جو مع دقيقة و23.534 ثانية في المركز الـ 12
17:22
 
17:16 فيتيل يحسن زمنه في لفته رقم 44 ويسجل دقيقة و22.750 ثانية
17:12
 
17:02 ساعتان على نهاية اليوم الثاني من التجارب، وريكاردو ما يزال في صدارة اليوم أمام ساينز وغاسلي، فيما كسر أوكون حاجز الـ 100 لفة
16:57 راسل يتقدم للمركز السادس على متن سيارة مرسيدس مع دقيقة و21.890 ثانية على إطارات سي2
16:53 فيتيل يحسن زمنه ويسجل دقيقة و22.840 ثانية ويتقدم للمركز الـ 13 الإجمالي
16:47 لوكلير يتقدم إلى المركز الخامس لصالح فيراري مع دقيقة و21.764 ثانية
16:43 هاس تقول بأن مضخة الوقود المتضررة هي التي تسببت بتوقف سيارة مازيبين على المسار
16:43 لاتيفي، أوكون وريكاردو على الحلبة
16:43 استئناف المجريات الآن
16:32 سيارة المارشلز تنقل مازيبين إلى مرآب هاس بعد توقف سيارته
16:26 ذلك هو العلم الأحمر الثاني لليوم، بعد توقف سيارة ريد بُل التي يقودها بيريز في الفترة الصباحية
16:26 سيارته هاس توقفت على المسار
16:24 علم أحمر! .. ولكن من؟ .. إنه مـازيـبـيـن
16:04
 
16:04 راسل يخرج إلى الحلبة على متن سيارة مرسيدس
15:59
 
15:53 غاسلي، جو، لوكلير وأوكون ينضمون لفيتيل على المسار الآن
15:49 فيتيل وحيدًا على الحلبة الآن
15:42 لوكلير يكمل لفاته الخمس الأولى ويسجل أفضل أزمنته مع دقيقة و24.565 ثانية
15:36 ساينز صاحب المركز الثاني في الحصة الصباحية يسلم مهام القيادة إلى لوكلير
15:33 ريكاردو متصدر الحصة الصباحية يخرج إلى المسار ليواصل الظهور القوي لمكلارين في التجارب حتى الآن
15:27 غوانيو جو يسجل أولى أزمنته مع دقيقة و25.469 ثانية بينما يتأقلم مع أولى تجاربه الرسمية كسائق فورمولا واحد
15:23 لاتيفي يسجل الآن دقيقة و22.063 ثانية ويتواجد في المركز السابع
15:20 لاتيفي يخرج إلى الحلبة على متن سيارة ويليامز، وغوانيو جو يسجل ظهوره الأول في تجارب 2022 على متن سيارة ألفا رميو
15:15 61 لفة في رصيد غاسلي من الحصة الصباحية
15:15 وغاسلي ينضم إليه
15:14 نعم، إنه فيتيل على متن سيارة أستون مارتن
15:14 هنالك صوت لسيارة تغادر المرآب
15:10 10 دقائق مرّت من الحصة المسائية والهدوء ما يزال يسود الحلبة، في انتظار خروج السيارات من مرائبها
15:07
 
15:04 هدوء يسود الحلبة الآن .. يبدو أن الفرق تُنهي غداءها
15:02

لمن فاتته متابعة تغطيتنا للفترة الصباحية

إليكم تقرير المجريات التي شهدتها الحصة >>> هــنــا
15:00

فيتيل يصرّح بأنه لن يسابق في جائزة روسيا الكبرى بعد غزوها لأوكرانيا

إليكم التفاصيل >>>>> هـــنــا
15:00 انطلقت الفترة المسائية
14:59

في الأثناء أشار فيتيل إلى أنّه لن يتسابق في جائزة روسيا الكبرى إذا ما أقيمت في وقتٍ لاحقٍ من هذا الموسم

اقرأ أيضاً:
14:58 لحظات وتبدأ فترة ما بعد الظهر
المزيد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست أبرز المرشّحين لموسم 2022

46 دقيقة
2
فورمولا 1

راسل: ارتداد سيارات الفورمولا واحد قد يُمثّل خطرًا على السلامة

1 س
3
فورمولا 1

تحليل: اللمحات الأولى على سرعات سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022

4
فورمولا 1

ساينز: لسنا قريبين مطلقًا من السعي وراء الأداء في تجارب برشلونة

16 س
5
فورمولا 1

راسل: مرسيدس خلف فيراري ومكلارين حتى الآن في التجارب

16 س
أحدث الأخبار
بينوتو: فيراري ليست أبرز المرشّحين لموسم 2022
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست أبرز المرشّحين لموسم 2022

46د
راسل: ارتداد سيارات الفورمولا واحد قد يُمثّل خطرًا على السلامة
فورمولا 1

راسل: ارتداد سيارات الفورمولا واحد قد يُمثّل خطرًا على السلامة

1 س
تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022
فورمولا 1

تغطية مباشرة لليوم الثالث من تجارب برشلونة 2022

3 س
راسل: مرسيدس خلف فيراري ومكلارين حتى الآن في التجارب
فورمولا 1

راسل: مرسيدس خلف فيراري ومكلارين حتى الآن في التجارب

16 س
ساينز: لسنا قريبين مطلقًا من السعي وراء الأداء في تجارب برشلونة
فورمولا 1

ساينز: لسنا قريبين مطلقًا من السعي وراء الأداء في تجارب برشلونة

16 س
أحدث ملفات الفيديو
على متن ويليامز 2022 مع نيكولاس لاتيفي 02:54
فورمولا 1
23-02-2022

على متن ويليامز 2022 مع نيكولاس لاتيفي

سيارة هاس 2022 في برشلونة 00:11
فورمولا 1
23-02-2022

سيارة هاس 2022 في برشلونة

إستيبان أوكون خلال إطلاق سيارة ألبين 2022 02:07
فورمولا 1
23-02-2022

إستيبان أوكون خلال إطلاق سيارة ألبين 2022

فرناندو ألونسو خلال إطلاق سيارة ألبين 2022 02:41
فورمولا 1
23-02-2022

فرناندو ألونسو خلال إطلاق سيارة ألبين 2022

على متن مكلارين 2022 مع لاندو نوريس 02:16
فورمولا 1
23-02-2022

على متن مكلارين 2022 مع لاندو نوريس

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.