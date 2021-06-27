تغطبة مباشرة لسباق جائزة ستيريا الكبرى 2021
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من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: مباشر
09:05 غاسلي يدخل خطّ الحظائر ببطء بعد الحادث الذي تعرّض له في المنعطف الثالث رفقة لاتيفي
09:04 سينتقل إلى إطارات "هارد" على ما يبدو
09:04 لوكلير يدخل خطّ الجظائر
09:04 بوتاس يضغط على بيريز الآن
09:04 إلّا أنّ نوريس عاد لتجاوزه في المنعطف الرابع.
09:03 لكنّ بيريز يستعيد مركزه الثالث
09:03 فيرشتابن يُحافظ على الصدارة ونوريس يتجاوز بيريز
09:03 انطلق السباق!
09:02 بدأت السيارات بالعودة إلى شبكة الانطلاق.
09:00
09:00 انطلقت لفّة التحمية.
08:59 الجميع خارج العشرة الأوائل على "ميديوم" ما عدا رايكون على "هارد".
08:57 هناك احتمالٌ عالٍ لدخول سيارة الأمان في هذا السباق.
08:56
إليكم مجموعات الإطارات المتبقية لكلّ سائق:
08:56 5 دقائق
08:55 سينطلق فيرشتابن، وهاميلتون وبوتاس على إطارات "ميديوم" في الأمام.
08:54
ستكون استراتيجيّة التوقّف الوحيد هي الأسرع، لكن من يدري...
08:54
إليكم ترتيب شبكة الانطلاقة بعد تطبيق العقوبات:
|المركز
|#
|السائق
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|2
|44
|لويس هاميلتون
|3
|4
|لاندو نوريس
|4
|11
|سيرجيو بيريز
|5
|77
|فالتيري بوتاس
|6
|10
|بيير غاسلي
|7
|16
|شارل لوكلير
|8
|14
|فرناندو ألونسو
|9
|18
|لانس سترول
|10
|63
|جورج راسل
|11
|22
|يوكي تسونودا
|12
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|13
|3
|دانيال ريكاردو
|14
|5
|سيباستيان فيتيل
|15
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|16
|6
|نيكولاس لاتيفي
|17
|31
|إستيبان أوكون
|18
|7
|كيمي رايكونن
|19
|47
|ميك شوماخر
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
08:50
08:43 وخلف ريكاردو سينطلق فيتيل سائق أستون مارتن، فهل يتمكن الألماني بطل العالم أربع مرات من العودة أخيرًا؟
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