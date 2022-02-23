فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة 2022
تغطيّة نصيّة مباشرة لكامل أحداث اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة الأولى لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
من قبل: مروان الوافي, أحمد مجدي
الملخص
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ترتيب الأزمنة:
الحالة: توقف
19:02 كنّا معكم في تغطية حية ومباشرة لمجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية على مدار 9 ساعات متواصلة تتكرر في الغد كذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينيتش .. فكونوا على الموعد .. دمتم في رعاية الله
19:00 وهكذا انتهى اليوم الأول من التجارب الشتوية .. مع تواجد نوريس في الصدارة لصالح مكلارين أمام ثنائي فيراري، ثنائي مرسيدس، فيتيل، تسونودا، ألونسو، فيرشتابن وبوتاس
18:48 نوريس يحسن من زمنه في الصدارة بـ 0.4 ثانية مسجلًا دقيقة و19.568 ثانية ليوسع أفضليته أمام البقية.
18:28 نوريس وقبل نصف ساعة من نهاية اليوم يضع مكلارين في الصدارة مع دقيقة و19.951 ثانية متقدمًا على ثنائي فيراري
18:15 بوتاس يقطع 24 لفة حتى الآن قبل دخوله المرآب، بينما قطع ساينز لفه الـ 55 وكذلك ألبون الذي رفع رصيد ويليامز إلى 121 لفة
17:29 ساينز يعود إلى الحلبة ولديه الآن ما حصيلته 32 لفة بينما عاد تسونودا إلى المرآب وسترول يخرج إلى المسار
17:01 ساعتان على نهاية اليوم وما يزال لوكلير في الصدارة من الحصة الصباحية أماما نوريس وراسل وهاميلتون في المركز الرابع. بينما فيرشتابن في صدارة اللفات برصيد 113 لفة
16:43
فيراري - 105
عدد اللفات لليوم حتى الآن:
فيراري - 105
مرسيدس - 102
ريد بُل - 101
ويليامز - 82
ألبين - 73
ألفا تاوري - 69
أستون مارتن - 66
مكلارين - 63
هاس - 28
ألفا روميو - 19
16:27 ألبون يسجل أخيرًا زمنًا سريعًا بعد سلسلة من اللفات الاستطلاعية مع دقيقة و22.938 ثانية ليتقدم إلى المركز التاسع على إطارات سي3
15:36 زمن أسرع آخر لهاميلتون مع دقيقة و23.382 ثانية ليقترب بحدود 0.003 ثانية من زمن لاتيفي في المركز الثامن
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