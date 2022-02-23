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فورمولا 1 تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

تغطيّة نصيّة مباشرة لكامل أحداث اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة الأولى لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة 2022

من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي

الملخص

ترتيب الأزمنة:

  • لوكلير، فيراري، دقيقة و20.165 ثانية، سي3
  • نوريس، مكلارين، دقيقة و20.474 ثانية، سي3
  • راسل، مرسيدس، دقيقة و20.784 ثانية، سي3
الحالة: توقف
19:02 كنّا معكم في تغطية حية ومباشرة لمجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية على مدار 9 ساعات متواصلة تتكرر في الغد كذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينيتش .. فكونوا على الموعد .. دمتم في رعاية الله
19:00 وهكذا انتهى اليوم الأول من التجارب الشتوية .. مع تواجد نوريس في الصدارة لصالح مكلارين أمام ثنائي فيراري، ثنائي مرسيدس، فيتيل، تسونودا، ألونسو، فيرشتابن وبوتاس
18:59 نوريس مع 99 لفة الآن، ويقترب من نادي المئة
18:48 نوريس يحسن من زمنه في الصدارة بـ 0.4 ثانية مسجلًا دقيقة و19.568 ثانية ليوسع أفضليته أمام البقية.
18:47
 
18:46 سترول يتقدم أمام لاتيفي مع دقيقة و23.327 ثانية في المركز الـ 13
18:44
 
18:38 فيرشتابن يخرج إلى الحلبة لقطع لفات إضافية وزيادة رصيده البالغ 139 لفة
18:35 في الأثناء سجل شوماخر دقيقة و23.009 ثانية على إطارات سي3 ليتقدم إلى المركز الـ 12 الإجمالي
18:34 تسونودا ينضم إلى نادي الـمئة، مع 105 لفات
18:28 نوريس وقبل نصف ساعة من نهاية اليوم يضع مكلارين في الصدارة مع دقيقة و19.951 ثانية متقدمًا على ثنائي فيراري
18:26
 
18:15 بوتاس يقطع 24 لفة حتى الآن قبل دخوله المرآب، بينما قطع ساينز لفه الـ 55 وكذلك ألبون الذي رفع رصيد ويليامز إلى 121 لفة
18:10
 
18:07

نظرة مقربة على سيارات الفورمولا واحد الجديدة

 
18:07 ساعة على نهاية اليوم وثنائي فيراري في الصدارة أمام نوريس، راسل وهاميلتون
18:05 ألبون يسجل دقيقة و22.760 ثانية ليحسن زمنه بعشرين من الثانية
17:59 ساينز يسجل دقيقة و20.416 ثانية ليكمل ثنائية لفيراري في الصدارة خلف لوكلير
17:58 بوتاس يسجل دقيقة و22.831 ثانية على إطارات سي3
17:54 بوتاس يعود إلى المسار على متن سيارة ألفا روميو
17:44 ساينز وفيرشتابن يتركان الحلبة الآن وهاميلتون، سترول وألبون على المسار
17:42 معركة نوعًا ما على المسار الآن بين ساينز وفيرشتابن
17:36
 
17:29 ساينز يعود إلى الحلبة ولديه الآن ما حصيلته 32 لفة بينما عاد تسونودا إلى المرآب وسترول يخرج إلى المسار
17:16
 
17:08 هاميلتون يحسن زمنه ويسجل دقيقة و21.032 ثانية
17:05
 
17:02 هاميلتون وألبون يخرجان إلى المسار من جديد
17:01 ساعتان على نهاية اليوم وما يزال لوكلير في الصدارة من الحصة الصباحية أماما نوريس وراسل وهاميلتون في المركز الرابع. بينما فيرشتابن في صدارة اللفات برصيد 113 لفة
16:56 سترول يحسن زمنه إلى دقيقة و23.699 ثانية، لكنه ما يزال في المركز الـ 12
16:55
 
16:50 فيرشتابن وتسونودا ضمن طلعات طويلة الآن
16:43

عدد اللفات لليوم حتى الآن:

فيراري - 105
مرسيدس - 102
ريد بُل - 101
ويليامز - 82
ألبين - 73
ألفا تاوري - 69
أستون مارتن - 66
مكلارين - 63
هاس - 28
ألفا روميو - 19
16:36 نذكر بأن سترول قد تقدم إلى المركز الـ 12 بعد لفته رقم 15 في اليوم
16:29 يبدو ان الاسم على شاشة التوقيتات كان خاطئًا، وألونسو هو الذي على الحلبة وليس أوكون
16:27 ألبون يسجل أخيرًا زمنًا سريعًا بعد سلسلة من اللفات الاستطلاعية مع دقيقة و22.938 ثانية ليتقدم إلى المركز التاسع على إطارات سي3
16:22 شوماخر يدخل في فلك الدقيقة و26 ثانية
16:18 الفرنسي في المركز الـ 12
16:18 أوكون يسجل أولى أزمنته لليوم ويحسنه إلى دقيقة و24.867 ثانية
16:08 ساينز يسجل دقيقة و22.134 ثانية ليتقدك إلى المركز السابع
16:07 هاميلتون يتقدم إلى المركز الخامس مع دقيقة و21.576 ثانية
15:59 وهاميلتون يعود إلى المسار الآن رفقة نوريس
15:59 سترول يكسر حاجز الدقيقة و27 ثانية الآن مع دقيقة و26.908 ثانية
15:53 سترول يسجل أولى أزمنته في التجارب خلف مقود أستون مارتن مع دقيقة و32.223 ثانية
15:51 في الأثناء، يسجل سترول ظهوره الأول في التجارب على متن سيارة أستون مارتن
15:50 ساينز يواصل التحسن مع دقيقة و22.516 ثانية ليقترب من زمن فيرشتابن في الحصة الصباحية
15:47 ساينز يسجل دقيقة و22.666 ثانية على إطارات سي4 ويتقدم للمركز السابع لصالح فيراري
15:46 ساينز يعود إلى المسار بينما يواصل فيرشتابن وتسونودا محاكاة للسباقع ىل ما يبدو
15:43

نويس يستعد للخروج من جديد

 
15:43 فيرشتابن على إطارات سي1، بينما تسونودا على إطارات سي2
15:39 هاميلتون يعود إلى المرآب مع خروج فيرشتابن وتسونودا إلى الحلبة
15:36 زمن أسرع آخر لهاميلتون مع دقيقة و23.382 ثانية ليقترب بحدود 0.003 ثانية من زمن لاتيفي في المركز الثامن
15:35 هاميلتون - وحيدًا على الحلبة - يحسن زمنه إلى دقيقة و23.539 ثانية
15:33 ساينز في المركز الـ 11 الآن لصالح فيراري مع دقيقة و24.526 ثانية
15:32 هاميلتون يسجل أولى أزمنته في التجارب مع دقيقة و23.994 ثانية ليتواجد بالمركز التاسع
15:28 بوتاس يحسن زمنه من جديد مع دقيقة و24.981 ثانية
15:27 هاميلتون يخرج إلى المسار على إطارات سي3
15:24 بوتاس يتقدم إلى المركز العاشر الآن مع دقيقة و25.120 ثانية
15:21 بوتاس يواصل التحسن مع دقيقة و25.910 ثانية بفارق 0.001 ثانية عن زمن كوبتسا في المركز العاشر
15:21 فيرشتابن من جهته يسجل دقيقة و25 ثانية
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