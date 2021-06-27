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فورمولا 1

تغطبة مباشرة لسباق جائزة ستيريا الكبرى 2021

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التعليقات

من قبل: مروان الوافي

الملخص
الحالة: مباشر
09:05 غاسلي يدخل خطّ الحظائر ببطء بعد الحادث الذي تعرّض له في المنعطف الثالث رفقة لاتيفي
09:04 سينتقل إلى إطارات "هارد" على ما يبدو
09:04 لوكلير يدخل خطّ الجظائر
09:04 بوتاس يضغط على بيريز الآن
09:04 إلّا أنّ نوريس عاد لتجاوزه في المنعطف الرابع.
09:03 لكنّ بيريز يستعيد مركزه الثالث
09:03 فيرشتابن يُحافظ على الصدارة ونوريس يتجاوز بيريز
09:03 انطلق السباق!
09:02 بدأت السيارات بالعودة إلى شبكة الانطلاق.
09:00
 
09:00 انطلقت لفّة التحمية.
08:59 الجميع خارج العشرة الأوائل على "ميديوم" ما عدا رايكون على "هارد".
08:57 هناك احتمالٌ عالٍ لدخول سيارة الأمان في هذا السباق.
08:56

إليكم مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:

 
08:56 5 دقائق
08:55 سينطلق فيرشتابن، وهاميلتون وبوتاس على إطارات "ميديوم" في الأمام.
08:54

ستكون استراتيجيّة التوقّف الوحيد هي الأسرع، لكن من يدري...

 
08:54

إليكم ترتيب شبكة الانطلاقة بعد تطبيق العقوبات:

المركز # السائق
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون
3 4 United Kingdom لاندو نوريس
4 11 Mexico سيرجيو بيريز
5 77 Finland فالتيري بوتاس
6 10 France بيير غاسلي
7 16 Monaco شارل لوكلير
8 14 Spain فرناندو ألونسو
9 18 Canada لانس سترول
10 63 United Kingdom جورج راسل
11 22 Japan يوكي تسونودا
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن
13 3 Australia دانيال ريكاردو
14 5 Germany سيباستيان فيتيل
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي
17 31 France إستيبان أوكون
18 7 Finland كيمي رايكونن
19 47 Germany ميك شوماخر
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين
08:50
 
08:43 وخلف ريكاردو سينطلق فيتيل سائق أستون مارتن، فهل يتمكن الألماني بطل العالم أربع مرات من العودة أخيرًا؟
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