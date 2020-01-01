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تغطية التجارب التأهيليّة لجائزة بلجيكا الكبرى 2020

المشاركات
التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:08 فيرشتابن يقفز إلى الصدارة بـ 1:43.408 دقيقة.
09:07 فيرشتابن الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوسط.
09:07 تتمحور المسألة حول خيارات مستويات الارتكازيّة وما يريد كلّ سائق التضحية به في المقطع الأوسط، المقطعان الأوّل والثالث يتطلّبان السرعة القصوى.
09:06 غاسلي الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.
09:06 فيرشتابن يبدأ الآن محاولته السريعة.
09:05 ثنائيّ مرسيدس يدخل الحلبة الآن.
09:04 فيرشتابن يدخل، وكذلك نوريس ولوكلير.
09:04 غروجان في الصدارة بـ 1:45.073 دقيقة.
09:02 زمن ماغنوسن ليس بالتنافسيّ في المقطع الأوّل، غروجان أسرع منه
09:01
 
09:01 ماغنوسن وغروجان الوحيدان على المسار الآن
09:00 انطلق القسم الأوّل.
08:59 احتماليّة هطول الأمطار في هذه الحصّة 40%
08:58
 
08:56
 
08:56

الفريق يُعاني في جميع الأماكن، خاصة في المقطع الأوسط أين يخسر سائقاه أكثر من ثانية ونصف مع مرسيدس...

 
08:55 في المقابل تعاني فيراري بشكلٍ كارثي نهاية هذا الأسبوع، ليس من المستبعد أن تخرج سيارتا الفريق من القسم الأوّل من التصفيات...
08:53

بدوره كان نوريس قريبًا من الصدارة هذا الصباح:

 
08:52 هناك الكثير من السحب في أرجاء الحلبة وقد تبدأ الأمطار بالتهاطل
08:52
 
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