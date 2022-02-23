تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

19:02 كنّا معكم في تغطية حية ومباشرة لمجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية على مدار 9 ساعات متواصلة تتكرر في الغد كذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينيتش .. فكونوا على الموعد .. دمتم في رعاية الله